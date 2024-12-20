МегаФон начинает продажи планшетов Fontel МегаФон запустил продажи планшетов под собственной торговой маркой Fontel с поддержкой всех необходимых функций, в том числе LTE, видеозвонков и GPS. В линейке представлены две модели, в будущем их число может увеличиться. 20 декабря, 14:23 Начались продажи новых планшетов. Обложка © Пресс-служба «МегаФон»

Купить планшеты Fontel можно в интернет-магазине МегаФона и в объединённой розничной сети МегаФона и Yota. В обеих моделях FT800 и FT1000 предусмотрена поддержка голосовых вызовов, LTE и micro-SIM, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Все устройства имеют встроенную память 32 ГБ, кроме того планшеты оснащены слотом под съёмную карту памяти microSD, так что проблем со свободным местом для хранения фильмов и фотографий не будет.

У FT800 диагональ экрана составляет 8 дюймов, у старшей модели FT1000 она чуть больше и составляет 10,1 дюйма. Обе модели оснащены основной и фронтальной камерами.

Разработкой и поставками планшетов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона RevoCharge. Перед поступлением в продажу новые гаджеты проходят всестороннюю проверку в собственной лаборатории МегаФона. Планшеты Fontel были исследованы профильными специалистами — они провели тестирование обеих моделей на соответствие требованиям оператора к абонентскому оборудованию. В частности, были проверены скорость передачи данных, корректность переходов между технологиями, работоспособность услуг — например, VoLTE и VoWiFi.

Фото © Пресс-служба «МегаФон»

МегаФон расширяет ассортимент товаров, выпускаемых под собственной торговой маркой. В январе 2024 года были представлены телефоны Fontel, продажи которых за 10 месяцев текущего года в четыре раза превысили показатели продаж за аналогичный период 2023 года. Умные часы Fontel поступили в продажу в мае 2023 года, и в мае – октябре 2024 года спрос на них оказался на 112% выше, чем в первые полгода продаж.

— Мы ожидаем высокого темпа продаж наших планшетов. В них есть всё необходимое для комфортного и функционального использования, при этом мы установили очень конкурентные цены. Аудитория хорошо встречает гаджеты наших собственных торговых марок, мы будем наблюдать за спросом на планшеты и в перспективе рассчитываем расширить их ассортимент, — рассказал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Линейка товаров под собственной торговой маркой Fontel включает 9 моделей кнопочных телефонов, 2 модели планшетов и 18 моделей смарт-браслетов и умных часов для детей и взрослых. Интерес к гаджетам, выпускаемым МегаФоном под собственным брендом, растёт: спрос на них в январе – ноябре текущего года стал более чем на 300% выше в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Авторы Валерия Мишина