Студент-иностранец арендовал ПВЗ в Подмосковье и украл товары на 60 млн

В Московской области 20-летний студент-иностранец украл вместе с сообщниками товары из пункта выдачи заказов маркетплейса на 60 миллионов рублей с помощью хитрой схемы. Но жить свою богатую жизнь мосле аферы он не смог – правоохранители раскрыли криминальную схему и задержали его. Детали сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иностранец арендовал ПВЗ у россиянки в Подмосковье и украл товары на 60 млн. Видео © Телегам / Ирина Волк

Владелица ПВЗ в подмосковном Пущино передала иностранцу пункт во временное управление. Неладное она заподозрила, когда заметила, что в базе данных числится большое количество неотгруженных товаров, а камеры видеонаблюдения в ПВЗ отключены. Муж бизнес-леди отправился туда, чтоб всё проверить.

«Супруг предпринимательницы приехал к пункту выдачи заказов и обнаружил, что входная дверь открыта, внутри никого нет, а в складском помещении отсутствует товар. Потерпевшая обратилась в полицию. Общий ущерб превысил 60 миллионов рублей», – сообщила представитель МВД.

Оперативники нашли предприимчивого миллионера в городе Ставрополе. 20-летний уроженец ближнего зарубежья спокойно продолжал учиться в одном из местных университетов. По месту его проживания изъятли более 700 сим-карт, 14 банковских карт, мобильные телефоны, похищенные вещи и другие улики. Задержанный пояснил, что искал лёгкий заработок в Интернете и так стал участником криминальной схемы. Несколько недель студент имитировал бурную деятельность, заказывая дорогостоящие товары с фейковых аккаунтов. Прибывшие в ПВЗ посылки его сообщники по ночам перевозили в помещение в Москве и перепродавали.