На площадке «Мосфильма» состоялся VIII форум Woman Who Matters

16 декабря 2024 года на легендарной площадке киностудии «Мосфильм» состоялся VIII форум Woman Who Matters — событие, объединившее более 1500 участников из мира бизнеса, культуры, науки и общественных инициатив. В этом году форум затронул ключевые аспекты женского лидерства, предпринимательства, устойчивого развития, культуры и искусства.

В программе было представлено 75 спикеров, 40 лекций, мастер-классов и выступлений, которые прошли в четырех параллельных потоках. Три четверти участников составили предприниматели, представляющие не только Москву, но и другие регионы России, а также гости из Казахстана, Беларуси, ОАЭ и других стран.

На площадке киностудии «Мосфильм» состоялся VIII форум Woman Who Matters. Видео © Life.ru

В открывающей речи VIII форума Woman Who Matters его основатель Анна Рудакова подчеркнула, что женское лидерство продолжает набирать силу и становится все более значимым на глобальном уровне.

«Сегодня более 45 компаний из списка Fortune 500 возглавляют женщины — это рекордный показатель за всю историю», — отметила она, подчеркивая важность лидерства женщин в бизнесе и корпоративной среде.

Программа восьмого форума Woman Who Matters стала насыщенной благодаря широкому спектру форматов: мастер-классы, воркшопы, панельные дискуссии и интерактивные сессии охватили ключевые темы современности. Впервые на форуме была представлена менторская бизнес-гостиная, где предприниматели получили персональные консультации от ведущих экспертов. Формат вызвал большой интерес: участники форума подали 150 предварительных заявок на участие. Также в этом году впервые на форуме появилась секция, посвященная кино, поэзии и другим креативным индустриям.















Автор и ведущая проекта «SHOT ПРОВЕРКА» Люся Александрова стала участницей сессии «Аутентичный личный бренд». Она рассказала, как современным медийным персонажам и брендам важно оставаться искренними и выделяться за счёт уникального образа.

Сейчас не нужно накладывать розовые фильтры и вылизывать свой текст. Уберите эту лишнюю суету и освободите место для своих теневых сторон. Цепляйте вашего зрителя, клиента, потенциального покупателя — он смотрит на вас как на персонажа. Сначала мы влюбляемся в героя, потом хотим повторять за ним или хотя бы просто… просто покупать всё, что он продает. Люся Александрова Автор и ведущая проекта «SHOT ПРОВЕРКА»

Блогер подчеркнула, что архетипы — устойчивые образы, используемые в бренд-коммуникациях, — помогают выстроить точное позиционирование компании. Необходимо анализировать свою аудиторию, ценности и рынок, чтобы выбрать уникальный образ, который будет соответствовать и личности, и продукту. По словам Люси, архетипы прослеживаются также и у людей в медиа — она предположила, что у дизайнера Артемия Лебедева архетип мыслителя-бунтаря, а у предпринимательницы Оксаны Самойловой — архетип заботливого правителя.

Автор и ведущая проекта «SHOT ПРОВЕРКА» Люся Александрова. Фото © Life.ru