В России растёт интерес к онлайн-банкам Обладатели смартфонов Apple значительно активнее пользуются услугами онлайн-банкинга, чем владельцы гаджетов на базе Android. При этом общий объём трафика в текущем году на банковские сервисы и приложения вырос более чем в полтора раза по сравнению с 2023 годом. 25 декабря, 13:42 Россияне выбирают онлайн-банки. Обложка © ТАСС / Михаил Гребенщиков / РБК

Число смартфонов и планшетов, которые используются для онлайн-банкинга, в период с января по середину декабря 2024 года увеличилось на 15% к аналогичному периоду 2023 года. Таковы результаты исследования МегаФона на основе обезличенных данных пользователей.

Несмотря на исчезновение из Google Play и App Store ряда банковских приложений и связанные с этим сложности, число пользователей онлайн-банкинга растёт, в первую очередь за счёт тех групп населения, которые ранее не доверяли подобным услугам. Так, клиентов банков в онлайне в возрасте 61–70 лет стало больше на 23%, а людей старше 70 лет — на 42%, чем в прошлом году.

Самый большой прирост количества онлайн-клиентов зарегистрирован среди владельцев iPhone. С января по середину декабря текущего года этот показатель вырос на четверть по отношению к аналогичному периоду 2023 года. А вот владельцев Android, потребляющих услуги банков онлайн, стало больше лишь на 13%.

Всего же банковскими приложениями и онлайн-версиями личных кабинетов в среднем по итогам января – декабря 2024 года пользовался 91% абонентов мобильного оператора, имеющих смартфоны или планшеты.

Активно растёт и потребление трафика в банковских сервисах. Прирост трафика с января по середину декабря этого года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 60%. Напомним, что общий интернет-трафик за аналогичный период вырос чуть более чем на 10%. Таким образом, трафик на сайты и приложения банков увеличился в шесть раз больше, чем средние показатели интернет-пользования среди абонентов.

iOS-устройства занимают 22% от общего числа пользователей онлайн-банкинга, а потребляют 30% от трафика, в то время как Android-устройства составляют 72%, а потребляют лишь 66% трафика.

Тот факт, что владельцы Apple-девайсов больше скачивают и передают, подтверждает и анализ трафика за последние два года: за 2024 год к аналогичному периоду 2022 года потребление увеличилось на 150% на iOS и лишь на 105% на Android.

Интересно, что два года назад мужчины составляли 53% онлайн-клиентов, в 2023-м этот показатель вырос до 69%, а в уходящем году вернулся к значению двухлетней давности.

Авторы Валерия Мишина