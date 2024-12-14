На территории новых регионов начинают работать крупные торговые сети и маркетплейсы

В новых регионах России начинают работу мультибрендовые пункты выдачи заказов и крупные торговые сети. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона сообщил на телеканале «Россия 24», активная работа в этих областях начнётся уже в конце 2024 года, а первые заметные изменения произойдут в январе-феврале следующего года.

На данный момент регионы сталкиваются с логистическими сложностями: задержками в доставке и длительным ожиданием заказов на пунктах выдачи. Поэтому особое внимание уделяется восстановлению торговой инфраструктуры и созданию новых логистических цепочек.

Ситуация постепенно улучшается. В рамках программы свободной экономической зоны на развитие торговли инвестировано около четырёх миллиардов рублей. Эти средства направят на строительство распределительных центров и развитие торговых сетей.