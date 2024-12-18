Российские вузы открыли двери для новой группы африканских студентов 17 декабря в Россию отправилась первая группа студентов из Гвинеи-Бисау, программа обучения которых за рубежом полностью финансируется российской стороной. Таким образом страна вкладывается в долгосрочное укрепление своих позиций на Африканском континенте. 18 декабря, 13:27 70 студентов из Гвинеи-Бисау будут учиться в российских вузах. Обложка © sfu-kras.ru

В конце прошлой недели в Гвинее-Бисау состоялась торжественная церемония по случаю начала обучения 70 местных студентов в российских вузах. Её возглавил премьер-министр республики Руй Дуарте Баррос. Он вручил паспорта с визами и билетами тем своим молодым соотечественникам, кто в России будет получать стипендию «РУСАЛ-2024». Деньги выделены в рамках Горнорудного соглашения, подписанного компанией с правительством африканской республики в лице Министерства природных ресурсов.

В церемонии также приняли участие министр природных ресурсов Малам Самбу, представители Министерства образования, посол РФ в Гвинее-Бисау Александр Егоров и руководитель представительства металлургической компании в стране Марат Хакамов.

Премьер-министр республики Руй Дуарте Баррос вручил паспорта с визами и билетами своим молодым соотечественникам. Фото © РУСАЛ

Все собравшиеся пожелали будущим студентам успехов в учёбе. Представители Гвинеи-Бисау поблагодарили российскую алюминиевую компанию за реализацию благотворительной программы, которая поможет молодым гвинейцам получить качественные знания и востребованные профессии.

Юноши и девушки будут получать высшее образование в Екатеринбурге и Красноярске по таким направлениям, как горное дело, геология, экология, нефтегазовое дело, технология геологической разведки и другие. Первая группа из 28 человек прибывает в Екатеринбург уже на этой неделе.

Юноши и девушки будут получать высшее образование в Екатеринбурге и Красноярске. Фото © РУСАЛ

По данным Минобрнауки РФ, в 2022/23 учебном году в нашей стране обучалось почти 35 тысяч студентов из Африки. И эта цифра в последние годы стабильно растёт: за последние 13 лет число африканских студентов выросло в три раза.

Отечественные компании активно сотрудничают с африканскими странами на фоне растущего стратегического интереса России к континенту в целом. Концепция внешней политики РФ, утверждённая в 2023-м, предполагает укрепление и углубление российско-африканского взаимодействия. При этом, как отмечают эксперты, подавляющее большинство африканцев учатся в нашей стране не за собственный счёт, а по корпоративным программам или по квоте Правительства РФ, которые включают бесплатное обучение, стипендию, а также компенсацию расходов на дорогу и проживание.

Отечественные компании активно сотрудничают с африканскими странами. Фото © РУСАЛ

В российских вузах сохраняются и постоянно совершенствуются методические наработки по эффективному процессу обучения африканских студентов с учётом их языковой и страновой специфики.

По стипендиям российской алюминиевой компании в России в ведущих российских вузах, включая СФУ, РУДН, УрФУ, МИИТ, МАДИ и МИСИС, получают бесплатное высшее образование студенты из Гвинеи, с Ямайки и из Монголии. Число специальностей, которым сегодня обучаются студенты, превышает два десятка: от металлургии и горного дела до экономических и управленческих специальностей, химических технологий, машиностроения и различных врачебных направлений. Образовательный процесс включает и производственную практику, в том числе для будущих медиков.

Авторы Евгений Кузнецов