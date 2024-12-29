Движение неравнодушных. Как Народный фронт запустил специальные программы помощи СВО В 2024 году в центре всех важных событий в России традиционно оказались активисты Народного фронта: они участвовали в предвыборной кампании Владимира Путина, доставляли гуманитарную помощь жителям приграничных районов, помогали бойцам СВО и ветеранам. 28 декабря, 21:29 Региональные отделения президентского движения приняли более 10 млн вещей для военных и организовали более 6,5 тыс. выездов. Обложка © ТАСС / Александр Река

На старте президентской кампании в России Народный фронт организовал сбор подписей по всей стране в поддержку Владимира Путина. Всего избирательный штаб кандидата, который сумел переизбраться с высочайшим уровнем народной поддержки, получил почти 80 тыс. обращений. Именно Народному фронту поручили контролировать работу с этими обращениями.

Также Народный фронт активно привлекал неравнодушных россиян в Команду Путина. Тысячи людей из самых разных регионов присоединились к движению и помогли с организацией важных мероприятий. Самых активных и сознательных граждан наградили премией «Команда Путина». Первыми стали жители Донецка и Луганска.

Фонд «Народный фронт. Всё для Победы!» объединил всех неравнодушных для помощи бойцам на передовой и соотечественникам в новых и приграничных регионах. Всего россияне перечислили в фонд более 19 млрд рублей.

«Вся страна, простые люди по тысяче рублей присылают. Вся страна в этом участвует… Такая искренняя поддержка людей из разных регионов нашей многонациональной страны поистине бесценна. Она укрепляет боевой дух наших ребят. Они знают, что в них верят и ждут их с победой», — заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Всё для Победы!», прошедшем в Туле в феврале 2024 года.

Всего под девизом «Всё для Победы!» открыли более 120 сборов, а региональные отделения президентского движения приняли более 10 млн вещей для военных и организовали более 6,5 тыс. выездов, чтобы доставить их на передовую. История проекта уже вошла в учебники истории для старших классов.

При этом Народный фронт ведёт специальный сбор «Военным медикам». Россияне уже перечислили на помощь врачам и санитарам в зоне СВО более 430 млн рублей. В марте 2024 года запустили специальный сбор для народных полков, общественных объединений, которые изготавливают для бойцов всё необходимое. В результате удалось собрать уже 21 млн рублей, благодаря чему 34 народных полка из 27 регионов страны получили материалы и швейное оборудование. А грузы от народных полков теперь перевозятся бесплатно по платным автодорогам.

Отдельно президентское движение поддерживает тех, кто вернулся со специальной военной операции — для них создали отдельную Службу сопровождения ветеранов СВО. Её специалисты уже оказали поддержку более чем 1,5 тыс. героев — например, почти 200 ветеранов с тяжёлыми ранениями и ампутациями конечностей посетили реабилитационный лагерь «Перезагрузка».

Также Народный фронт совместно с АНО «Центр развития социальных инноваций "Технологии возможностей"» и при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «Сектор интеграции — протезирование и реабилитация ветеранов СВО и жителей Донбасса». За два года работы проекта более 450 человек получили необходимые протезы на сумму около миллиарда рублей и более 500 человек — услуги реабилитации и профессиональную психологическую поддержку, помощь в оформлении документов, подтверждающих инвалидность, социальные гарантии и права на протезирование.

Авторы Вячеслав Кокуркин