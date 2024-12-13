Со следующей недели курс доллара войдёт в новый диапазон. Сколько будет стоить рубль На следующей неделе состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. При этом на курс рубля повлияет не только решение регулятора. Экономисты рассказали, каких событий ждут на валютном рынке и как они повлияют на рубль. 12 декабря, 21:20 Волатильность курса рубля может повыситься. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Каких событий ждут на валютном рынке

Ключевым событием рабочей недели с 16 по 20 декабря станет заседание Центробанка. Ожидается повышение ставки с 21 до 22–23% годовых. Это решение логично на фоне текущей инфляционной динамики. За ноябрь инфляция ускорилась до 1,43%, а годовой показатель достиг 8,88%, что значительно превышает целевые 4%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже подчёркивала, что процесс замедления инфляции растянется на весь 2025-й и частично 2026 год. Эти моменты отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Впрочем, по его оценкам, влияние повышения ключевой ставки на курс рубля будет ограниченным. Основная причина — существующие структурные проблемы, связанные с западными санкциями. Санкционное давление существенно осложняет международные расчёты и возврат валютной выручки. Это фундаментальный фактор, который будет оказывать гораздо более значимое влияние на курс, чем очередное повышение ключевой ставки.

— Большинство участников рынка и аналитиков прогнозируют очередное повышение ключевой ставки на предстоящем заседании Центробанка до уровней 22–25%. Само ожидание — укрепляющий фактор. Это немедленно скажется на рынках депозитов и кредитования. Банки повысят ставки по рублёвым вкладам, вследствие чего спрос на рубль вырастет, что является укрепляющим нацвалюту фактором, — рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Тем не менее, по его словам, рубль будет испытывать больше давления со временем, поскольку доступный пул мер поддержки от Банка России, например отказ от покупки инвалюты, себя исчерпывает.

Среди укрепляющих рубль факторов, добавил Александр Шнейдерман, повышается значимость выручки экспортёров как главного способа пополнения российского рынка иностранной валютой (в условиях санкций против Газпромбанка дефицит становится очевиднее). Конец месяца традиционно — период налоговых платежей, что повышает спрос на отечественную валюту. В целом ситуацию удалось стабилизировать.

Что произойдёт с курсом доллара на следующей неделе

Владислав Антонов считает, что доллар на следующей неделе останется торговаться в своём широком диапазоне 99–111 рублей. До дня среды уровнем сопротивления выступали 105 рублей. Поскольку Европейский союз принял 15-й пакет санкций против России, о чём сообщила Венгрия как председатель в Совете ЕС, то уровень стоит поднять как минимум до 108.

— Евро будет колебаться в диапазоне 104,5–112,5 рубля. Юань останется в районе 13,4–14,4 рубля. Такой относительно стабильный сценарий обусловлен недавними мерами, которые предпринял ЦБ. Среди них приостановка покупки иностранной валюты и сохранение операций по продаже валюты объёмом 8,4 миллиарда рублей ежедневно. Полагаю, у ЦБ есть инструменты для стабилизации курса рубля и его удержания ниже 105, — считает Владислав Антонов.

Он подчеркнул, что текущая ситуация на валютном рынке определяется не столько монетарной политикой ЦБ, сколько геополитическими и санкционными ограничениями. Банк России балансирует между необходимостью сдерживать инфляцию и поддерживать относительную стабильность национальной валюты.

— Вполне очевидно, что в начале второй половины декабря доллар останется в коридоре 95–105 рублей, евро — в пределах 100–110 рублей и юань — в диапазоне 13–14,5 рубля, — рассказал Александр Шнейдерман.

До проведения заседания Банка России для доллара остаётся ориентиром диапазон 105–115 рублей, для евро — 111–121 рубль, а для юаня будет актуальным коридор 14,6–15,9 рубля. Такой прогноз сделал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— Ситуация с рублём остаётся нестабильной. По моему мнению, курс доллара к рублю будет колебаться в диапазоне 98–110, сопровождаясь высокой волатильностью. Особенно под конец года. Конец года традиционно является слабым периодом для рубля. Поэтому, вероятнее всего, мы останемся в этом диапазоне до января, — рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

По его словам, участники рынка уже учитывают ожидаемое повышение ставки и заранее готовятся к нему. Ключевой момент — результаты заседания Центрального банка и выступление Эльвиры Набиуллиной. Именно её заявление станет определяющим для дальнейшего направления денежно-кредитной политики.

Авторы Нина Важдаева