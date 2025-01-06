В чём виноват 13-й знак зодиака и почему Овен может оказаться Рыбой, а Лев — Раком Лишь часть россиян верят в гороскоп и во влияние его на судьбу человека, но каждый прекрасно осведомлён, к какому знаку зодиака он относится. Не все знают о существовании 13-го знака зодиака, который кардинально меняет гороскоп большинства людей. 5 января, 21:02 Что означает 13-й знак зодиака, который всё меняет. Обложка © «Шедеврум»

Как и когда появился 13-й знак зодиака

Классический гороскоп был открыт шумерскими астрономами около 4,5 тысячи лет назад. Они выясни, что Солнце за год проходит через 12 секторов, в каждом из которых находится по одному зодиакальному созвездию. Каждое из этих созвездий представляет отдельный знак зодиака. На каждый такой сектор приходится по 30 градусов движения Солнца, или месячная продолжительность. С тех пор гороскоп не претерпевал изменений вплоть до XX столетия.

В 20-х годах прошлого века Международным астрономическим союзом был произведён пересмотр классического понимания созвездия. В частности, согласно новому определению, созвездия определялись в зависимости от небесных параллелей и меридианов. В начале 30-х годов астрономами был утверждён перечень, в который вошли 88 созвездий. Именно тогда исследователи обнаружили, что эклиптическая линия помимо 12 классических зодиакальных созвездий проходит также через участок, относящийся к созвездию Змееносца. На основании данного вывода некоторые специалисты из области астрологии начали пересматривать классический гороскоп, внеся туда 13-й знак зодиака — Змееносец.

В 2016 году в федеральном агентстве США НАСА вновь подняли этот вопрос. Американцы утверждали, что действующий гороскоп в наше время неактуален, поскольку за 4,5 тысячи лет изменилась орбита планеты. Например, если ранее весеннее равноденствие приходилось на созвездие Овна, то сейчас оно находится уже в Рыбах. Соответственно, классический гороскоп требует корректировки, а именно внесения 13-го знака зодиака, который, по утверждению учёных, стал таковым более двух тысяч лет назад. О созвездии Змееносца в своём труде «Альмагест» писал ещё античный учёный и основоположник геоцентрической модели мира Клавдий Птолемей. С похожими утверждениями также выступали и отдельные астрономы-исследователи. Они требовали реформирования классического гороскопа и приведения его в актуальный 13-значный вид.

Как гороскоп выглядит на самом деле

Внесение Змееносца в классический перечень знаков зодиака кардинальным образом меняет представление о знаках зодиака в целом, а также принадлежности к ним большинства людей. Кто всю жизнь считал себя Козерогом, на самом деле считается Стрельцом, а полагавший, что он Лев, на самом деле относится к Раку. Обновлённый гороскоп в сравнении с классическим сдвигается приблизительно на 20–30 дней. Кроме того, продолжительность некоторых знаков зодиака увеличена, а других укорочена в сравнении с привычными нам периодами.

Обновлённый гороскоп в сравнении с классическим сдвигается приблизительно на 20–30 дней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / xxKeixx

Это всё также обуславливается изменениями, произошедшими за последние 4,5 тысячи лет в расположении созвездий. Соответственно, целиком меняется взгляд на судьбу, характер и иные атрибуты человека, зависимые от гороскопа. Даже если знак зодиака на конкретную дату рождения в новом гороскопе не переменился, то в любом случае меняется расположение внутри знака зодиака: начальная стадия, срединная или конечная. Данный фактор также оказывает своё влияние на отдельного индивидуума. Например, если человек родился 17 мая, то — как по старому, так и по новому гороскопу — он считается Тельцом. Но в первом случае его дата рождения приходится на завершающую стадию, а во втором — на начальную.

Обновлённый гороскоп, опубликованный британским журналом Cosmopolitan, выглядит следующим образом: Овен: с 18 апреля по 13 мая; Телец: с 13 мая по 21 июня; Близнецы: с 21 июня по 20 июля; Рак: с 20 июля по 10 августа; Лев: с 10 августа по 16 сентября; Дева: с 16 сентября по 30 октября; Весы: с 30 октября по 23 ноября; Скорпион: с 23 ноября по 29 ноября; Змееносец: с 29 ноября по 17 декабря; Стрелец: с 17 декабря по 20 января; Козерог: с 20 января по 16 февраля; Водолей: с 16 февраля по 11 марта; Рыбы: с 11 марта по 18 апреля.

В чём особенность Змееносцев

Мужчины, родившиеся под знаком Змееносца, как правило, отличаются стойкостью и желанием быть в центре внимания. Им также присуща коммуникабельность, они очень амбициозные, целеустремлённые и категоричные. Мужчины-Змееносцы не любят, когда им лгут. Они в большинстве случаев имеют хорошее чувство юмора, но при этом зачастую не умеют достигать консенсуса.

Они легко продвигаются по карьерной лестнице. Мужчины-Змееносцы — хорошие руководители, поскольку они принимают взвешенные решения, могут правильно расставить приоритеты. Но они не любят быть в подчинении.

Женщине, которая состоит в браке со Змееносцем, необходимо сохранять определённую интригу, загадочность. В противном случае мужчина может быстро утратить интерес к ней. Мужчины, рождённые под знаком Змееносца, терпеть не могут единообразия. Они, как правило, безынициативны в бытовых вопросах. Своё свободное время Змееносцы не любят проводить дома.

Женщины-Змееносцы зачастую ставят коллективные интересы выше собственных, поэтому им присуще желание быть полезными обществу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kashtanka

Женщины-Змееносцы зачастую ставят коллективные интересы выше собственных, поэтому им присуще желание быть полезными обществу. При этом во взаимодействии с окружающими они проявляют жёсткость, а иногда и хамство. Нередко женщины-Змееносцы не могут построить личную жизнь и пребывают в одиночестве, они циничны и упрямы. Из позитивных качеств можно выделить развитую интуицию, внимание к каждой мелочи, а также то, что фортуна любит таких людей.

Мужчинам, которые состоят в браке со Змееносцами, на протяжении всей жизни приходится, по сути, угадывать их предпочтения по причине непредсказуемости. Как правило, женщины-Змееносцы — карьеристки, им тяжело даются быт и семейные дела. Они очень требовательны, их спутник жизни не должен опускаться ниже определённой планки. Если женщина-Змееносец влюбляется в мужчину, то она испытывает сильную страсть к нему, в противном случае она не стремится к сохранению безнадёжных отношений.

Змееносцам при выборе партнёра следует обратить внимание на Козерогов, Дев и Овнов. С иными знаками зодиака отношения будут фактически безнадёжными. В паре с Девами у Змееносцев скрепляющим звеном станет отдача в любви, с Козерогами — забота и трудолюбие, с Овнами — лёгкость отношений.

Авторы Альмир Хабибуллин