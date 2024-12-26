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26 декабря, 16:44

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус находился в аэропорту Саны в момент удара Израиля

Фото © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Фото © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус находился в международном аэропорту Саны, когда на него напали израильские самолёты. Об это сообщает телеканал Al Mayadeen. Его сопровождал постоянный координатор ООН, имя которого не раскрывается.

В результате бомбардировки израильскими истребителями взлетно-посадочной полосы, диспетчерской вышки и зала вылетов погибли два сотрудника аэропорта, а командир частного самолета ООН получил ранения, сообщает РИА «Новости».

Ранее в четверг сообщалось о шести авиаударах, нанесенных израильскими истребителями по столице Йемена — Сане, контролируемой шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы). Позднее эту информацию подтвердили в ЦАХАЛ, уточнив, что целью атаки была военная инфраструктура в портах Ходейда, Салиф и Рас-Канатиб на западном побережье страны.

Марина Фещенко
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