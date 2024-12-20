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Регион
20 декабря, 08:40

Взрыв газа разнёс жилой дом в Сочи

SHOT: В Сочи произошёл взрыв газа в жилом доме, пострадал владелец

Взрыв газа разнёс жилой дом в Сочи. Хозяин госпитализирован с сильными ожогами. Об этом сообщает SHOT.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Сочи. Фото © SHOT

Последствия взрыва газа в жилом доме в Сочи. Фото © SHOT

Как пишет телеграм-канал, на улице Демократической в двухэтажном частном доме взорвался газовый баллон, в результате первый этаж дома полностью разрушен. Находившийся внутри 36-летний мужчина получил серьёзные ожоги 40% тела. Его срочно госпитализировали, мужчина находится в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Никита Никонов
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