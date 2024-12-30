После праздников изменится порядок начисления пенсий. Что нужно учесть, чтобы получить деньги вовремя В праздничные даты и после новогодних каникул пенсии будут выплачивать иначе. Кроме того, в следующем году появится несколько нюансов при начислении выплат. Кто сможет получить больше и когда? 29 декабря, 21:20 Пенсионеры получат доплаты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

В Социальном фонде России рассказали, что некоторые пенсионеры получат пенсию за январь 2025 года в конце декабря. Это затрагивает тех, кто получает выплаты с первого по девятое число на банковские карты. Начиная с 10 января выплата пенсии через банки возобновится по стандартному графику.

— Люди, которым пенсии доставляет Почта России, получат деньги за январь в привычные даты. Почтальоны начнут доставку выплат на дом с 3 января. Доставка пенсии в праздничные дни января будет проходить с учётом графика работы отделений почтовой связи. Стоит отметить, что досрочные страховые пенсии за январь придут в новом, проиндексированном размере. Кстати, с 1 января 2025 года страховые пенсии увеличиваются на 7,3%. Особенность индексации в 2025 году заключается в том, что она распространяется и на работающих пенсионеров, — пояснили в СФР.

В следующем году появится также одна особенность, которая связана с возрастом выхода на пенсию. Напомним, что в 2019 году в России началась пенсионная реформа. Её результатом станет плавное повышение пенсионного возраста на пять лет к 2028 году — до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Пенсионный возраст повышается постепенно. Например, в 2024 году на пенсию выходили женщины, которым исполнится 58 лет и мужчины старше 63 лет. В 2025 году возраста выхода на пенсию нет. Таким образом, выйти на пенсию по возрасту нельзя. Это связано с особенностями проведения реформы. Следующий возраст выхода на пенсию установлен на 2026 год. Он составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин.

— Важно учесть, что, хотя выйти на пенсию по возрасту в 2025 году нельзя, есть другие основания для получения пенсии. Допустим, человек уже получил право на выплаты ранее, но не воспользовался им. Например, сотрудник работает, достиг пенсионного возраста, но продолжил работу. Он имеет право выйти на пенсию в любое время, — пояснила Елена Кузнецова.

Кроме того, с 1 января вступят в силу изменения в законы № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Теперь людям старше 80 лет, а также инвалидам I группы будут делать доплату к пенсии. Она составит 1200 рублей. Эти деньги станут дополнительной прибавкой к фиксированной выплате. В дальнейшем она будет каждый год индексироваться, как и пенсия.

Авторы Нина Важдаева