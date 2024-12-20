На площадке «Мосфильма» состоялся VIII форум Woman Who Matters
На площадке «Мосфильма» состоялся VIII форум Woman Who Matters. Фото предоставлено организаторами
16 декабря 2024 года на легендарной площадке киностудии «Мосфильм» состоялся VIII форум Woman Who Matters — событие, объединившее более 1500 участников из мира бизнеса, культуры, науки и общественных инициатив. В этом году форум затронул ключевые аспекты женского лидерства, предпринимательства, устойчивого развития, культуры и искусства.
В программе было представлено 75 спикеров, 40 лекций, мастер-классов и выступлений, которые прошли в четырех параллельных потоках. Три четверти участников составили предприниматели, представляющие не только Москву, но и другие регионы России, а также гости из Казахстана, Беларуси, ОАЭ и других стран.
На площадке киностудии «Мосфильм» состоялся VIII форум Woman Who Matters. Видео © Life.ru
В открывающей речи VIII форума Woman Who Matters его основатель Анна Рудакова подчеркнула, что женское лидерство продолжает набирать силу и становится все более значимым на глобальном уровне.
«Сегодня более 45 компаний из списка Fortune 500 возглавляют женщины — это рекордный показатель за всю историю», — отметила она, подчеркивая важность лидерства женщин в бизнесе и корпоративной среде.
Программа восьмого форума Woman Who Matters стала насыщенной благодаря широкому спектру форматов: мастер-классы, воркшопы, панельные дискуссии и интерактивные сессии охватили ключевые темы современности. Впервые на форуме была представлена менторская бизнес-гостиная, где предприниматели получили персональные консультации от ведущих экспертов. Формат вызвал большой интерес: участники форума подали 150 предварительных заявок на участие. Также в этом году впервые на форуме появилась секция, посвященная кино, поэзии и другим креативным индустриям.
Автор и ведущая проекта «SHOT ПРОВЕРКА» Люся Александрова стала участницей сессии «Аутентичный личный бренд». Она рассказала, как современным медийным персонажам и брендам важно оставаться искренними и выделяться за счёт уникального образа.
Сейчас не нужно накладывать розовые фильтры и вылизывать свой текст. Уберите эту лишнюю суету и освободите место для своих теневых сторон. Цепляйте вашего зрителя, клиента, потенциального покупателя — он смотрит на вас как на персонажа. Сначала мы влюбляемся в героя, потом хотим повторять за ним или хотя бы просто… просто покупать всё, что он продает.
Блогер подчеркнула, что архетипы — устойчивые образы, используемые в бренд-коммуникациях, — помогают выстроить точное позиционирование компании. Необходимо анализировать свою аудиторию, ценности и рынок, чтобы выбрать уникальный образ, который будет соответствовать и личности, и продукту. По словам Люси, архетипы прослеживаются также и у людей в медиа — она предположила, что у дизайнера Артемия Лебедева архетип мыслителя-бунтаря, а у предпринимательницы Оксаны Самойловой — архетип заботливого правителя.
Автор и ведущая проекта «SHOT ПРОВЕРКА» Люся Александрова. Фото © Life.ru
«Выберите образ, который свободен в вашей нише: это увеличит шансы, что клиент запомнит вас и ни с кем не спутает. Если вы мамочка ангелочка — всем и так понятно, что вы заботливая. А что еще? Может быть, вы любите путешествия, у вас сложный переезд или бизнес на 2000 сотрудников параллельно с материнством. Все эти стороны жизни можно превратить в продающий сторителлинг», — подчеркнула Люся.