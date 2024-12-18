Проект «SHOT ПРОВЕРКА» получил премию «Марка № 1»

14 декабря в Кремлёвском дворце состоялась церемония вручения национальной премии «Марка № 1 в России».

В номинации «Телеграм-канал» победу завоевал SHOT со своим проектом «SHOT ПРОВЕРКА». В его рамках проводятся расследования на потребительском рынке. Канал выявляет нарушения и таким образом информирует потребителей о качестве предоставляемых товаров и услуг, а бизнесу помогает выстроить доверительные отношения с клиентами.

«SHOT ПРОВЕРКЕ» удалось победить потому, что это самый честный проект, с этикой абсолютной прозрачности. Мы не просто проект, мы — платформа соучастия, на которой контент создаётся вместе с нашими подписчиками, с нашими читателями. Мы все сторонники и делаем одно большое дело. Денис Арапов Генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT

Генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов. Фото © «Народная марка»

Людям очень долго не хватало искренности, в том числе и в блогосфере, в Интернете, в СМИ. И мы даём аудитории то, что ей нужно. А именно — правду, даже если она не всегда красивая и вкусно пахнет. И эта правда в медиасфере часто вызывает настоящий фурор! Люся Александрова Ведущая проекта «SHOT ПРОВЕРКА»

Ведущая проекта «SHOT ПРОВЕРКА» Люся Александрова. Фото © «Народная марка»

Главное, что мы открыты для каждого. Мы выслушиваем и вникаем в проблему, для чего у многих других нет ни времени, ни желания. Поэтому мы и первые! Олег Сидякин Автор и ведущий проекта «SHOT ПРОВЕРКА»

Автор и ведущий проекта «SHOT ПРОВЕРКА» Олег Сидякин. Фото © «Народная марка»

В номинации «Радиостанция» победу одержало «Новое Радио». Это мультиплатформенный проект, вещающий в FM-диапазоне и digital-среде с использованием передовых технологий. В эфире — только суперхиты и суперновинки топовых артистов. «Новое Радио» занимает второе место по темпу роста еженедельной аудитории среди всех отечественных радиостанций. А Telegram-канал радиостанции среди конкурентов — № 1 в России и Европе по количеству подписчиков. Их уже более 200 тысяч.

«Нам удалось стать первыми потому, что мы делаем качественный продукт и отбираем только лучшие треки. У нас команда настоящих профессионалов, мы устраиваем стадионные концерты, вручаем благотворительные премии. Поэтому аудитория и оценила нас так высоко, назвав лучшими», — рассказал ведущий и продюсер «Нового Радио» Никита Никитин.

В новой для премии номинации «Функциональное питание (коктейли)» победил бренд ED Smart. Впервые коктейли ED Smart, производством которых занимается компания NL International, появились в 2003 году и за это время помогли миллионам людей сформировать привычки правильного питания. За 26 лет существования премии NL International стала первой MLM-компанией, чей продукт оказался в числе лауреатов и получил почётное звание «Марка № 1».

«Как производители, мы отмечаем два основных тренда. Во-первых, россияне всё больше интересуются вопросами сохранения здоровья и правильного питания. Многие стали понимать, что еда — это не просто жиры, белки и углеводы, а функциональная составляющая нашей полноценной жизни, источник здоровья и энергии. Поэтому спрос на продукты для поддержания здоровья ­— активные добавки, витамины и функциональное питание ­— растёт год от года. Во-вторых, сегодня важна экономия времени. Темп жизни современного человека подталкивает его к выбору готовых решений, которые позволят сократить время на приготовление пищи, но оставят её полезной», — отметил Роман Товстик, один из основателей компании NL International.

Роман Товстик, один из основателей компании NL International. Фото © «Народная марка»

В номинации «Пятновыводитель» победило средство для чистоты и гигиены бренда BiMAX. Оно отстирывает 100 пятен, и вот уже более 20 лет побеждает в борьбе за чистоту.

«Ситуация на рынке постоянно меняется: растёт конкуренция, меняются потребности наших любимых покупателей. Поэтому каждый год мы запускаем большое количество новинок, адаптируем систему продаж, вводим новые производственные участки. В этом году мы стали лучшими потому, что предложили нашим любимым покупателям не только новые пятновыводители линейки BiMAX, но и жидкий утюг — уникальное средство, которое помогает в поездке разгладить одежду без применения привычного утюга», — подчеркнула генеральный директор «НЭФИС КОСМЕТИКС» Дина Лаврикова.

Генеральный директор «НЭФИС КОСМЕТИКС» Дина Лаврикова и певица Зара. Фото © «Народная марка»

В номинации «Печатное издание» победила газета «Комсомольская правда». Это издание бережно хранит традиции российской журналистики, но также воплощает успешную модель цифровой трансформации. География её распространения — все регионы России и 13 стран мира! 24 мая 2025 года газета «Комсомольская правда» отметит столетие.

«Ситуация в медиабизнесе меняется непрерывно, и на каждую «Комсомолка» реагирует моментально. У нас есть прекрасный сайт, своя радиостанция в FM-диапазоне, мы присутствуем во всех соцсетях, а газета «Комсомольская правда» — самая тиражная в России. Мы принимаем все вызовы времени и, как бы ни менялась ситуация на рынке, достойно на них отвечаем. Поэтому мы и первые», — отметил заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Павел Садков.

В номинации «Интернет-СМИ» победила «Газета.ru». Это одно первых медиа Рунета, которое и сейчас остаётся в топе рейтинга цитируемости. Издание активно использует инновационные технологии и первым среди СМИ интегрировало искусственный интеллект в работу редакций.

«Нам уже 25 лет, и мы всегда готовы к новому. Тем более что требования читателей меняются. Более востребованным, например, становится видеоконтент. Хотя, конечно, желание получить информацию максимально оперативно и с эксклюзивными подробностями тоже никуда не уходит. В следующем году мы планируем масштабный редизайн нашего сайта, сделаем его более удобным для пользователей», — рассказала Ирина Сигова, главный редактор «Газеты.ru».

В номинации «Банк (для малого и среднего бизнеса)» победил ВТБ. «Бизнес Платформа ВТБ» — это интернет-банк для компаний среднего и малого бизнеса, которым ежедневно пользуются более 400 тысяч компаний. В 2024 году выпущена адаптивная версия платформы для доступа с планшетов. Решение полностью импортозамещённое. «Бизнес Платформа ВТБ» завоевала 70 наград и признание рейтинговых агентств. Клиентам доступно более 80 сервисов и продуктов для бизнеса, и подключить их можно удалённо.

«Уходящий год принёс нам множество вызовов. Прежде всего в сфере импортозамещения. Мы успешно на этот вызов ответили, что помогло нам и поможет в дальнейшем быть технологически независимыми от других стран. Это очень и очень важно. Следующий, 2025-й год принесёт новые технологические решения для среднего и малого бизнеса, которые позволят предпринимателям эффективно управлять своим делом», — отметил вице-президент, начальник управления «Интернет-банк» Александр Александров.

Вице-президент, начальник управления «Интернет-банк» Александр Александров. Фото © «Народная марка»