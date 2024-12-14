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Регион
13 декабря, 23:13

На территории новых регионов начинают работать крупные торговые сети и маркетплейсы

Сенатор Ворона: Крупные торговые сети придут в новые регионы в конце декабря

В новых регионах России начинают работу мультибрендовые пункты выдачи заказов и крупные торговые сети. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона сообщил на телеканале «Россия 24», активная работа в этих областях начнётся уже в конце 2024 года, а первые заметные изменения произойдут в январе-феврале следующего года.

На данный момент регионы сталкиваются с логистическими сложностями: задержками в доставке и длительным ожиданием заказов на пунктах выдачи. Поэтому особое внимание уделяется восстановлению торговой инфраструктуры и созданию новых логистических цепочек.

Ситуация постепенно улучшается. В рамках программы свободной экономической зоны на развитие торговли инвестировано около четырёх миллиардов рублей. Эти средства направят на строительство распределительных центров и развитие торговых сетей.

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В ноябре Life.ru сообщал, что на «Госуслугах» появились два новых сервиса и две новые услуги, а также доработаны один сервис и три услуги. В центре внимания — удобство и доступность для граждан. Особое внимание уделено жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов. На «Госуслугах» теперь доступна социальная поддержка, включая выплаты за утраченные жилые помещения и компенсации аренды для тех, кто покинул жильё из-за обстрелов.

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Артём Гапоненко
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