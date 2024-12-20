Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

Греция возобновила закупку сжиженного природного газа из России после полугодичного перерыва. В октябре Афины приобрели СПГ на сумму 27,3 миллиона евро. Издание «НиК» напоминает, что Греция, вместе с Испанией и Португалией, располагает сетью терминалов для регазификации, что повышает вероятность реэкспорта данного газа в другие страны Европы, сообщает oilcapital.ru.

Ставропольский край

Заместитель начальника управления образования Ставрополя была задержана по подозрению в получении взяток. Следствие предполагает, что она принимала взятки в виде различных товаров на сумму 3,8 миллиона рублей. В ответ чиновница обеспечивала постоянные поставки молочной продукции одной компании в государственные учреждения, как сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

Жители Ижевска, ставшие жертвами крупной мошеннической схемы, просят Президента России вмешаться в длительное расследование уголовного дела. Следственный департамент МВД занимается данным делом уже почти десять лет без значительных результатов, отмечает udm-info.ru.

Ростовская область

Под Ростовом начнется строительство завода по производству беспилотников стоимостью 750 миллионов рублей, инициированное компанией «Робоавиа». Планируется завершить проект к 2025 году. На предприятии будет создано более 200 рабочих мест со средней зарплатой в 75 тысяч рублей, сообщает rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

Жители Татарстана обеспокоены ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В соцсетях активно обсуждаются предельные коэффициенты увеличения платы на 2025 год. Глава республики Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому возможен рост цен до 22,3% для городов, в то время как в других населенных пунктах максимальное увеличение составит 17,5%, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

Сотрудники МВД и Росалкогольтабакконтроля изъяли 120 тонн подозрительного пива из торговых точек Волгограда, где продавали напиток на розлив. Два волгоградца, среди которых директор фирмы-поставщика, привозили в торговые точки кустарное пиво без маркировки, сообщает novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В Заволжье началось расследование трагической гибели работника, которого придавило стрелой гидроподъемника. В связи с инцидентом следственные органы возбудили уголовное дело. ЧП произошло в ходе ремонта на теплосетях. Из-за падения стрелы крана 67-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, пишет newsnn.ru.

Свердловская область

В Екатеринбурге двое пострадавших были госпитализированы после отравления шпротами. В консервированной продукции обнаружили ботулотоксин. Люди находятся в тяжелом состоянии, сообщает tagilcity.ru. Инцидент случился после покупки рыбных консервов на маленьком рынке у Дома культуры ВОС у продавца, торгующего из грузового автомобиля. Данные о поставщике переданы в правоохранительные органы.

Оренбургская область

Автобусный маршрут Уфа — Оренбург с 18 пассажирами вылетел с дороги в кювет. Как сообщает 56orb.ru, происшествие произошло на 226 километре трассы. Все пассажиры оказались невредимы. Водитель не смог самостоятельно вернуться на проезжую часть. На место прибыли спасательные службы.

Тюменская область

В Тюмени соберутся биатлонисты со всей страны. Как сообщает nashgorod.ru, в городе пройдут всероссийские соревнования для юниоров по этой спортивной дисциплине. Они стартуют 21 декабря и продлятся три дня.

Омская область

В Омске задержали бывшего заместителя министра труда и социального развития региона. Как сообщает gorod55.ru, его подозревают в использовании автомобиля, который был приобретен на средства дома-интерната, для личных нужд. Уголовное дело инициировано по материалам УФСБ России по Омской области.

Карелия

В магазинах Карелии продавали просроченные пельмени и сосиски с плесенью. По информации karelinform.ru, это было выявлено в ходе совместной проверки Россельхознадзора и прокуратуры в городе Суоярви. Владелец магазинов, где были обнаружены нарушения, получил предостережение. Результаты проверки направлены в прокуратуру для принятия дальнейших мер.

Приморский край

В Приморье пытались незаконно переправить замороженные лапы гималайского медведя в Северную Корею. По сообщению vostokmedia.com, гражданин другой страны, направлявшийся в Пхеньян, прошел через «зеленый» коридор. Во время проверки его ручной клади инспекторы нашли коробку, обмотанную черной пленкой, а внутри оказались термопакеты с 12 замороженными лапами медведя.

Краснодарский край

В Краснодарском крае более 40 километров пляжей, растянувшихся от Темрюка до Анапы, оказались покрыты мазутом после крушения танкера «Волгонефть 212» во время шторма, сообщает KubanPress. Власти создали оперативный штаб для устранения последствий, в который вошли сотни спасателей и специальная техника.

Хабаровский край

В Хабаровском крае ограничен доступ к туристическим тропам. В частности, в национальном парке «Анюйский» туристам закрыли доступ к глэмпингу «Заповедные места» из-за нападения амурского тигра на человека 14 декабря 2024 года, пишет transsibinfo.com.

Челябинская область

В Челябинске три легковые иномарки получили повреждения из-за действий водителям КАМАЗа. Как пишет kursdela.biz, водитель грузового автомобиля транспортировал каток, но не справился с задачей и выронил спецтехнику на легковые автомобили.

Хакасия

Чтобы ускорить развитие туризма в регионах предложено применять автономные гибридные электростанции, сообщает newkhakasiya.online. Это поможет снизить затраты на подключение удаленных объектов, а также повысить экономическую целесообразность туристических проектов. Обсуждение этой идеи прошло в рамках круглого стола, посвященного развитию туризма в России. Так, солнечная электростанция в Хакасии смогла сократить расходы с 7 до 1,5 миллионов рублей.

ХМАО

Следственный комитет проверит детский сад в Ханты-Мансийском автономном округе по жалобе на жестокое поведение воспитателя, сообщает muksun.fm. Местная жительница обвинила педагога в грубом обращении с её четырехлетней дочерью. Женщина даже обратилась за помощью в психоневрологическую клинику. В связи с этим инцидентом проводится проверка.

Приморский край

В 2024 году Владивосток продолжит обновление общественного транспорта: в городе закупили 20 новых автобусов и 16 троллейбусов. Работают 10 перевозчиков и 94 маршрута. Со следующего года планируется повышение цен на проезд: в автобусах — от 39 до 50 рублей, в электротранспорте — от 30 до 44 рублей. Стоимость зависит от способа оплаты, сообщает zr.media. Увеличение тарифов связано с ростом цен на топливо и заработных плат.

Красноярский край

В Красноярском крае предложили усыплять агрессивных и больных бродячих собак спустя 45 дней после их отлова. Законопроект, разработанный Минприроды региона, направлен на решение проблемы с бездомными животными, число которых продолжает расти, пишет prmira.ru. Определение агрессивности собак будет проводить специальная комиссия из ветеринарных специалистов и кинологов.

Белгородская область

17 декабря в Белгороде произошло три дорожно-транспортных происшествия, одно из которых закончился трагедией. Ночью на улице Преображенской водитель Renault Logan, которому исполнилось 60 лет, сбил 42-летнего мужчину, переходившего дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако он не пережил травмы, сообщает bel.ru. Кроме того, несчастные случаи с пострадавшими имели место в Корочанском и Белгородском районах, а также в Старом Осколе. В результате этих инцидентов пять человек получили травмы.

Пермский край