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12 декабря, 15:57

Российские врачи начнут использовать «искусственную кожу», созданную в Бурятии

Росздравнадзор зарегистрировал аналог живой кожи, разработанный в Бурятии

Технологию разработали бурятские учёные. Обложка © freepik.com / freepik

Технологию разработали бурятские учёные. Обложка © freepik.com / freepik

Исследователи из Бурятии создали аналог живой кожи. Его планируют применять в российских медицинских учреждениях, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Аналог живой кожи. Фото © Telegram / Правительство Бурятии

Аналог живой кожи. Фото © Telegram / Правительство Бурятии

«Росздравнадзор России выдал регистрационное удостоверение на инновационное средство для лечения ран NovoSkin, произведённое на основе коллаген-ламининовой матрицы. Теперь этот продукт начнёт использоваться в медучреждениях России. Во время испытаний средство применялось в клиниках Улан-Удэ, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Московской области», — сообщают представители пресс-службы.

Разработка необходима для качественного лечения ожогов, трудно заживающих ран и трофических язв. Этот научный продукт разрабатывается в компании «Шэнэскин», которая является резидентом Промышленного парка Бурятии и участвующим в инновационной программе центра «Сколково».

Компания также получает поддержку от Министерства промышленности Бурятии и регионального центра «Мой бизнес». «Шэнэскин» уже приобрела в Европе и Китае патенты на свои медицинские изделия, выступала на Восточном экономическом форуме и других международных мероприятиях, таких как Международный форум «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений».

В разработке приняли участие учёные из Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова. В 2017 году в университете было создано Малое инновационное предприятие (МИП) «Байкальский центр биотехнологий». Основной задачей этого предприятия, созданного на основе партнёрства с медцентром «Диагрупп», является разработка и применение фундаментальных и прикладных методов биотехнологий, а также внедрение результатов молекулярно-генетических исследований и тканевой инженерии в медицинскую практику.

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Ранее российские учёные научились печатать аналог человеческой кожи на биобумаге. По словам эксперта, разработка поможет людям с ожогами и повреждениями кожи.

Юрий Бузина
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