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18 декабря, 14:08

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Мурманской области

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура

Двухэтажный пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошёл с рельсов в Мурманской области.

По данным SHOT, перевернулись три вагона. Пассажиры рассказали, что поезд сначала резко затормозил. Есть пострадавшие, женщина зажата на втором этаже с ребёнком.

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура

На место едут экстренные службы. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.

Александра Вишнякова
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