Радио JAZZ начало вещание в Санкт-Петербурге

Радио JAZZ приступило к вещанию в Санкт-Петербурге. Плейлист радиостанции и произведения лучших российских и мировых джазовых исполнителей теперь доступны в Северной столице на частоте 96,4FM.

Северная столица славится не только единственной в стране джазовой филармонией, но и по праву считается колыбелью отечественных музыкальных традиций. Именно в этом городе почти сто лет назад начали создавать шедевры культовые джазовые коллективы, а сам Петербург в 2018 году был выбран ЮНЕСКО мировой столицей джаза.

«Наша команда долго и упорно шла к тому, чтобы зазвучать в Санкт-Петербурге, и, наконец, это произошло. Джаз в этом городе – настоящий культ, и нам приятно стать его частью!», — сказал программный директор радиостанции Дмитрий Грошев.



Теперь горожане смогут насладиться «Вечерним джайвом» с Мариам Мерабовой, познакомиться с «Персоной дня» вместе с Маргаритой Макеевой, узнать «Историю одной песни», вспомнить имена «Легенд джаза», а также проникнуться авторскими стихами в рубрике «Шпильки» Ольги Ершовой. В обозримом будущем редакция радиостанции планирует запустить «невскую» версию программы «Выход в свет».

Санкт-Петербург стал юбилейным, десятым городом, в котором играет джазовая радиостанция.