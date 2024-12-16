Многодетные победители «Это у нас семейное»: «Мы выиграли в лучшем конкурсе страны!»

Участники конкурса «Это у нас семейное» уверены, что Новый год нужно отмечать всей семьей. В преддверии праздничных дней многодетные победители самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» поделились, как проводят последний день уходящего года, какие устраивают сюрпризы для самых маленьких членов семьи и что делают под бой курантов.

В первом сезоне конкурса «Это у нас семейное» приняли участие более 17 тысяч многодетных семей, почти в 2 400 из них – 5 и более детей. В многодетных семьях в новогодние праздники бывает особенно шумно и весело, ведь взрослые и дети все делают вместе. В каждом доме есть собственные традиции, например, кто-то устраивает театральное представление, кто-то затевает генеральную уборку, а кто-то готовит фирменные блюда.

Для члена Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное», прима-балерины и многодетной мамы пятерых детей Нины Змиевец, Новый год всегда был самым любимым праздником. Когда дети были маленькими, а их вера в чудеса безусловной, Нина и ее супруг готовили ребятам подарки от Деда Мороза. Малыши в ответ чистили для оленей морковку и своими руками делали подарки для Снегурочки. Сейчас, когда дети подросли и уже учатся в школе, вечером 30 декабря вся семья садится писать письма Деду Морозу – их нужно запечатать сургучом и отправить, тогда все загаданное непременно сбудется.

«Еще каждый год мы пишем письма благодарности – друг другу, году, самому себе за все прекрасное, что с нами случилось. Мы читаем письма и признаемся друг другу в любви. Печем пряники с сюрпризами и пожеланиями внутри, обязательно все вместе наряжаем елку, накрываем на стол. Каждый год я дарю ребятам елочные шары, которые, я надеюсь, они будут вешать на елку уже со своими детьми. Где-то за 10 дней до праздника начинаю им писать от имени помощников Деда Мороза, оставляю записки под подушкой или в пенале. Вместе мы придумываем викторины и развлечения на праздник, смотрим новогодние фильмы. Последние годы 31 декабря весь день гуляем, под вечер идем в театр, прибегаем домой почти к бою курантов, загадываем желания и верим, что они обязательно сбудутся»,– поделилась Нина Змиевец.

Чета Губановых, Шишкиных, Кузьминых с трудом умещается на одном снимке. Фото © АНО «Россия – страна возможностей»

В семье Баймухаметовых, Кутлухужиных из Челябинской области есть традиция – ходить 31 декабря в баню, на новогодний стол обязательно подавать гуся, запеченного с яблоками, а для детей – устраивать сюрпризы.

«В прошлом году я положил под елку подарки дочкам Алисии, Каролине и Эленике через открытое окно, выключив свет в доме. Дочки поверили, что это был Дед Мороз. В этом году еще что-нибудь придумаем. Мы живем в деревне и у нас есть баня, куда обязательно нужно сходить 31 декабря и оставить все плохое, так что в Новый год мы идем, очистившись. Конечно, вспоминаем, как прошел год. 2024 год нам запомнится навсегда, ведь мы участвовали и выиграли в самом лучшем конкурсе страны – «Это у нас семейное», – рассказал папа Вадим.

В семье Крендель, Пчелинцевых, Южаниновых из Перми дети и взрослые подводят итоги года, рассказывают о хорошем в уходящем году, говорят, как любят друг друга, а затем устраивают праздничный спектакль.

«Все началось еще когда наши три дочери были маленькими. Однажды наша бабушка решила поставить спектакль «Аптека», где дети были птицами и зверятами. Мы, родители, были в восторге, пригласили на спектакль соседей. Им тоже понравилось. Вот так и появилась традиция на каждый Новый год ставить сказку. Бабушка придумывает сценарий, раздает роли, мы учим текст, подбираем костюмы, а потом на Новый год дети играют спектакль. В прошлом году были задействованы даже взрослые. Хотя дети уже выросли, мы умиляемся так, будто им все еще по два годика», – поделилась мама Марина.

Губановы, Шишкины, Кузьмины из Курганской области накануне новогодних праздников затевают генеральную уборку, помогают взрослым четверо детей большой семьи.

«Генеральная уборка перед новогодними праздниками – традиция моей семьи. А 31 декабря, в мой день рождения, первым делом утром мы распаковываем подарки и у нас сказка начинается с самого утра. После мы наряжаем двор и дом гирляндами и садимся лепить всей семьей пельмени с сюрпризом. Еще мы с мужем наряжаемся Дедом Морозом и Снегурочкой и едем поздравлять всех родственников»,– поделилась мама Юлия.

Крючковы из Ставрополья рассказали об интересной новогодней традиции. Фото © АНО «Россия – страна возможностей»

Для Крючковых из Ставрополя очень важна ежегодная традиция – проводы солнца. Елена и Сергей, их 14 детей, бабушка Елена Владимировна вечером 31 декабря вместе едут на природу, чтобы увидеть закат солнца.

«У нас есть важная традиция: каждое 31 декабря мы едем провожать солнышко. Едем за город, провожаем закат и благодарим солнце за то, что у нас сбылось все задуманное в этом году, за наши достижения. Быть благодарными этому миру – это у нас семейное!» – рассказала мама Елена.

В семье Дарьи и Дмитрия Скворцовых из Тюмени, воспитывающих четверых детей, есть правило: в Новый год нужно впрыгивать.

«Ничего сложного, нужно написать желание, сжечь бумагу и впрыгнуть с небольшой высоты в Новый год, тогда все сбудется», – рассказал папа Дмитрий.

В семье искренне уверены, что Новый год нужно отмечать дома, ведь только дедушка знает, где продается правильный зеленый горошек для оливье, а бабушка умеет готовить по правильному рецепту. Папа умеет разделывать праздничного гуся, мама – создавать настроение, а дети – дарить всем радость, и чем больше детей в доме – тем больше радости.