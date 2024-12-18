В Москве неизвестный метнул бутылку с горючим в полицейскую машину

Неизвестный метнул бутылку с горючим в полицейскую машину в московском районе Южное Бутово. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, громкий хлопок раздался в районе улицы Брусилова, там же увидели горящее полицейское авто и стоявшего рядом подозрительного мужчину, который поспешил уйти. Машина была припаркована под окнами жилого дома.