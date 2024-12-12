Российские врачи начнут использовать «искусственную кожу», созданную в Бурятии

Исследователи из Бурятии создали аналог живой кожи. Его планируют применять в российских медицинских учреждениях, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Аналог живой кожи. Фото © Telegram / Правительство Бурятии

«Росздравнадзор России выдал регистрационное удостоверение на инновационное средство для лечения ран NovoSkin, произведённое на основе коллаген-ламининовой матрицы. Теперь этот продукт начнёт использоваться в медучреждениях России. Во время испытаний средство применялось в клиниках Улан-Удэ, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Московской области», — сообщают представители пресс-службы.

Разработка необходима для качественного лечения ожогов, трудно заживающих ран и трофических язв. Этот научный продукт разрабатывается в компании «Шэнэскин», которая является резидентом Промышленного парка Бурятии и участвующим в инновационной программе центра «Сколково».

Компания также получает поддержку от Министерства промышленности Бурятии и регионального центра «Мой бизнес». «Шэнэскин» уже приобрела в Европе и Китае патенты на свои медицинские изделия, выступала на Восточном экономическом форуме и других международных мероприятиях, таких как Международный форум «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений».

В разработке приняли участие учёные из Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова. В 2017 году в университете было создано Малое инновационное предприятие (МИП) «Байкальский центр биотехнологий». Основной задачей этого предприятия, созданного на основе партнёрства с медцентром «Диагрупп», является разработка и применение фундаментальных и прикладных методов биотехнологий, а также внедрение результатов молекулярно-генетических исследований и тканевой инженерии в медицинскую практику.