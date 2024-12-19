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19 декабря, 11:45

Путин — о телефонных мошенниках: Объём жульничества зашкаливает

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские банки научились быстро, буквально моментально выдавать кредиты, но объём жульничества из-за телефонных мошенников при этом закаливает. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе прямой линии, которую по традиции совместили с пресс-конференцией главы государства.

Российский лидер отметил, что банки перед выдачей кредитного продукта должны проверять платежеспособность граждан.

«Но то что происходит сейчас, взывает тревогу. Объём жульничества зашкаливает. Со счетов граждан только с территории Украины, где эта деятельность возведена в ранг госполитики, выманили более 250 млрд рублей», — подчеркнул президент.

Путин сравнил действия телефонных мошенников с тем, что в своё время делала гитлеровская Германия: печатала деньги наших союзников, чтобы подорвать их экономику.

В этом году ежегодная пресс-конференция Владимира Путина объединена с «Прямой линией». Во время мероприятия президент подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы как журналистов, так и простых граждан. На данный момент уже зарегистрировано более двух с половиной миллионов обращений. Среди тем, вызывающих наибольший интерес у россиян, можно выделить вопросы образования, проблемы с жильем, здравоохранение и социальную политику.

Марина Фещенко
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