Против стереотипов: Московский НПЗ и LIFE doc сняли фильм о перспективах рабочих профессий
Авторы фильма Александра Воскресенская, Ольга Воронянская и Жанна Карпенко. Фото © Life.ru
Московский нефтеперерабатывающий завод поддержал создание документального фильма LIFE doc «Рабочий класс» о современных возможностях для студентов колледжей и реалиях среднего профессионального образования.
В основе фильма лежит история Максима Горшкова, студента колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 (26 КАДР). Максим проходит производственную практику на Московском НПЗ, который, в свою очередь, активно сотрудничает с колледжем: предоставляет студентам профильные стажировки, а преподавателям — методическую помощь.
Видео © Life.ru
Полина Павлова, советник министра правительства Москвы, отметила, что промышленность столицы предлагает тысячи высококвалифицированных рабочих мест. По её словам, пример связки колледжа 26 КАДР и Московского НПЗ, показанный в фильме, иллюстрирует готовый карьерный путь для молодых специалистов.
Ольга Воронянская, руководитель отдела специальных проектов и документальных фильмов LIFE doc, заявила, что материал демонстрирует, как современные колледжи готовят творческих и замотивированных специалистов, а работа на передовом промышленном предприятии завоевывает престиж и интерес соискателей. Также она подчеркнула, что фильм развеивает стереотипы о студентах колледжей и заводских рабочих.
«Как журналист хочу добавить, что такие социально значимые темы важно поднимать, так как они рушат те мифы и стереотипы, которые в нашем обществе укоренились за последние 20 лет. Надеемся, что фильм «Рабочий класс» вдохновит многих ребят не бояться идти в колледжи, выбирать рабочие специальньости, а далее работать в этой области», — отметила наша коллега.
Заместитель генерального директора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова похвалила фильм за точную передачу рабочей атмосферы предприятия. Она добавила, что завод заинтересован в специалистах со средним профессиональным образованием, таких как лаборанты, механики и мастера по ремонту. Для их подготовки созданы лучшие условия — в том числе корпоративный учебный центр и развитую инфраструктуру.
Герой фильма, студент Максим Горшков, рассказал, что для него было честью пройти практику на современном оборудовании завода. Он выразил благодарность наставникам из колледжа и предприятия за возможность начать карьеру в профессиональной среде.
Фильм «Рабочий класс» стал ярким примером того, как взаимодействие бизнеса и образования помогает менять восприятие и вдохновлять новое поколение специалистов.