Не только «Щелкунчик»: Три волшебных приключения из январской афиши Новый год — это замечательная возможность дарить не просто вещи, а эмоции и незабываемые моменты — такие, как поход в театр. Создавайте праздничную атмосферу и дарите впечатления, которые останутся в памяти на весь год с помощью нашей афиши: 19 декабря, 15:40 Kandinsky 3.1 / Life.ru

Масштабное шоу «Соборная площадь» в кинопарке Москино

Масштабный проект, не имеющей мировых аналогов, с использованием световых эффектов, живой музыки и видеомэппинга.

Спектакль о нашей истории, наших подвигах и победе русского народа над польскими захватчиками в Смутное время. Главная героиня – современная девочка Мотя предлагает зрителям совершить переход в другую историческую эпоху в окружении кинодекораций. Мотя сначала «переносится» в XVII век, а потом чудесным образом перемещается по временам и городам, открывая разные страницы истории России.

Для выпуска спектакля собрана сильнейшая творческая команда во главе с режиссером и продюсером Эдуардом Бояковым. В ролях: Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Екатерина Гусева, Валентин Климентьев, Елена Захаров, Валерий Николаев, Ирина Линдт, Ольга Кабо, Дина Корзун, Юлия Такшина, Эдуард Флёров и др.

Фото предоставлено Life.ru

С 29 и 30 декабря, 2–8 января (17.00 и 18.30), Кинопарк Москино

Премьера спектакля «Маршрут перестроен» от комедийного театра «Заячий стон»

17 января в Москонцерт Холл состоится событие, которое перевернёт привычное представление о театре: зрителей ждет самая оптимистичная премьера сезона — спектакль «Маршрут перестроен» от независимого комедийного театра «Заячий стон». И не просто спектакль, а увлекательное путешествие за счастьем, наполненное юмором, неожиданными поворотами сюжета и вдохновляющими моментами.

Актёры театра «Заячий стон» используют в постановке элементы интерактива, превращая зрителей в настоящих участников происходящего. «Маршрут перестроен» больше, чем просто спектакль — это захватывающий эмоциональный аттракцион в уникальном формате театрального стендапа, где искромётный смех переплетается с трогательными моментами, оставляя впечатления, к которым вы будете возвращаться снова и снова.

Фото предоставлено Life.ru

В спектакле объединены сразу несколько жанров: комедия, драма и даже элементы мюзикла! Сценарий, созданный артистами квартета «Заячий стон», полон ярких диалогов, метких шуток и трогательных моментов, рождающих гармонию между смехом и глубокими размышлениями. Здесь нет случайных слов — каждая реплика попадает точно в цель, а сюжет захватывает и увлекает до самого финала.

17 и 18 января, Москонцерт Холл

Спектакль «Розовое платье» в Новом Театре

Спектакль Эдуарда Боякова «Розовое платье» – своеобразное продолжение классической пьесы А. П. Чехова «Три сестры».

Фото предоставлено Life.ru

Действие происходит спустя 30 лет после времени создания и действия пьесы Чехова. Авторы спектакля деликатно относятся к чеховскому пространству, создавая при этом свой чеховский мир, в котором главная героиня оказывается единственным живым персонажем среди большой семьи. Семьи, которая не умеет любить, сопереживать, радоваться и каждый день ждет завтра, чтобы начать жить.

Спектакль делится на две части. Первая – иммерсивная – вводит зрителя в мир чеховской пьесы. Три пары молодых актеров в разных локациях усадьбы Салтыковых-Чертковых рассказывают зрителям историю создания пьесы, напоминают сюжет, оживляют в памяти публики персонажей «Трех сестер». Это живой открытый разговор с публикой – артисты работают в формате «стендап», легко, доступно и остроумно погружая зрителей, многие из которых не очень хорошо помнят чеховский текст, в курс дела. Вторая часть разворачивается на сцене театрального зала, в котором главная героиня в исполнении прекрасной актрисы Ирины Линдт открывает перипетии своей судьбы, неразрывно связанные с историей нашей страны в постреволюционный период.

21, 26 декабря, 4 и 5 января

Авторы Алексей Берковиц