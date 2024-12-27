15 лучших поздравлений с Новым 2025 годом родным, близким, коллегам Искали лучшие поздравления с Новым 2025 годом? Life.ru собрал красивые и оригинальные новогодние поздравления для коллег по работе, близких и друзей, для учителей, для солдат в стихах и в прозе. 27 декабря, 15:30 Лучшие поздравления с Новым годом 2025: для семьи, друзей и коллег. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bbernard

Что пожелать близким, коллегам по работе, друзьям на Новый год? Этот праздник — идеальное время для тёплых слов, добрых пожеланий и выражения благодарности тем, кто делает нашу жизнь ярче. В канун Нового 2025 года хочется верить в чудеса и делиться счастьем с окружающими. Мы подготовили подборку самых лучших поздравлений — для каждого, кто дорог вашему сердцу.

Поздравления с Новым годом 2025 друзьям

Поздравления с Новым 2025 годом для друзей и знакомых. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lucky Business

В Новый год так важно поделиться теплом и радостью с друзьями. Короткие поздравления на Новый год 2025 помогут создать праздничное настроение, а оригинальные поздравления с Новым годом напомнят о вашей заботе. Пусть новогодние пожелания вдохновят на счастливый 2025 год.

Поздравление на Новый год в стихах

«Друзья! Настал и новый год!

Забудьте старые печали,

И скорби дни, и дни забот,

И всё, чем радость убивали;

Но не забудьте ясных дней,

Забав, веселий легкокрылых,

Златых часов, для сердца милых,

И старых искренних друзей».

Дмитрий Веневитинов

Поздравления в прозе на Новый год 2025

«Дорогой друг! От всей души поздравляю тебя с Новым годом! Пусть этот год принесёт море радости, океан удачи и бесконечное счастье. Пусть твои мечты становятся реальностью, а каждый день наполняется теплом и добротой. Спасибо, что ты рядом, ценю нашу дружбу безмерно!»

Поздравления с Новым годом коллегам по работе

Новогодние поздравления коллегам. Фото © Freepik

Праздник — это время выразить признательность коллегам. Поздравления на Новый год создадут атмосферу единства, а короткие поздравления подчеркнут искренность ваших чувств. Подумайте, что можно пожелать на Новый год своими словами, чтобы подчеркнуть важность вашей совместной работы.

Как поздравить с Новым годом коллегу в стихах

«Друзья-коллеги, с Новым годом!

Пусть счастье к вам стучит в дома.

Пусть будет радость вам наградой,

А беды тают, как зола.

Работа пусть не будет сложной,

Зарплата вырастет вдвойне

И всё, что в жизни невозможно,

Свершится, будто бы во сне!»

Поздравления для коллег в прозе

«Дорогие коллеги! С Новым годом! Пусть этот год принесёт новые достижения, успехи и яркие проекты. Пусть наша команда продолжает работать слаженно и продуктивно, вдохновляя друг друга на большие свершения. Пусть в ваших домах всегда будут уют, счастье и здоровье!»

Поздравления с Новым годом родным и близким

Тёплые слова для родных и близких. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Когда наступает Новый год 2025, хочется окружить родных теплом и заботой. Оригинальные поздравления с Новым годом помогут выразить вашу любовь, а новогодние пожелания сделают праздник незабываемым. Поделитесь самыми искренними словами!

Поздравления с Новым годом 2025 в стихах

«С Новым годом!» Как ясна улыбка!

«С новым счастьем!» — «Милый, мы вдвоём!»

У окна в аквариуме рыбка

Тихо блещет золотым пером.

Светлым утром у окна в гостиной

Милый образ, милый голос твой…

Поцелуй душистый и невинный…

Новый год! Счастливый! Золотой!

Кто меня счастливее сегодня?

Кто скромнее шутит о судьбе?

Что прекрасней сказки новогодней,

Одинокой сказки — о тебе?»

