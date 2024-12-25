Как россиянам подружиться со Змеёй и Венерой: гороскоп Тамары Глобы на 2025 год 2025 год станет временем перемен и возможностей. Life.ru рассказывает, что советует Тамара Глоба: от прогнозов до простых действий для удачи. 25 декабря, 09:00 Гороскоп Тамары Глобы на 2025 год: чего ждать России. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Шедеврум

Тамара Глоба, одна из самых авторитетных астрологов России, в эфире передачи «Малахов» поделилась своим прогнозом на 2025 год. Она рассказала, почему этот год будет особенным, какие знаки зодиака окажутся в центре событий и как правильно встречать его, чтобы привлечь удачу. Мы собрали ключевые моменты из её выступления, чтобы в грядущем году вы были готовы к любым сюрпризам!

Что ждать от года Змеи 2025 и Венеры

Что ждать от 2025 года по гороскопу Тамары Глобы. Фото © Шедеврум

Каждый год — это новая страница, но 2025-й обещает быть особенно насыщенным. По восточному календарю наступает год Змеи, а по западной традиции — год Венеры. Эти символы задают контрастные векторы, но вместе они обещают перемены, которые могут затронуть каждого. Венера, планета любви и счастья, акцентирует внимание на отношениях, семье и гармонии. А Змея символизирует мудрость, адаптивность и способность находить нестандартные решения. Это идеальный момент, чтобы объединить традиционные ценности с инновационным подходом.

Как справляться с неожиданностями в 2025 году

2025 год начнётся с серьёзных вызовов. В январе Марс спровоцирует напряжённость — это может отразиться на политике, финансах и даже на наших личных планах. Но не паникуйте: главное — гибкость. Учитесь адаптироваться к обстоятельствам и заранее готовьте запасные варианты. Лето и осень, по гороскопу Тамары Глобы, подойдут для отдыха и укрепления финансов. Используйте это время для планирования будущего и реализации долгосрочных проектов.

Гороскоп Тамары Глобы на 2025: опасные даты 2025 года

Как встречать год Змеи, чтобы привлечь удачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

В марте и апреле возможны погодные сюрпризы: внезапные морозы или наводнения. Чтобы минимизировать риски, проверьте страховку, утеплите дом и планируйте поездки с запасом времени. Особенно нужно быть начеку 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 28 марта! На эти дни лучше не планировать никаких важных мероприятий, а то будет неприятно, если всё пойдёт не по плану.

Персональные советы для каждого знака Зодиака

Каждый из нас хочет знать, что звёзды приготовили лично для него. Этот раздел подскажет, как лучше справляться с вызовами года и использовать его возможности по максимуму.

Знак зодиака Овен

Прогноз для каждого знака Зодиака на 2025 год. Фото © Life.ru

Овнам 2025-й подарит новые возможности. Хотели сменить работу или завести семью? Время действовать! Главное — правильно распределить силы, чтобы не потерять энергию на мелочи.

Знак зодиака Телец

Тельцы смогут реализовать давние мечты. Не бойтесь обращаться за помощью — друзья и семья готовы поддержать. Апрель и ноябрь 2025 года Змеи потребуют особого внимания к здоровью.

Знак зодиака Близнецы

Носители знака зодиака Близнецы окажутся в центре финансовых событий. Удача на вашей стороне, но будьте осторожны с партнёрами и вложениями. Прежде чем подписывать договоры, всё тщательно проверяйте.

Знак зодиака Рак

Что советует Тамара Глоба для успеха в 2025-м Ракам по гороскопу. Фото © Life.ru

Раки наконец получат заслуженное признание. Это отличный год для работы, путешествий и любви. Не забывайте использовать свои сильные стороны, чтобы добиться успеха.

Знак зодиака Лев

Львов по гороскопу ждёт карьерный прорыв. Зима и весна принесут новые возможности, особенно вдали от дома. Не упустите шанс реализовать свои амбиции.

Знак зодиака Дева

Для Дев 2025 год Змеи станет годом завершения старых дел и начала новых. Друзья помогут воплотить мечты в реальность, а вы сможете оставить прошлое позади.

Знак зодиака Весы

Каким будет 2025 год: астрологический прогноз для знака зодиака Весы. Фото © Life.ru

Носители знака зодиака Весы почувствуют облегчение: в 2025 году Змеи старые проблемы останутся позади. На работе начнутся позитивные изменения, а в личной жизни появятся новые цели.

Знак зодиака Скорпион

Скорпионы смогут раскрыть свой потенциал. Путешествия и новые проекты принесут успех. Не упустите возможность укрепить личные отношения.

Знак зодиака Стрелец

Стрельцов по гороскопу ждёт год любви и творчества. Займитесь домом, помогите близким, и это принесёт радость. Год Змеи 2025 обещает быть продуктивным и насыщенным.

Знак зодиака Козерог

Главные советы Тамары Глобы на 2025 год для знака зодиака Козерог. Фото © Life.ru

Козероги по гороскопу найдут новых союзников и партнёров. 2025-й подойдёт для обучения и укрепления связей. В любви возможны приятные сюрпризы.

Знак зодиака Водолей

Для Водолеев 2025 год станет временем карьерных побед. Новые партнёры помогут добиться успеха, но учитесь идти на компромисс

Знак зодиака Рыбы

Носителей знака зодиака Рыбы ждёт год личного и профессионального роста. Однако семейные вопросы могут потребовать внимания. Сохраняйте баланс между работой и близкими.

Гороскоп Тамары Глобы: Как встретить Новый год 2025

Как год Змеи изменит вашу жизнь в 2025 году. Фото © Шедеврум

Чтобы привлечь удачу в 2025-м, на праздничный стол стоит добавить сладости и блюда из разных злаков. Они символизируют изобилие и гармонию. Не забудьте про тёмно-синий наряд — он станет вашим талисманом. 2025-й будет годом перемен и новых возможностей. Следуйте советам звёзд, и этот год станет для вас особенным!

Авторы Сергей Трофимов