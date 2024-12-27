Экс-игрок ЦСКА попался пьяным за рулём второй раз. Теперь ему грозит уголовное дело
SHOT: Экс-хоккеист ЦСКА Степанов попался пьяным за рулём второй раз
Армеец Стефан Степанов и игрок «Югры» Михаил Анисин (слева направо) в матче чемпионата КХЛ, 2010 год. Обложка © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский хоккеист Стефан Степанов второй раз попался пьяным за рулём. Спорстмен, который играл за ЦСКА, «Автомобилист», «Атлант» и «Олбани Девилз» (фарм-клуб «Нью-Джерси Девилз)» в США, ранее уже был лишён за езду в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Cadillac Escalade 32-летнего Степанова остановили на Ленинградском проспекте около 04:00 19 декабря. От него разило алкоголем. Медосвидетельствование дало положительный результат. Прав у хоккеиста не было — его лишили их на полтора года в ноябре 2023 года. Теперь за повторную езду в пьяном виде Стефану грозит уголовное дело.
Степанов родом из Екатеринбурга, воспитанник хоккейной школы ЦСКА, играл в КХЛ в 2012-2014 году, а потом уехал играть в Америку, но там особых успехов не достиг. Последние сезоны Стефан в хоккей не играл и жил в Москве. Его последним клубом был ЦСК ВВС, за который он закончил играть в 2019 году.