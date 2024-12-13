Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

США сохранили прогноз по нефтедобыче на 2024–2025 годы без изменений. Ожидается, что среднесуточный объем добычи нефти в стране в 2024 году составит 13,24 миллиона баррелей. Нет никаких сомнений, что в ближайшие годы Америка сохранит свои позиции лидера в мировой нефтедобыче, поскольку другие страны — претенденты на первое место, такие как Саудовская Аравия и Россия — будут вынуждены ограничивать свои уровни производства в рамках соглашения ОПЕК+, пишет oilcapital.ru.

Ставропольский край

В Ставропольском крае на карантин закрыли еще одну школу — лицей №2 в Михайловске. Это решение принято в связи со вспышкой внебольничной пневмонии. По информации, предоставленной Роспотребнадзором края, карантин будет действовать в течение 21 дня. Таким образом, ученики лицея не смогут вернуться за парты в этом учебном году, информирует newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Удмуртии увеличили сумму единовременной выплаты при усыновлении сироты до 1 миллиона рублей. Депутаты Госсовета республики внесли изменения в действующий закон, который ранее предусматривал выплату в размере 100 тысяч рублей. Средства, полученные из бюджета, должны быть использованы в течение двух лет, сообщает udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону создали устройство, предназначенное для обнаружения и подавления беспилотников. Авторами проекта стали специалисты из «Кулибин клуба» Народного фронта. Кроме устройства для борьбы с дронами, команда разработала зарядную станцию, автоматизированную систему для мойки окон, а также речную ледокольную приставку, адаптированную для буксиров-толчкачей. Некоторые из этих инноваций уже начали массовое производство, информирует rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В 2024 году Госжилинспекция РТ осуществила около 2,3 тысячи проверок жилых домов, в ходе которых было зарегистрировано 757 нарушений. Этот год стал рекордным для ГЖИ РТ — орган жилищного контроля получил примерно 20 тысяч жалоб от граждан. Половину из зафиксированных нарушений удалось устранить, при этом остальные остаются на контроле, сообщает inkazan.ru.

Волгоградская область

Волгоградский суд признал виновным слесаря в гибели подростка, который стал жертвой отравления газом. В результате проведенной экспертизы было установлено, что работник компании допустил халатность при осмотре оборудования, что в конечном итоге привело к несчастному случаю и смерти 15-летнего молодого человека, сообщает издание novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В Нижегородской области была обнаружена партия кормов для животных с истекшим сроком годности. В конце ноября 2024 года предприниматель подготовил документы для продажи кормов для кошек с морскими водорослями, для собак, для средних попугайчиков и для аквариумных рыбок, осознавая, что сроки годности у некоторых из них закончились еще в 2023 году, у других – в начале 2024 года и в октябре. В результате выявленных нарушений данную продукцию не допустили к продаже пишет newsnn.ru.

Свердловская область

В Свердловской области создаются новые станции для зарядки электромобилей. К концу 2024 года планируется открытие 13 таких станций. В регионе активно развивается электрического транспорта, но количество зарядных пунктов по-прежнему крайне ограничено. В основном они сосредоточены в Екатеринбурге, что затрудняет жителям планирование поездок в другие города, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

Стало известно, что оренбуржец, который пытался продать своего сына, недавно освободился из мест лишения свободы. Как сообщает 56orb.ru, он надеялся выручить полтора миллиона рублей за полуторагодовалого ребенка. Правоохранительные органы задержали его на месте происшествия, где "покупателем" выступил полицейский. Задержанный вышел из тюрьмы всего три месяца назад. Мать ребенка также отбывает наказание.

Тюменская область

Более 1500 мигрантов были депортированы из Тюменской области. Как сообщает nashgorod.ru, все они нарушители миграционного законодательства. С начала текущего года в регионе было проведено свыше 3000 мероприятий и рейдов, направленных на выявление нарушения миграционных норм. В результате этих проверок было выявлено 8800 нарушений.

Омская область

Омские казаки выступили с требованием отменить концерт Леонида Агутина и группы «Квартет И». Как информирует gorod55.ru, мероприятие было запланировано на 5 февраля в G-Drive Арене. По мнению инициативной группы, данные исполнители оказывали поддержку вооруженным силам Украины.

