Как правильно встретить Рождество: главные традиции и запреты 7 января 2025 года Когда отмечают Рождество Христово в 2025 году, откуда пошёл этот праздник, что можно и что нельзя делать на Рождество, почему символ Рождества — ёлка, рассказывает Life.ru. 7 января, 05:00 Рождество Христово 2025: как правильно отметить и не нагрешить в церковный праздник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivanova Ksenia

Рождество Христово — один из важнейших православных праздников, отмечаемый ежегодно 7 января. В этот день верующие вспоминают рождение Иисуса Христа, воплощение Сына Божьего, пришедшего в мир для спасения человечества. Праздник символизирует начало новой эры и исполнение древних пророчеств о пришествии Мессии.

Какого числа наступает Рождество Христово

Рождество Христово 7 января: история и традиции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EdBelkin

Православная церковь в России и некоторых других странах отмечает Рождество Христово 7 января по григорианскому календарю, что соответствует 25 декабря по юлианскому календарю. Разница в 13 дней между этими календарями обусловлена историческими причинами. В 1582 году папа римский Григорий XIII ввёл григорианский календарь, чтобы скорректировать накопившиеся погрешности юлианского календаря. Однако Русская православная церковь сохранила юлианский календарь для церковных праздников, поэтому Рождество отмечается 7 января.

Что означает праздник Рождества Христова

Рождество Христово знаменует собой рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Согласно евангельскому повествованию, Дева Мария и праведный Иосиф прибыли в Вифлеем для участия в переписи населения, но не нашли места в гостинице и были вынуждены остановиться в пещере, служившей укрытием для скота. Там и родился Иисус, которого Мария положила в ясли. Первыми, кто узнал о рождении Спасителя, были пастухи, которым ангел возвестил эту радостную весть. Позже к младенцу пришли волхвы с востока, принеся дары: золото, ладан и смирну.

Рождество 7 января: История праздника

Почему ёлка стала символом Рождества. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sync Design Solutions

Празднование Рождества Христова в христианской традиции установилось не сразу. До IV века рождение Христа отмечалось вместе с Богоявлением 6 января. Лишь позже Рождество стало отдельным праздником, который начали отмечать 25 декабря по юлианскому календарю. На Руси Рождество стало официальным праздником с крещением князя Владимира в конце X века. После Октябрьской революции 1917 года празднование Рождества было запрещено, но в 1991 году праздник вновь стал официальным выходным днём в России.

Что можно и что нельзя делать в Рождество Христово 7 января

Рождество Христово 2025: Что можно и нельзя делать 7 января. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Рождество Христово — время радости и духовного обновления. В этот день принято посещать богослужения, проводить время с семьёй, помогать нуждающимся и проявлять милосердие. Существует ряд традиций и обычаев, связанных с праздником.

Пост и трапеза : рождественскому празднику предшествует сорокадневный пост, завершающийся 6 января. В ночь с 6 на 7 января после праздничного богослужения верующие приступают к обильной трапезе, на которой традиционно присутствуют разнообразные блюда.

: рождественскому празднику предшествует сорокадневный пост, завершающийся 6 января. В ночь с 6 на 7 января после праздничного богослужения верующие приступают к обильной трапезе, на которой традиционно присутствуют разнообразные блюда. Посещение храма : участие в рождественской литургии является важной частью празднования. Верующие собираются в храмах для совместной молитвы и прославления рождения Спасителя.

: участие в рождественской литургии является важной частью празднования. Верующие собираются в храмах для совместной молитвы и прославления рождения Спасителя. Благотворительность : в Рождество принято оказывать помощь нуждающимся, делиться радостью и заботой с окружающими.

: в Рождество принято оказывать помощь нуждающимся, делиться радостью и заботой с окружающими. Развлечения: после революции 1917 года рождественская ёлка была запрещена, но в 1935 году традиция украшать ёлку вернулась в качестве новогоднего обычая. Сегодня многие семьи устанавливают и украшают ёлку к Новому году и Рождеству.

Интересные факты о празднике Рождества

Рождество Христово — это не только духовный праздник, но и событие, богатое историей, символикой и уникальными традициями. Многие из них берут начало в глубокой древности, а некоторые сформировались в ходе столетий. В этом разделе мы расскажем о самых интересных фактах, которые помогут лучше понять значение этого дня и его культурные аспекты.

Почему рождественский символ — ёлка

Интересные факты о Рождестве Христовом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Традиция украшать ёлку на Рождество пришла в Россию из Европы. В Германии в XVI веке ель символизировала эдемское древо жизни, а её вечнозелёные ветви — вечную жизнь через Христа. Существует легенда, что Мартин Лютер, основатель Реформации, первым принёс украшенную свечами ёлку в дом, вдохновлённый красотой звёздного неба, просвечивающего через ветви деревьев. В России обычай устанавливать рождественскую ёлку появился при Петре I, но широко распространился только к концу XIX века.

Когда начали отмечать Рождество древние христиане

В первые века христианства Рождество не отмечалось как отдельный праздник. Лишь в IV веке, после Первого Вселенского собора, было установлено празднование Рождества 25 декабря по юлианскому календарю. Это решение было принято, чтобы заменить языческие праздники зимнего солнцестояния христианским торжеством, символизирующим истинный свет, пришедший в мир.

Традиция дарить подарки

Как отмечают Рождество в России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Обычай дарить подарки на Рождество берёт начало от библейской истории о волхвах. Они принесли младенцу Христу золото, ладан и смирну как дары Царю, Богу и Спасителю. Эта традиция напоминает о важности искренних жестов благодарности и любви к ближним.

Рождественские открытки

В дореволюционной России рождественские открытки считались настоящим искусством. Они украшались символами праздника — Вифлеемской звездой, голубями как символами мира и ангелами. Такие открытки часто вручную раскрашивались и становились ценным подарком, объединяющим близких.

Авторы Сергей Трофимов