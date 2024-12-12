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Регион
12 декабря, 12:42

Уставший ждать Новый год школьник взорвал петарду посреди квартиры и попал в больницу

SHOT: В Москве 11-летний школьник взорвал петарду в квартире и получил ожоги

В Москве школьник взорвал петарду в квартире и получил страшные ожоги рук и ног. Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, пятиклассник устал ждать новогодние праздники и решил создать новогоднее настроение прямо сейчас. Ночью, когда мать уснула в соседней комнате, он достал петарду, а когда часы пробили 23:00, начал поджигать. Петарда взорвалась прямо в руках у школьника, задев ноги. В итоге парня госпитализировали с ожогами I и II степени рук и ног. Сейчас он восстанавливается от пережитого.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux

Никита Никонов
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