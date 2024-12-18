Награды за вклад в науку получили лучшие молодые математики России В Санкт-Петербурге объявлены лауреаты 10-й юбилейной премии «Математическая прогрессия» для сильнейших математиков страны младше тридцати лет. Награду получили 86 студентов и аспирантов: авторы прорывных исследований и победители международных научных конкурсов. 18 декабря, 15:43 Молодые учёные получили награды. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV

Премию «Математическая прогрессия» учредили в 2015 году Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) совместно с технологическими партнёрами. Это одна из крупнейших российских программ по поддержке молодых учёных.

Станислав Смирнов, научный руководитель факультета математики и компьютерных наук СПбГУ: «Будущее нашей страны, да и всего мира, сильно зависит от науки — и математика играет центральную роль в большинстве областей: прикладных и фундаментальных. Многие из выпускников факультета математики и компьютерных наук СПбГУ уже успешно работают в ведущих университетах и компаниях. И у меня сейчас есть три очень интересных проекта с нашими нынешними и бывшими студентами. Я надеюсь, что с годами вклад наших исследователей в развитие науки и общества будет только расти».

Лучших математиков ежегодно определяют при участии Российской академии наук. Вместе с наградой победители получают стипендии и гранты.

Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть»: «Математическая прогрессия» — один из самых успешных российских проектов поддержки точных наук и образования. Он был создан и реализуется благодаря нашей программе социнвестиций «Родные города». За 10 лет был создан сильный научно-образовательный центр, объединивший талантливых российских математиков. Кроме прогресса теоретической математики работы участников «Математической прогрессии» позволяют в конечном итоге совершенствовать реальные вычислительные алгоритмы и в ряде случаев создавать новые технологии».

Среди лауреатов 2024 года — многократные чемпионы международной студенческой олимпиады по математике Максим Туревский и Иван Гайдай-Турлов. Премии также удостоены победитель олимпиады СПбГУ по программированию в командном зачёте Фёдор Ушаков и золотой медалист олимпиады «Я — профессионал», обладатель второго места на конкурсе А. Мёбиуса Алексей Львов. В специальных номинациях отмечены авторы работ по языкам программирования и телекоммуникационным системам.

Николай Борозенец, выпускник СПбГУ, лауреат «Математической прогрессии»: «Мне посчастливилось учиться на факультете математики и компьютерных наук СПбГУ. Здесь я приобрёл не только фундаментальное образование, но и первый успешный опыт взаимодействия в академической среде. Личный пример и поддержка выдающихся профессоров сыграли для меня ключевую роль в выборе научной карьеры. Во время учёбы я получал стипендию, что позволило максимально сконцентрироваться на научных задачах и не искать дополнительный заработок».

За десять лет реализации программы «Математическая прогрессия» многие её участники добились международного признания, завоевав самые престижные награды. Среди них — Александр Логунов, лауреат премии Клэя, второй по значимости награды в математике. Обладателями грантов «Математической прогрессии» была доказана вторая гипотеза Валента и решена задача Банаха. Им удалось внести вклад в построение теории масштабированной энтропии и добавить новизны в исследования методов Фурье и частотно-временного анализа. Также молодые математики участвуют и в прикладных исследованиях в области математического моделирования и создания цифровых двойников.

Авторы Валерия Мишина