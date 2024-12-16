Райский уголок с русской душой: LIFE doc выпустил фильм о России и Индонезии

Редакция LIFE doc представила фильм в рамках цикла «Новый мир». Выпуск посвящён культурным, историческим и экономическим связям России и Индонезии, демонстрирует уникальность взаимодействия двух стран, их богатое наследие и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Анонс официального фильма из цикла «Новый мир». Видео © Life.ru

История двусторонних связей началась с конца XIX века, когда в Джакарте (тогда Батавии) открылось первое российское консульство. В советское время отношения перешли на новый уровень — СССР помогал стране, строя стадионы, дороги и больницы.

«Россия была одной из первых стран, признавших независимость Индонезии. Это навсегда останется в нашей памяти», — рассказал Пахала Нуграха Мансури, до октября 2024 года занимавший пост заместителя министра иностранных дел Индонезии.

Он также отметил, что россияне и индонезийцы разделяют общие ценности и историческую дружбу. В фильме подчёркивается, что сегодня одним из ключевых направлений развития Индонезии являются совместные с Россией проекты: от цифровизации экономики до строительства плавучих АЭС.

«Здесь удивительная природа, прекрасные люди, люди, которые хотят с нами общаться, хотят с нами дружить, и это чувствуется во всём. Это очень приятно, что люди, которые живут здесь, испытывают такой живой, настоящий интерес к России и готовы учиться не только в рамках квотного отбора, но и даже оплачивать своё обучение», — сказал глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов.

Индонезийцы действительно тепло относятся к российской культуре и политике. По словам Вахида Суприяди, бывшего чрезвычайного и полномочного посла Индонезии в РФ (2016–2020), местные обожают Путина. По их мнению, российский лидер обладает суперсилой. Также индонезийцы уважают Путина за поддержку мусульман.

К слову, популярность Индонезии как туристического направления с каждым годом растёт. Только за 2023 год страну посетило 160 тысяч россиян, а с осени 2024 года стартовали прямые рейсы из Москвы на Бали. В фильме объясняется, какие природные и культурные сокровища страны привлекают людей в этом направлении: от национального стадиона в Джакарте, построенного при поддержке СССР, до современных инфраструктурных проектов, отражающих дух дружбы двух народов.