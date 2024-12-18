Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Мурманской области

Двухэтажный пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошёл с рельсов в Мурманской области.

По данным SHOT, перевернулись три вагона. Пассажиры рассказали, что поезд сначала резко затормозил. Есть пострадавшие, женщина зажата на втором этаже с ребёнком.