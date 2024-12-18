Проект «SHOT ПРОВЕРКА» получил премию «Марка № 1»
В Кремлёвском дворце состоялась церемония вручения премии «Марка № 1»
Ведущая проекта «SHOT ПРОВЕРКА» Люся Александрова, генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов, автор и ведущий проекта «SHOT ПРОВЕРКА» Олег Сидякин. Фото © «Народная марка»
14 декабря в Кремлёвском дворце состоялась церемония вручения национальной премии «Марка № 1 в России».
В номинации «Телеграм-канал» победу завоевал SHOT со своим проектом «SHOT ПРОВЕРКА». В его рамках проводятся расследования на потребительском рынке. Канал выявляет нарушения и таким образом информирует потребителей о качестве предоставляемых товаров и услуг, а бизнесу помогает выстроить доверительные отношения с клиентами.
«SHOT ПРОВЕРКЕ» удалось победить потому, что это самый честный проект, с этикой абсолютной прозрачности. Мы не просто проект, мы — платформа соучастия, на которой контент создаётся вместе с нашими подписчиками, с нашими читателями. Мы все сторонники и делаем одно большое дело.
Генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов. Фото © «Народная марка»
Людям очень долго не хватало искренности, в том числе и в блогосфере, в Интернете, в СМИ. И мы даём аудитории то, что ей нужно. А именно — правду, даже если она не всегда красивая и вкусно пахнет. И эта правда в медиасфере часто вызывает настоящий фурор!
Ведущая проекта «SHOT ПРОВЕРКА» Люся Александрова. Фото © «Народная марка»
Главное, что мы открыты для каждого. Мы выслушиваем и вникаем в проблему, для чего у многих других нет ни времени, ни желания. Поэтому мы и первые!
Автор и ведущий проекта «SHOT ПРОВЕРКА» Олег Сидякин. Фото © «Народная марка»
В номинации «Радиостанция» победу одержало «Новое Радио». Это мультиплатформенный проект, вещающий в FM-диапазоне и digital-среде с использованием передовых технологий. В эфире — только суперхиты и суперновинки топовых артистов. «Новое Радио» занимает второе место по темпу роста еженедельной аудитории среди всех отечественных радиостанций. А Telegram-канал радиостанции среди конкурентов — № 1 в России и Европе по количеству подписчиков. Их уже более 200 тысяч.
«Нам удалось стать первыми потому, что мы делаем качественный продукт и отбираем только лучшие треки. У нас команда настоящих профессионалов, мы устраиваем стадионные концерты, вручаем благотворительные премии. Поэтому аудитория и оценила нас так высоко, назвав лучшими», — рассказал ведущий и продюсер «Нового Радио» Никита Никитин.
В новой для премии номинации «Функциональное питание (коктейли)» победил бренд ED Smart. Впервые коктейли ED Smart, производством которых занимается компания NL International, появились в 2003 году и за это время помогли миллионам людей сформировать привычки правильного питания. За 26 лет существования премии NL International стала первой MLM-компанией, чей продукт оказался в числе лауреатов и получил почётное звание «Марка № 1».
«Как производители, мы отмечаем два основных тренда. Во-первых, россияне всё больше интересуются вопросами сохранения здоровья и правильного питания. Многие стали понимать, что еда — это не просто жиры, белки и углеводы, а функциональная составляющая нашей полноценной жизни, источник здоровья и энергии. Поэтому спрос на продукты для поддержания здоровья — активные добавки, витамины и функциональное питание — растёт год от года. Во-вторых, сегодня важна экономия времени. Темп жизни современного человека подталкивает его к выбору готовых решений, которые позволят сократить время на приготовление пищи, но оставят её полезной», — отметил Роман Товстик, один из основателей компании NL International.
Роман Товстик, один из основателей компании NL International. Фото © «Народная марка»
В номинации «Пятновыводитель» победило средство для чистоты и гигиены бренда BiMAX. Оно отстирывает 100 пятен, и вот уже более 20 лет побеждает в борьбе за чистоту.
