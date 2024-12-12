Технологии будущего: LIFE doc представил фильм о сотрудничестве России и ОАЭ

Редакция LIFE doc выпустила новый фильм из цикла «Новый мир», посвящённый уникальным отношениям России и Объединённых Арабских Эмиратов. В документальной картине зрители увидят, как две страны строят экономическое, культурное и технологическое сотрудничество, несмотря на различия в климате, истории и традициях. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

История дружбы и деловых связей

ОАЭ — страна, возникшая в пустыне менее полувека назад, — на протяжении своей новейшей истории стали символом стремительного роста и инноваций. Советский Союз установил дипломатические отношения с Эмиратами в 1971 году, сразу после их основания. Сегодня ОАЭ — крупнейший партнёр России среди арабских стран с товарооборотом, превысившим 11 миллиардов долларов.

«Объединённые Арабские Эмираты — это уникальный пример деколонизации мирового порядка. Эта страна, ещё недавно находившаяся под протекторатом Великобритании, за полвека превратилась в мировой центр торговли, технологий и культуры», — подчеркнула уникальность истории Эльмира Имамкулиева, востоковед, академический руководитель НИУ ВШЭ.

Анонс официального фильма из цикла «Новый мир». Видео © LIFE doc

Фильм раскрывает ключевые этапы сотрудничества двух стран — от первых дипломатических контактов до современных совместных проектов.

Торговля, технологии и культурный обмен

«Эмираты остаются важнейшим партнёром России в арабском мире, несмотря на внешнее политическое давление. Это страна, которая активно работает с нами в самых разных сферах — от космоса до спорта», — отметил Наджибулло Джаббори, представитель Российского экспортного центра в ОАЭ. Он также добавил, что на сегодняшний день Эмираты «действительно большой хаб, в том числе и для российского бизнеса».

Одной из ярких иллюстраций взаимодействия стал проект по развитию хоккея в Эмиратах.

«Мы хотим сделать Дубай и Объединённые Арабские Эмираты международной площадкой, где Россия будет представлена главным игроком. Мы являемся поставщиком игроков и кадров в национальную сборную Объединённых Арабских Эмиратов. Хотим, чтобы местное население вовлекалось в этот вид спорта. Я считаю, что у нас очень много общего в этом плане, это любовь именно к зимним видам спорта, каким бы странным это ни казалось. Лёд для меня лично символизирует международную площадку, где люди могут общаться и играть вне политики. Где люди в одной команде могут проявлять все свои самые лучшие качества и откуда уходят друзьями», — рассказал официальный представитель Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в ОАЭ Андрей Кавказский.

Культура тоже занимает важное место в отношениях. В фильме показаны проекты культурного обмена, например участие России в Неделе Всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже или популярность российских мультфильмов в Эмиратах — ростовые куклы с героями из «Маши и Медведя» вызывают радость у дубайских детей.

Будущее сотрудничества

Обе страны делают ставку на технологии и космос. В фильме рассказывается о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и роли российской науки в космической программе Эмиратов. «ОАЭ — это страна послезавтра, которая инвестирует в технологии будущего. Мы видим огромный потенциал для совместной работы в долгосрочной перспективе», — объясняет позицию Эльмира Имамкулиева.

Туризм, технологии, уважение к культуре друг друга позволяют Эмиратам и России вести полноценный диалог, обмениваться опытом и помогать друг другу развиваться.