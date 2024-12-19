Путин — о телефонных мошенниках: Объём жульничества зашкаливает

Российские банки научились быстро, буквально моментально выдавать кредиты, но объём жульничества из-за телефонных мошенников при этом закаливает. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе прямой линии, которую по традиции совместили с пресс-конференцией главы государства.

Российский лидер отметил, что банки перед выдачей кредитного продукта должны проверять платежеспособность граждан.

«Но то что происходит сейчас, взывает тревогу. Объём жульничества зашкаливает. Со счетов граждан только с территории Украины, где эта деятельность возведена в ранг госполитики, выманили более 250 млрд рублей», — подчеркнул президент.

Путин сравнил действия телефонных мошенников с тем, что в своё время делала гитлеровская Германия: печатала деньги наших союзников, чтобы подорвать их экономику.