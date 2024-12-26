ТВ Центр покажет Кремлёвский гала-концерт с вручения премии МАРКА № 1 В РОССИИ

«Это праздник наших предпринимателей — людей, которые все свои силы, талант, энергию тратят на то, чтобы создать необходимые нам в повседневной жизни товары и услуги, сделать нашу жизнь лучше, комфортнее, безопаснее. Премия МАРКА № 1 В РОССИИ® вручается вот уже 26 лет. Она завоевала ваши сердца и с годами превратилась в маркер качества товаров и услуг, которым вы доверяете», — сказала, открывая вечер, генеральный директор, продюсер премии Елена Лапик.