Взрыв газа разнёс жилой дом в Сочи. Хозяин госпитализирован с сильными ожогами. Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, на улице Демократической в двухэтажном частном доме взорвался газовый баллон, в результате первый этаж дома полностью разрушен. Находившийся внутри 36-летний мужчина получил серьёзные ожоги 40% тела. Его срочно госпитализировали, мужчина находится в тяжёлом состоянии.