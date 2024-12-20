Столичная молодёжь скупает антикварные монеты В декабре российские аукционные дома устраивают новогодние онлайн-торги, однако интерес к подобным аукционам прослеживался у москвичей на протяжении всего года. 20 декабря, 14:30 В Москве молодёжь чаще интересуется старинными монетами. Обложка © ТАСС / Анна Салынская

В 2024 году вновь самой востребованной категорией торгов стала нумизматика. Причём особое внимание ей уделяет именно молодёжь. Возрастные участники аукционов остаются верны филателии, которую можно назвать отмирающим видом коллекционирования. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и международного агрегатора онлайн-торгов предметами искусства Bidspirit.

Топ сайтов аукционных домов с начала года, на которые пришлось больше всего интернет-трафика, возглавила площадка «Литфонд», специализирующаяся на антиквариате и предметах декоративно-прикладного искусства. Её сайт также стал лидером по приросту трафика (+20%). На втором месте топа «Аукционный дом № 1», а тройку лидеров замыкает аукционный дом «Редкие монеты», проводящий самые крупные очные торги в России.

Нумизматика остаётся самой популярной категорией второй год подряд. Как отмечается в сообщении, средний результат продаж на соответствующих торгах находится в пределах семи миллионов рублей на аукцион, а максимальный результат — 120 миллионов. На втором месте расположились антикварные книги, на третьем — живопись и декоративно-прикладное искусство.

Лидерство среди покупателей во всех категориях торгов ожидаемо сохраняют мужчины старше 40 лет. При этом у женской половины аудитории среди предметов коллекционирования преобладает фотография. Нумизматику предпочитают участники торгов младше 30 лет. Они же нередко выбирают произведения современного искусства, причём зачастую от совершенно неизвестных широкой публике авторов.

Филателия перешла в разряд нишевых и даже отмирающих видов коллекционирования. Возрастной ценз участников таких аукционов колеблется между 55 и 75 годами, 95% участников — мужчины.

Авторы Валерия Мишина