«Ситуация на рынке постоянно меняется: растёт конкуренция, меняются потребности наших любимых покупателей. Поэтому каждый год мы запускаем большое количество новинок, адаптируем систему продаж, вводим новые производственные участки. В этом году мы стали лучшими потому, что предложили нашим любимым покупателям не только новые пятновыводители линейки BiMAX, но и жидкий утюг — уникальное средство, которое помогает в поездке разгладить одежду без применения привычного утюга», — подчеркнула генеральный директор «НЭФИС КОСМЕТИКС» Дина Лаврикова.
Генеральный директор «НЭФИС КОСМЕТИКС» Дина Лаврикова и певица Зара. Фото © «Народная марка»
В номинации «Печатное издание» победила газета «Комсомольская правда». Это издание бережно хранит традиции российской журналистики, но также воплощает успешную модель цифровой трансформации. География её распространения — все регионы России и 13 стран мира! 24 мая 2025 года газета «Комсомольская правда» отметит столетие.
«Ситуация в медиабизнесе меняется непрерывно, и на каждую «Комсомолка» реагирует моментально. У нас есть прекрасный сайт, своя радиостанция в FM-диапазоне, мы присутствуем во всех соцсетях, а газета «Комсомольская правда» — самая тиражная в России. Мы принимаем все вызовы времени и, как бы ни менялась ситуация на рынке, достойно на них отвечаем. Поэтому мы и первые», — отметил заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Павел Садков.
В номинации «Интернет-СМИ» победила «Газета.ru». Это одно первых медиа Рунета, которое и сейчас остаётся в топе рейтинга цитируемости. Издание активно использует инновационные технологии и первым среди СМИ интегрировало искусственный интеллект в работу редакций.
«Нам уже 25 лет, и мы всегда готовы к новому. Тем более что требования читателей меняются. Более востребованным, например, становится видеоконтент. Хотя, конечно, желание получить информацию максимально оперативно и с эксклюзивными подробностями тоже никуда не уходит. В следующем году мы планируем масштабный редизайн нашего сайта, сделаем его более удобным для пользователей», — рассказала Ирина Сигова, главный редактор «Газеты.ru».
В номинации «Банк (для малого и среднего бизнеса)» победил ВТБ. «Бизнес Платформа ВТБ» — это интернет-банк для компаний среднего и малого бизнеса, которым ежедневно пользуются более 400 тысяч компаний. В 2024 году выпущена адаптивная версия платформы для доступа с планшетов. Решение полностью импортозамещённое. «Бизнес Платформа ВТБ» завоевала 70 наград и признание рейтинговых агентств. Клиентам доступно более 80 сервисов и продуктов для бизнеса, и подключить их можно удалённо.
«Уходящий год принёс нам множество вызовов. Прежде всего в сфере импортозамещения. Мы успешно на этот вызов ответили, что помогло нам и поможет в дальнейшем быть технологически независимыми от других стран. Это очень и очень важно. Следующий, 2025-й год принесёт новые технологические решения для среднего и малого бизнеса, которые позволят предпринимателям эффективно управлять своим делом», — отметил вице-президент, начальник управления «Интернет-банк» Александр Александров.
Вице-президент, начальник управления «Интернет-банк» Александр Александров. Фото © «Народная марка»
Церемония вручения национальной премии «Марка № 1 в России» прошла в новом формате — народное новогоднее караоке. Каждый гость стал активным участником шоу, исполняя свои любимые песни вместе с талантливыми артистами. Это создало невероятную атмосферу единения и веселья! На сцену вышли любимые звёзды: Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Валерия, Надежда и Григорий Кадышевы, Mia Boyka, Galibri & Mavik, Зара, Александр Панайотов, Артём Качер, Дэя, Дмитрий Колдун, Марк Тишман, группа «ПЯТЕRO», Макс Лидов, Родион Газманов, «Те100стерон», Аслан Шукаша, Виктор Дорин, Gazan, группа «Сентябрь», Екатерина Деева, Этери Бериашвили, театр эстрадной песни «Мечта», творческий коллектив современной хореографии «Ангажемент», танцевальный проект DanceMarka, школа танцев «Джига дрыга», студия спортивного танца «Феерия», развивающее пространство PODIOMA, федеральная сеть танцевальных студий ROYALKIDS, студия танца Татьяны Галеты, танцевальная студия Connect Studio и многие другие.