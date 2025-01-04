Какое животное по славянскому гороскопу тотемов будет главным в 2025 году и кому это принесёт удачу Мы привыкли жить по восточному календарю животных, включающему 12-летний цикл. Но наши предки, славяне, пользовались собственным тотемным гороскопом. В нём представлены уже 16 животных, которые считаются покровителями людей в зависимости от года их рождения. 3 января, 21:15 Кто из знаков славянского гороскопа поймает за хвост удачу в 2025 году. Обложка © Шедеврум

Что такое славянский гороскоп

Славянский гороскоп имеет 16-летний цикл. Наши предки верили, что каждого человека оберегает животное-тотем, в год которого он появился на свет. Кроме того, год рождения может много рассказать о характере человека и его судьбе. Соответственно, опираясь на эти сведения, каждый может развивать в себе нужные для успешного ведения дел качества. Славянский гороскоп считается одним из самых древних, он был введён около 7,5 тысячи лет назад. Летоисчисление по нему в России велось вплоть до 1699 года.

Славянский тотемный гороскоп включает в себя 16 животных: Тёмный Сох (Лось), годы рождения: 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008, 2024

Жалящий Шершень (Оса): 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009, 2025

Притаившийся Лют (Волк): 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010

Огненная Векша (Белка): 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011

Жемчужная Щука: 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012

Бородатая Жаба: 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013

Дикий Вепрь (Кабан): 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014

Белый Филин: 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015

Шипящий Уж: 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016

Крадущийся Лис: 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017

Свернувшийся Ёж: 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018

Парящий Орёл: 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019

Прядущий Мизгирь (Паук): 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020

Кричащий Петух: 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021

Златорогий Тур (Бык): 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022

Огнегривый Конь: 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2022.

Год какого животного будет по славянскому календарю в 2025-м

Наступающий 2025 год будет посвящён Жалящему Шершню. Данный тотем покровительствует энергичным, хлопотливым, шумливым, а также усердным и амбициозным. Ставя перед собой задачи, они непременно воплощают их в жизнь, невзирая на общественное мнение. Нередко они прут напролом, если уверены в верности своих поступков.

Наступающий 2025 год будет посвящён Жалящему Шершню. Фото © Шедеврум

Поэтому Шершни могут не заметить, как ужалят того, кто окажется перед ними. Соответственно, таким людям необходимо оценивать свои поступки и возможные их последствия.

Кроме того, Шершням следует с умом расходовать свою энергию и силы. Не стоит растрачивать их на мелочи. Если человек, родившийся в год данного животного, научится рационально расходовать свою энергию, то он сможет достичь немалых успехов в личной жизни, карьере и иных сферах. Также людям, родившимся в год Жалящего Шершня, присуща развитая интуиция, которая редко их подводит.

Славянский гороскоп на 2025 год для всех знаков

Жалящий Шершень

Наступающий год для Шершней станет достаточно удачным. Активность зачастую будет приносить ожидаемые плоды. Поэтому в 2025 году им следует максимально вложиться и воплотить задуманные идеи в жизнь. Также таким людям желательно заняться исправлением собственных ошибок, допущенных ранее. В противном случае они могут привести к разрастанию конфликтов, которые в дальнейшем решить будет сложнее.

Притаившийся Лют

Людям, чьим тотемом считается Притаившийся Лют, присуще стремление к свободе. Фото © Шедеврум

Людям, чьим тотемом считается Притаившийся Лют, присуще стремление к свободе. Поэтому в 2025 году им следует активно заниматься реализацией своих планов. Не нужно опасаться различных рисков, поскольку следующий год станет благоприятным для активных действий.

Огненная Векша

25 год также будет благоприятным и для Огненных Векш. Фото © Шедеврум

Следующий год также будет благоприятным и для Огненных Векш. Такие люди не приемлют скуку и жизненную стагнацию. Родившимся в год данного животного в 2025-м рекомендуется проявлять усердие в делах и доводить их до логического завершения. Также в грядущем году одинокие Векши могут встретить свою вторую половинку.

Жемчужная Щука

В грядущем году Жемчужные Щуки могут столкнуться с множеством испытаний. Фото © Шедеврум

В грядущем году Жемчужные Щуки могут столкнуться с множеством испытаний. Людям, находящимся под покровительством данного тотема, придётся научиться проявлять гибкость во время трудностей и лавировать между позитивным и негативным. Если им это удастся, то они смогут поправить своё материальное положение. Также Щукам в 2025-м не следует пренебрегать голосом собственной интуиции.

Бородатая Жаба

Для людей, родившихся под знаком бородатой жабы 2025-й станет относительно стабильным годом. Фото © Шедеврум

Для таких людей 2025-й станет относительно стабильным годом. Преодоление трудностей для них может повлечь перемены к лучшему. Это касается как личной жизни, так и карьеры, и иных сфер. Кроме того, Жабам рекомендуется в следующем году активно воплощать задуманное, поскольку высока вероятность успешного завершения дел.

Дикий Вепрь

В 2025 году диким вепрям не стоит откладывать запланированные путешествия. Фото © Шедеврум

Люди, родившиеся в год данного тотема, как правило, характеризуются упрямством и целеустремлённостью. В 2025 году эти качества сыграют скорее положительную роль для Вепрей. Кроме того, таким людям не стоит откладывать запланированные путешествия. Также следующий год для них может стать полным неожиданных событий. В то же время Вепрям стоит проявлять крайнюю осторожность со своими неприятелями.

