Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Мурманской области
Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура
Двухэтажный пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошёл с рельсов в Мурманской области.
По данным SHOT, перевернулись три вагона. Пассажиры рассказали, что поезд сначала резко затормозил. Есть пострадавшие, женщина зажата на втором этаже с ребёнком.
Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Фото © Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура
На место едут экстренные службы. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.