Владислав Ходасевич

Поздравления для семьи на Новый год 2025 в прозе

«Дорогие мои! Новый год — это время, когда хочется обнять всех, кто так важен, и сказать слова любви. Спасибо вам за тепло, поддержку и свет, который вы приносите в мою жизнь. Пусть этот год принесёт вам здоровье, радость и исполнение всех желаний. С Новым годом!»

Поздравления с Новым годом солдатам

Поздравления солдатам на Новый год. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Новый год особенно важно поздравить тех, кто защищает нас. Новогодние пожелания для солдат — это знак благодарности за их мужество. Подумайте, как оригинально пожелать счастливого Нового года и здоровья тем, кто служит Родине.

Поздравления с Новым годом солдатам в стихах

«С Новым годом, солдат дорогой,

Служи с честью, с твёрдой рукой.

Пусть невзгоды обходят тебя стороной,

А удача всегда будет рядом с тобой.

С Новым годом! Пусть будет путь светлым и ясным,

Пусть мечты оживают в моментах прекрасных.

Ждёт тебя впереди много славных дорог,

Возвращайся домой, пусть поможет вам Бог!»

Поздравления с Новым годом 2025 солдатам

«Дорогие наши защитники! В этот Новый год хотим пожелать вам стойкости, здоровья и тепла. Пусть ваше мужество будет примером для всех нас. Желаем, чтобы этот год принёс мир, радость и скорейшую встречу с родными. Спасибо за вашу службу и за наш покой!»

Поздравления с Новым годом учителям

Пожелания учителям к Новому году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tequiero

Учителя — это люди, которые помогают нам двигаться вперёд. Поздравления на Новый год подчеркнут вашу благодарность, а новогодние пожелания подарят вдохновение на весь следующий год. Пусть этот праздник станет поводом сказать самые тёплые слова!

Как поздравить учителя с Новым годом 2025 в стихах

«В школе шумно, раздаётся

Беготня и шум детей…

Знать, они не для ученья

Собрались сегодня в ней.

Нет, рождественская ёлка

В ней сегодня зажжена;

Пестротой своей нарядной

Деток радует она.

Детский взор игрушки манят,

Здесь лошадки, там волчок,

Вот железная дорога,

Вот охотничий рожок.

А фонарики, а звёзды,

Что алмазами горят!

Орехи золотые!

Прозрачный виноград!

Будьте ж вы благословенны,

Вы, чья добрая рука

Выбирала эту ёлку

Для малюток!..

Редко, редко озаряет

Радость светлая их дни,

И весь год им будут сниться

Ёлки яркие огни».

Поздравления для учителя в прозе

«Уважаемые учителя! Пусть этот Новый год принесёт вам радость и вдохновение. Спасибо за ваш труд, за ваш вклад в наше будущее. Желаем вам крепкого здоровья, терпения и настоящего счастья. Пусть каждый ваш день будет наполнен благодарностью и любовью учеников!»

Оригинальные поздравления с Новым годом

Поздравляю с Новым годом! Пусть всё старое, что мешало жить, останется позади, а новое — радостное, интересное и счастливое — войдёт в вашу жизнь ярким вихрем! Желаю открывать горизонты, быть смелым и идти навстречу мечтам.

Лучшие короткие СМС-поздравления с Новым годом

Короткие СМС-поздравления с Новым годом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Когда не хватает времени или возможностей для длинных поздравлений, короткие СМС-пожелания становятся настоящим спасением. Они не только передают тёплые чувства, но и создают праздничное настроение. Вот несколько примеров для Нового года 2025! С Новым годом! Пусть счастье войдёт в ваш дом и останется там навсегда! С праздником! Здоровья, радости и исполнения желаний! Пусть Новый год принесёт мир, добро и тепло в ваши сердца. Желаю успеха, улыбок и любви в 2025 году! Новый год — новый старт! Вперёд к мечтам! Пусть Новый год принесёт вам и вашим близким много счастья и радости. С праздником!

Авторы Сергей Трофимов