Белый Филин

Белые филины посвятят весь 2025 год саморазвитию. Фото © Шедеврум

Филинам в следующем году предстоит активно заняться саморазвитием, поскольку их отличительной чертой считается духовная составляющая. В карьерных вопросах 2025-й для них станет достаточно благоприятным. Что же касается личной жизни, то здесь возможны перемены, которые потребуют определённых усилий.

Шипящий Уж

Шипящему ужу 2025 год обещает финансовый порядок в делах. Фото © Шедеврум

Для этих людей характерна отстранённость. Поэтому в следующем году им желательно сосредоточить все усилия на собственном здоровье. Также 2025-й станет благоприятным в разрешении финансовых трудностей. Для этого и решения иных вопросов Ужам рекомендуется заняться планированием.

Крадущийся Лис

Крадущемуся лису стоит быть осторожным в личных отношениях весь 2025 год. Фото © Шедеврум

Люди, появившиеся на свет в год Лиса, могут столкнуться с негативными проявлениями в личной жизни. При этом все трудности они будут в состоянии преодолеть. Благоприятным для них станет грядущий год в финансовом отношении. Также Лисам не следует особо увлекаться интригами, поскольку они могут нанести существенный вред им самим.

Свернувшийся Ёж

Свернувшиеся ежи почусвствуют свободу и покой в предстоящем году. Фото © Шедеврум

Грядущий год прибавит Ежам самоуверенности и чувства безопасности от тех, к кому они относятся с недоверием. В целом 2025-й для них будет стабильным и беззаботным. Ежам особое внимание следует обратить на личную жизнь, в случае необходимости приложить усилия для улучшения уже имеющихся любовных отношений или решиться на перемены.

Парящий Орёл

Парящие орды оценят результаты своих трудов 2025 году. Фото © Шедеврум

В 2025 году Орлы в полной мере смогут оценить результаты того, к чему они стремились до этого. Грядущий год будет благоприятным для постановки новых задач. Также Орлам не стоит утруждать себя, а при возможности уделять время и отдыху. Также 2025-й сулит для них полезные знакомства и появление новых друзей или единомышленников.

Прядущий Мизгирь

Результаты своих дел смогут оценить и прядущие мизгири в предстоящеим году. Фото © Шедеврум

Следующий год станет для таких людей довольно активным. В этот период возможны новые знакомства и интересные повороты в карьерном отношении, особенно для Мизгирей, занимающихся творческой деятельностью. Также грядущий год может ознаменовать успешное завершение начатых проектов и перемены в личной жизни.

Кричащий Петух

Кричащему петуху необходимо опасаться скандалов в наступающем году. Фото © Шедеврум

Как правило, те, кто родился в год данного тотема, отличаются несдержанностью, а порой и открыто проявляют агрессию в отношении окружающих. Поэтому в следующем году им следует во всем действовать рассудительно, чтобы не вступать в конфликты. Излишняя эмоциональность в делах лишь усугубит положение. Также не рекомендуется проявлять беспечность и волюнтаризм.

Златорогий Тур

Грядущий год даст шанс во всеуслышание заявить о себе и своих достижениях златорогим турам. Фото © Шедеврум

Грядущий год даст шанс во всеуслышание заявить о себе и своих достижениях. Все задуманные дела для них в конечном итоге увенчаются успехом. 2025-й станет для Туров достаточно энергичным. Также он будет благоприятным для заведения романов.

Огнегривый Конь

2025-ый сулит удачу огнегривым коням. Фото © Шедеврум

Для него грядущий год будет достаточно насыщенным. Если Конь задумает что-то грандиозное, то непременно сможет достичь этого, невзирая на противоборство или осуждение со стороны других. Его главными помощниками станут преданные соратники. Кроме того, дружба с противоположным полом у таких людей может перерасти в любовные отношения.

Тёмный Сох

Для таких людей 2025-й станет весьма удачным годом. Они получат полагающееся им по праву, а также то, к чему стремились до этого. Особенно успешным грядущий год станет в карьерном и финансовом отношении. Личная жизнь Соха будет целиком зависеть от его собственных усилий. Поэтому, чтобы укрепить уже имеющиеся отношения, ему придётся постараться. Холостым 2025-й предоставит шанс вступить в брак.

Что планировать на год Жалящего Шершня

Год Жалящего Шершня будет сопровождаться достаточно энергичными импульсами. Поэтому астрологи рекомендуют в 2025-м воплощать задуманное. Если человек давно задумывался о том, чтобы заняться бизнесом, сменить место работы, поправить свою личную жизнь, то следующий год создаст благоприятную почву для этого. Но для реализации собственных идей потребуется чёткая постановка целей и задач.

Также следующий год следует посвятить работе над своими недостатками и устранению ранее совершённых ошибок. В 2025 году стоит задуматься о примирении с близкими, связь с которыми утрачена. Также он будет сопровождаться новыми знакомствами, поэтому задача каждого состоит в том, чтобы извлечь из них максимальную пользу.

Благие поступки, совершённые в год Жалящего Шершня, будут весьма полезными. Поэтому не нужно скупиться на добрые деяния в следующем году. Не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается, проявляйте сочувствие, не отвергайте шаги, которые делают вам навстречу.

Авторы Альмир Хабибуллин