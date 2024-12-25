Российский бизнес «включает» Новый год в регионах своего присутствия В этом году ряд предприятий крупного бизнеса снова берут на себя проведение новогодних праздничных гуляний в регионах своего присутствия. У их жителей встреча Нового года пройдёт чуть ярче, чем у остальных, пообещали представители алюминиевой промышленности. 25 декабря, 14:48 Яркая и по-семейному тёплая новогодняя программа ждёт жителей 18 российских городов и посёлков. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Яркая и по-семейному тёплая новогодняя программа ждёт жителей 18 российских городов и посёлков, в которых работает РУСАЛ. Для них металлурги предусмотрели выступления творческих коллективов, аниматоров, конкурсы с призами, красивые фотолокации с соответствующим антуражем. Это уже сложившаяся многолетняя традиция.

Красноярск

В последние декабрьские дни на Центральной набережной проводится фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири». Уже прошла молодёжная часть конкурса — с мастер-классами по резьбе по льду и кёрлингу, снежными боями и дартсом, фаер-шоу и концертами.













Новогодняя ёлка и ледовый городок открылись в сквере Космонавтов под музыку Петра Ильича Чайковского: в 2025 году страна празднует 185 лет со дня рождения великого композитора. Главной музыкальной темой праздника выбрана, конечно же, «Зимняя симфония».

Шелехов

Новогодний городок открылся на площади Дворца культуры «Металлург». Для гостей на днях разыграли яркое представление: Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, Баба-яга и Королева Змея зажгли главную городскую ёлку и устроили салют. По традиции в Рождество здесь проводят семейный праздник с различными играми: метанием валенка, перетягиванием каната, бегом в мешках, а также творческими номерами и танцевальным батлом.







Саяногорск

В городе уже появились фигуры сказочных героев, богатырей, ледяные горки, выставка картин юных художников в ледовых оправах и ёлка, украшенная 3D-гирляндой. В ближайшие дни в сквере имени первого директора Саяногорского алюминиевого завода Василия Стриго и на улицах города будут установлены и подключены световые фигуры, консоли и растяжки. Кроме того, подарки и сладости ждут ребят из малообеспеченных и находящихся в трудной жизненной ситуации семей: в Новый год им подарят более трёх тысяч наборов конфет.

Новокузнецк

В Саду алюминщиков можно посмотреть на ледовые скульптуры персонажей русских народных сказок, которые выполнили опытные скульпторы-ледорезчики. В тёмное время суток искусную резьбу подчёркивает специальная подсветка. Центральной фигурой стала 4-метровая светодиодная фигура Деда Мороза в расшитом «серебром» тулупе, изготовленная по спецзаказу в Санкт-Петербурге. Во время каникул гостей площадки ждут семейные эстафеты, концертная программа, весёлые игры на коньках и конкурсы с подарками.







Кандалакша

Здесь в народный праздник гости смогут сделать семейные фотографии возле световых конструкций с ростовыми куклами: рыжим Котом Кузей, Медведем и Зайцем, для детей развернёт свою работу интерактивная площадка с аниматорами. На рождественской ярмарке жителей и гостей города ждут сувениры, горячий чай и сладости.

Братск

Новогодние гулянья пройдут в двух локациях. В сквере «Ангарские каскады» горожан ждут зимние забавы и мастер-классы, большой хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, сувениры и сладости. Здесь уже установили 25-метровую ель и световые фигуры: запряжённых в сани оленей, снеговиков, светодинамический фонтан. А в яхт-клубе Братского алюминиевого завода на базе семейного отдыха «Простоквашино» гостей будут ждать Дед Мороз и Снегурочка, чтобы вместе посмотреть световое шоу и полакомиться угощениями. Для любителей активного отдыха заработает бесплатный прокат коньков и тюбингов.







Республика Коми

В Емве и Чиньяворыке украшены новыми световыми фигурами главные площади: в Емве композиция из арт-объектов установлена у Дома культуры, в Чиньяворыке светящаяся арка появилась перед социокультурным центром «Феникс». Участников новогодних праздников ждут весёлые конкурсы с призами, танцы и чаепитие. Как и на всех локациях новогоднего проекта, жителей будут развлекать артисты и аниматоры.

Авторы Евгений Кузнецов