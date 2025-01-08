Крали продукты и разворовывали армейское имущество. Как НКВД боролся с коррупцией и преступлениями в годы войны Во время войны сотрудники НКВД не только ловили дезертиров и шпионов, но и проводили огромную работу по раскрытию краж, саботажа и других преступлений. 7 января, 21:20 Сотрудники НКВД боролись с общеуголовной преступностью. Обложка © Кадр из сериала «Бомба», режиссёр Игорь Копылов, сценаристы Максим Белозор, Дмитрий Константинов, Игорь Копылов / Kinopoisk

Среди тех, кто ностальгирует по СССР, есть люди, которые уверены, что в 1940-х годах граждане Страны Советов кардинально отличались от современных россиян: все как один были сознательными и идейными.

Это не так. Во время Великой Отечественной войны было совершено много должностных преступлений. Голод и холод провоцировали обычных людей на кражи и обворовывание складов, а возможность обогатиться подталкивала чиновников к взяткам, вымогательству и хищениям. Махровым цветом расцвела спекуляция, случалось воровство и в самой армии. Всё как обычно: кому война, а кому мать родна.

НКВД СССР был одним из немногих ведомств, которое с началом Великой Отечественной войны отправило на фронт большое количество сотрудников. Перед оставшимися в тылу милиционерами стояли не менее важные задачи. Они ловили шпионов и диверсантов, изымали оружие и взрывчатку, охраняли прифронтовые территории и стратегические объекты в тылу. Чтобы Народный комиссариат внутренних дел мог более успешно выполнять эти функции, уже в июле 1941 года НКВД СССР и НКГБ СССР были объединены в один орган НКВД СССР. Разделение ведомств произошло только в 1943 году. В октябре 1941 года Государственный Комитет Обороны снабдил сотрудников НКВД дополнительными внесудебными функциями. Тем не менее они работали в тяжелейших условиях: агентурная сеть с началом войны была почти уничтожена, был недостаток кадров, у новичков не хватало опыта.

Эмблема НКВД. Фото © Wikipedia / Записи C, © Freepik

Воровство в армии

Воровство в армии и расточительное отношение к ресурсам вынудили ГКО в 1942 году принять секретное постановление «Об охране военного имущества Красной армии в военное время». За хищение продуктов, оборудования, оружия и топлива полагался расстрел. За расточительство и оставление имущества при отступлении давали от 5 лет и выше. Власти боролись с расхищениями не только палкой, но и пряником: на второй и третий годы войны офицеры стали получать повышенное вознаграждение.

Особо громким стало дело в отношении начальника Управления контрразведки Военно-морского флота СССР генерал-лейтенанта Петра Гладкова, которого после расследования обвинили в хищении и расходовании государственной казны в особо крупных размерах. Проще говоря, генерал присвоил несколько автомобилей, не отказывал себе в дефицитных продуктах и промышленных товарах. Тратил казённые деньги, закупая дорогие вещи в комиссионных магазинах. С барского плеча Гладков «дарил» своим замам — генералам Лебедеву, Духовичу и Карандашеву. Всего ущерб государству составил 2 миллиона 35 тысяч рублей. Расследование в отношении Гладкова длилось три года. Нет, его не расстреляли. И не посадили. Родина учла боевые заслуги генерал-лейтенанта, и он отделался административным наказанием. Только в 1954 году он был лишён воинского звания как недостойный его.

Гладков Пётр Андреевич. Фото © Wikipedia

В Забайкалье начальник КРО УМГБ З. Протасенко тоже не избежал наказания. Оно настигло его уже после войны — в 1951 году. Его обвинили в растрате 9 тысяч рублей, предназначенных для выплат агентуре. Как оказалось, начальник с подчинёнными просто пропил их. За это он был исключён из партии.

А в Ашхабаде под суд угодил начальник отделения транспортного отдела МГБ А. Кочетков. В 1946 году его выгнали из партии и осудили на три года условно. Вина Кочеткова состояла в том, что он положил в свой карман деньги, предназначенные для секретных сотрудников.

Борьба с квартирными кражами

Настоящим бичом для горожан во время войны стали квартирные кражи. Граждане были вынуждены отстаивать длинные смены на производстве, часто укрывались от бомбёжек в бомбоубежищах. Квартиры надолго оставались без присмотра. При этом «обносили» их не только уголовные элементы, но и вполне приличные на первый взгляд граждане.