Карелия

Мама девочки, на которую напала собака, получила компенсацию за моральный вред в размере 100 тысяч рублей. Как сообщает karelinform.ru, животное укусило ребенка за лицо. Этот случай произошел на севере Карелии. Ранее мама пострадавшей девочки неоднократно обращалась к владелице собаки с просьбой держать ее на привязи, так как животное проявляло агрессию к людям.

Приморский край

В Дальнегорске, возле автовокзала, были установлены скульптуры, изображающие НЛО и пришельца. Как сообщает vostokmedia.com, группа верующих обратилась в городскую администрацию с просьбой убрать эти статуи. Они считают, что данные архитектурные формы оскорбляют их чувства. Также они подчеркнули, что данное место имеет важное историческое значение: здесь каждый год проходят крестные ходы и молебны, рядом установлен поклонный крест и находился первый храм в городе.

Башкирия

Как сообщает mkset.ru, у уфимского самолета произошла потеря одного двигателя в воздухе. Авиалайнер выполнял рейс из Паттайи в Уфу. Инцидент произошел над Самарской областью, где экипаж доложил о неисправности правого двигателя. Несмотря на это, было решено продолжить полет и приземлиться в аэропорту имени Мустая Карима с одним двигателем.

Краснодарский край

Суд в Москве продлил срок задержания Сергея Власова, который ранее занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края. Как сообщает KubanPress, данное решение было принято в рамках расследования дела о коррупции. Согласно информации следствия, экс-чиновник получил сумму в 1,3 миллиона рублей за содействие в служебных вопросах.

Хабаровский край

Новая вакцина против COVID-19 вскоре появится в Хабаровске. Как сообщает transsibinfo.com, Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще один иммунологический препарат, предназначенный для профилактики COVID-19. Это инновационное средство, разработанное отечественными учеными. Гам-VLP-мультивак создан на основе вирусоподобных частиц, но, в отличие от предыдущих вакцин, не содержит фрагментов ослабленного вируса.

Челябинская область

Челябинский суд отклонил иск, поданный религиозными активистами против Насти Ивлеевой, сообщает kursdela.biz. Активистка из движения «Братство Морозов — Златоуст» заявила, что контент Ивлеевой представляет опасность «для несовершеннолетних, традиционных ценностей и России». Она потребовала 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Хакасия

В 2025 году российские врачи будут продолжать получать доплаты за диагностику онкологических заболеваний, сообщает newkhakasiya.online. Дополнительные выплаты предусмотрены для специалистов, которые помогают выявлять болезнь на ранних стадиях. В частности, выплату получит тот медицинский работник, который направит пациента на консультацию к узкому специалисту или на диагностику в ходе диспансеризации или профилактического медицинского осмотра.

ХМАО

Обледенелый самолет не смог приземлиться на взлетно-посадочной полосе на Ямале, сообщает muksun.fm. Авиалайнер компании «Мобил Авиа» осуществил жесткую посадку за пределами взлетно-посадочной полосы. На борту находилось восемь человек. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Приморский край

На объездной дороге Седанка-Патрокл во Владивостоке случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие: самосвал, наполненный камнями, перевернулся. Груз оказался на проезжей части, что затруднило движение транспортных средств, сообщает zr.media. В результате аварии водитель скончался на месте. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Красноярский край

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков вновь обратился к губернатору края Михаилу Котюкову с просьбой об отставке мэра Владислава Логинова. На своей странице в соцсетях Дюков указал, что его обращение связано с недавними коррупционными скандалами в мэрии, пишет prmira.ru. Причиной для этого обращения стало увольнение первого вице-мэра «в связи с утратой доверия» и возбуждение уголовных дел против ряда бывших чиновников.

Белгородская область

В Белгороде планируется выделить свыше 11 миллионов рублей на новогодние украшения. Согласно данным госзакупок, МБУ «Управление Белгорблагоустройства» намерено закупить 15-метровую каркасную ёлку «Уральская», новогодние игрушки и 11 гирлянд, сообщает bel.ru. На ёлку с встроенной подсветкой потребуется около 5 миллионов рублей, на игрушки — 1,5 миллиона рублей, а на гирлянды — почти 4,9 миллиона рублей.

Пермский край