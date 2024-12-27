С 1 января наступит феноменальный момент для курса валют. Какие события и как отразятся на рубле Январь 2025 года будет богат на события, которые окажут заметное влияние на курс рубля. Чего ждут на рынке и сколько будет стоить валюта? 26 декабря, 21:15 Экономисты рассказали, как изменится курс доллара с 1 января. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Анонс основных событий на валютном рынке в январе

В первые дни января активность на валютном рынке будет минимальной из-за новогодних праздников, что создаст определённую стабильность курса. Реальные движения начнутся после 9 января, когда рынок вернётся к полноценной работе. Так охарактеризовал ситуацию на валютном рынке финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

К концу декабря исчерпает себя позитивный эффект от налогового периода, но в то же время уйдут сезонные факторы давления на нацвалюту. В частности, характерные для последних недель года повышенные корпоративные и бюджетные расходы. Действие высоких ставок в экономике и мер валютного контроля продолжит поддерживать рубль, а удержание цен на нефть в декабре выше 70 долларов за баррель Brent должно транслироваться в стабильный приток экспортной выручки в начале 2025 года. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

— Важным компонентом для рублёвых активов в январе может стать геополитика. 20 января Дональд Трамп вступит в должность президента США. Рубль, как и акции, может чутко реагировать на внешнеполитические сигналы и дипломатические инициативы нового президента, связанные как с украинским конфликтом, так и с контролем вооружений. При этом геополитика — слабо предсказуемая переменная, которая может как сыграть на улучшение обстановки, так и увеличить давление на российские активы, — добавил Александр Шепелев.

Прогноз курса валют с 1 января

Ситуация на валютном рынке может меняться ежедневно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sambulov Yevgeniy

В январе 2025 года курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 100,00–105,50 рубля за доллар. Стоит отметить, что существует теоретическая возможность выхода за верхнюю границу в 105,50 рубля, что может открыть дорогу к 108 рублям за доллар, но вероятность такого сценария в ближайшие недели невысокая. Что касается евро, ожидается движение в коридоре 105–111 рублей, а юань будет торговаться в диапазоне 13,40–14,40 рубля. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— Хочу обратить внимание, что в текущих условиях любые долгосрочные прогнозы курса рубля крайне ненадёжны. Ситуация может меняться буквально ежедневно под влиянием геополитических факторов, санкционного давления и изменений в торговом балансе. К тому же если учитывать токсичность доллара и евро в текущих условиях, то, возможно, стоит больше внимания уделять альтернативным инструментам сохранения капитала, включая инвестиции в российские активы и развитие собственной финансовой грамотности (трейдинг, облигации, акции, криптовалюта, драгметаллы), — пояснил Владислав Антонов.

По его словам, ключевым фактором поддержки рубля остаётся жёсткая монетарная политика ЦБ РФ и относительно стабильные цены на энергоносители. При этом только экстремальные события, такие как обвал нефтяных цен до 55 долларов за баррель, могут спровоцировать резкое ослабление российской валюты. Впрочем, вероятность такого сценария в начале года минимальна.

— В январе прогнозируем ослабление рубля до позиций 95–107 рублей за доллар. Во-первых, в начале месяца перестаёт действовать укрепляющий нацвалюту фактор налоговых выплат и продажи выручки экспортёрами в иностранной валюте. Во-вторых, снижение спроса на рубли вследствие периода праздников (растут траты населения, но падают траты бизнеса). В-третьих, снижение деловой активности в начале января также нивелирует разницу между поступлением от экспортной выручки и тратой импортёров, а маленькое сальдо до $10 млрд ослабляет рубль сильнее других факторов. В-четвёртых, доллар укрепляется относительно других национальных валют благодаря вероятной паузе в цикле смягчения ДКП ФРС США, — рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

В свою очередь Александр Шепелев считает, что в январе курс доллара будет на уровне 97–102 рублей, евро — 101–106, а юань — 13–14.

Авторы Нина Важдаева