В Новосибирске загорелись склады на площади 5000 квадратов

По данным SHOT, возгорание началось в помещении на улице Тюменской около часа назад и со временем достигло — 5000 квадратов. Зарево от пожара и столб дыма видны с разных концов города. Огонь быстро распространяется по постройкам из-за сильного ветра. На месте работают 69 пожарных и 20 единиц техники МЧС России. В данный момент информации о пострадавших нет.