Так, в январе 1942 года в Москве, в Бауманском районе, были задержаны управдом домоуправления № 96 РЖУ С. Филяев, секретарь домоуправления Р. Аникина и её мать М. Курочкина. Преступники, пользуясь служебным положением, вскрывали квартиры эвакуированных и крали вещи. Никаких особых заслуг перед государством у них не было, поэтому их судили по законам военного времени. Курочкина получила 10 лет лишения свободы, а Филяев и Аникина были расстреляны.

Борьба с взятками в военкоматах

Особое внимание уделялось борьбе с коррупцией. В 1942 году за неё был осуждён 1631 человек, а в 1943 году — 1520 человек. Одним из самых опасных преступлений общество считало дачу взятки военкому за «белый билет».

Борьба с уклонистами была ужесточена в 1944 году. Армия нуждалась в усилении. Поэтому проштрафившихся военкомов вычисляли быстро. Так, 10 сентября 1944 года УНКВД арестовало пять сотрудников Ворошиловградского военкомата. Все они брали взятки и выдавали военнообязанным фиктивные свидетельства о заболеваниях. Сумма взятки составляла от 2 до 10 тысяч рублей. Во время расследования дела сотрудники НКВД выявили 13 уклонистов с фальшивыми справками. Всего было арестовано и осуждено 15 человек. Всего в 1944 году было задержано 87 923 дезертира и 82 834 уклониста. Дело в том, что не желающие отдавать долг Родине граждане элементарно расслабились и были уверены, что их уже никто не ищет.

Борьба с уклонистами была ужесточена в 1944 году. Фото © pstgu.ru

Борьба с саботажем и воровством на предприятиях

За годы войны за саботаж на предприятиях и в колхозах НКВД было арестовано 4789 человек. Пик арестов и задержаний пришёлся на 1941 и 1942 годы. Серьёзной проблемой стали злоупотребления руководителей предприятий. Только в 1945 году к ответственности было привлечено 4980 партийных работников и руководителей. Из них 35,4% были сотрудниками райисполкомов, 29,2% — управленцами и 36,4% — сотрудниками райкомов и правоохранительных органов. Правда, длительные тюремные сроки тут были редкостью. Чаще всего чиновники отделывались выговорами, увольнениями и исключением из партии.

Например, в октябре 1941 года в Челябинске на одном из военных заводов выявили недостачу водки на 22 тысячи рублей и недостачу на 12 тысяч рублей папирос и свиного жира. Дело постарались замять, да не вышло. Начальник административно-хозяйственного отдела был осуждён на три года, но вышел по амнистии.

Он был такой не один. В растрате продуктов были уличены ещё четверо работников. Они получили реальные сроки, так как из-за них работники завода недополучили тонны продуктов.

Расхищение складов

Недостаток топлива и продуктов сделал популярным такое преступление, как разворовывание продуктовых и промышленных складов. Например, в Ростове работники треста, центральной базы и Росглавхлеба сколотили преступную группу, которая с 14 апреля 1945 года по 1946 год украла со складов 1,6 тонны сахара, 8,5 тонны муки, 670 килограммов сахарина, 310 кило изюма, 414 килограммов сливочного масла, сгущёнку, повидло, джем. Всего было украдено продуктов на сумму 1 миллион 139 тысяч рублей. На суде лидеру группы Исаеву дали 25 лет лагерей.

Воровство на железной дороге

В первые годы войны разграбление эшелонов на путях было настоящим бедствием. Фото © partarhiv35.ru

Особое внимание сотрудники НКВД во время войны уделяли охране поездов на железной дороге. В первые годы войны разграбление эшелонов на путях было настоящим бедствием. Раскрываемость подобных преступлений находилась на низком уровне — 55%. Однако усилия милиционеров по созданию разветвлённой сети сексотов не пропадали даром: к 1943 году раскрываемость краж составляла уже 79–80%, а в 1944 году достигла 90–96%. При этом до 70% преступлений предотвращались на стадии подготовки. Как правило, подобные хищения готовились на уровне должностных лиц, которые должны были отвечать за сохранность грузов, а на деле хотели ими поживиться.

Авторы Майя Новик