Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
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Регион
12 декабря, 18:02

В Новосибирске загорелись склады на площади 5000 квадратов

Мощный пожар произошёл в Новосибирске. Полыхают склады на площади 5000 квадратов.

По данным SHOT, возгорание началось в помещении на улице Тюменской около часа назад и со временем достигло — 5000 квадратов. Зарево от пожара и столб дыма видны с разных концов города. Огонь быстро распространяется по постройкам из-за сильного ветра. На месте работают 69 пожарных и 20 единиц техники МЧС России. В данный момент информации о пострадавших нет.

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VK / «НГС — Новости Новосибирска»

Никита Никонов
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