Взрыв газа разнёс жилой дом в Сочи
SHOT: В Сочи произошёл взрыв газа в жилом доме, пострадал владелец
Взрыв газа разнёс жилой дом в Сочи. Хозяин госпитализирован с сильными ожогами. Об этом сообщает SHOT.
Последствия взрыва газа в жилом доме в Сочи. Фото © SHOT
Как пишет телеграм-канал, на улице Демократической в двухэтажном частном доме взорвался газовый баллон, в результате первый этаж дома полностью разрушен. Находившийся внутри 36-летний мужчина получил серьёзные ожоги 40% тела. Его срочно госпитализировали, мужчина находится в тяжёлом состоянии.
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