В Москве неизвестный метнул бутылку с горючим в полицейскую машину
Неизвестный метнул бутылку с горючим в полицейскую машину в московском районе Южное Бутово. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, громкий хлопок раздался в районе улицы Брусилова, там же увидели горящее полицейское авто и стоявшего рядом подозрительного мужчину, который поспешил уйти. Машина была припаркована под окнами жилого дома.
Пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет, подозреваемого ищут. Машина получила незначительные повреждения.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Anelo