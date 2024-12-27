Экс-игрок ЦСКА попался пьяным за рулём второй раз. Теперь ему грозит уголовное дело

Российский хоккеист Стефан Степанов второй раз попался пьяным за рулём. Спорстмен, который играл за ЦСКА, «Автомобилист», «Атлант» и «Олбани Девилз» (фарм-клуб «Нью-Джерси Девилз)» в США, ранее уже был лишён за езду в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Cadillac Escalade 32-летнего Степанова остановили на Ленинградском проспекте около 04:00 19 декабря. От него разило алкоголем. Медосвидетельствование дало положительный результат. Прав у хоккеиста не было — его лишили их на полтора года в ноябре 2023 года. Теперь за повторную езду в пьяном виде Стефану грозит уголовное дело.