На треть вырос интерес россиян к сервисам по поиску работы В 2024 году россияне стали активнее пользоваться онлайн-сервисами для поиска работы. Мобильный интернет-трафик на таких ресурсах вырос на 33% по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей увеличилось на 17%. 26 декабря, 15:52 Россияне стали чаще пользоваться сервисами по поиску работы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Почти в два раза выросло общее количество времени, которое соискатели проводили на сайтах по трудоустройству. Этот показатель составил в среднем 64 минуты за месяц на пользователя, что на 19% больше, чем годом ранее. Пик активности пришёлся на июль и август: в каждом из этих месяцев пользователи тратили в среднем по 86 минут на поиск работы онлайн. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Самым быстрорастущим сервисом в 2024 году стал «Хабр карьера». Его аудитория за год увеличилась на 40%, а трафик вырос на 54%. На втором месте HeadHunter с приростом на 32% по количеству пользователей и на 48% по трафику, на третьем — Superjob. Там число соискателей увеличилось на 6%, а расходование мегабайт — на 11%.

Несмотря на высокие темпы роста конкурентов, в 2024 году HeadHunter сохранил первенство в сегменте как по размеру аудитории, так и по объёму мобильного трафика. Второе место удерживает Superjob. А вот остальные игроки поменяли позиции. Государственный портал «Работа России» за год поднялся на две строчки за счёт увеличения числа пользователей, потеснив сервисы «Работа.ру» и «Зарплата.ру».

Самый большой прирост (53%) в сегменте сервисов по поиску работы обеспечили мужчины. При этом по среднему трафику и времени, проведённому на сайтах, оба пола примерно равны. Женщины тратят в месяц в среднем 62,6 минуты и 3,16 Мбайт, а мужчины — 62,9 минуты и 3,12 Мбайт.

Больше всего новых соискателей пришло из возрастной категории 46–55 лет (+25% пользователей и +41% трафика). На втором месте группа 56+ с приростом 24% по количеству пользователей и 42% по объёму мегабайт. Также существенно выросла доля абонентов 26–35 лет (+21% пользователей и +37% трафика). А вот молодёжная аудитория до 25 лет, напротив, снизилась.

Также аналитики выяснили, где ищут работу люди разных возрастов. Самые молодые пользователи оказались у сервисов «Хабр карьера» и GeekJob — абоненты до 35 лет составляют 61% и 62% их аудитории соответственно. Доля пользователей старше 46 лет больше всего оказалась у Superjob и «Зарплаты.ру» — 36% и 33% соответственно.

Авторы Валерия Мишина