Российский бизнес развивает донорское движение в стране Донорство крови — важнейший аспект медицинской помощи, играющий ключевую роль в спасении жизней. В последние годы многие крупные российские компании стали активно включать донорство в свою корпоративную культуру, внося посильный вклад в систему здравоохранения России. 20 декабря, 06:51 Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Переливание крови необходимо в различных ситуациях: во время операций, при лечении онкологических и наследственных заболеваний, а также при травмах и ожогах. В условиях пандемии CoViD-19 плазма крови стала важным средством лечения коронавируса. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для обеспечения медицинских нужд на 1000 человек требуется как минимум 10 донаций крови. Однако в России кровь сдают менее 2% населения, что значительно ниже необходимого уровня.

Статистика показывает, что основная часть доноров — мужчины в возрасте около 30 лет. Стандартная донация крови составляет 450 мл, что представляет лишь небольшую часть общего объёма крови в организме, и дефицит восстанавливается всего за 72 часа. Тем не менее, несмотря на важность донорства, только 40% россиян имеют опыт сдачи крови — и лишь 18% из них являются опытными донорами.

В последние годы наблюдается растущий интерес к корпоративному донорству. Многие компании активно включают донорство в свою корпоративную культуру, понимая его значимость как для общества, так и для здоровья своих сотрудников. Участие в донорских программах не только помогает обеспечить запасы крови для тех, кто в ней нуждается, но и способствует заботе о здоровье работников. Регулярные обследования и экспресс-тесты, проводимые квалифицированными врачами, позволяют выявить потенциальные проблемы со здоровьем на ранних стадиях.

Многие компании активно включают донорство в свою корпоративную культуру. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Таким образом, корпоративное донорство становится важным вкладом в общероссийское движение по привлечению добровольцев и повышению осведомлённости о необходимости регулярной сдачи крови. Поддержка компаний в этой сфере может существенно изменить ситуацию с донорством в стране и спасти множество жизней.

Так, например, производитель алюминия РУСАЛ ежегодно проводит «День донора». Только в 2024 году общий объём сданной крови составил почти 330 литров, сбор которой проходил в Москве, Красноярске, Ачинске, Каменске-Уральском, Новокузнецке и Шелехове.

Во всех городах проект проходил в медицинских центрах, где обеспечены необходимые условия для комфортного пребывания доноров. За два года существования акции донорами крови стали более тысячи сотрудников. Несколько десятков человек вошли в Федеральный регистр доноров костного мозга. Перед сдачей крови участники акции проходят необходимые процедуры, включающие предварительную подготовку, медицинский осмотр и собеседование с врачом.

Процедура по входу в регистр доноров костного мозга включает в себя сдачу общего анализа крови. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

Процедура по входу в регистр доноров костного мозга включает в себя сдачу общего анализа крови, затем — занесение данных в базу возможных доноров костного мозга, к которой при необходимости обращаются врачи-гематологи и трансплантологи.

— Донорские акции имеют большой отклик у наших сотрудников. Мы регулярно проводим различные мероприятия, чтобы повысить информированность коллег о важности донорства костного мозга, необходимого для пациентов с тяжёлыми гематологическими заболеваниями и генетическими нарушениями, — говорит директор по устойчивому развитию компании Елена Мякотникова. — Найти донора костного мозга — редкая удача, поэтому необходимо постоянно увеличивать количество добровольцев. Мы рады, что наши сотрудники ежегодно пополняют российский регистр доноров. Следующий этап акции начнётся уже в конце зимы – начале весны 2025 года.

«День донора» — это системный проект, который проходит при поддержке медицинских центров компании. Сдать кровь или вступить в регистр доноров костного мозга может любой желающий сотрудник.

Авторы Евгений Кузнецов