15 лучших поздравлений с Новым 2025 годом родным, близким, коллегам
Искали лучшие поздравления с Новым 2025 годом? Life.ru собрал красивые и оригинальные новогодние поздравления для коллег по работе, близких и друзей, для учителей, для солдат в стихах и в прозе.
Лучшие поздравления с Новым годом 2025: для семьи, друзей и коллег. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bbernard
Что пожелать близким, коллегам по работе, друзьям на Новый год? Этот праздник — идеальное время для тёплых слов, добрых пожеланий и выражения благодарности тем, кто делает нашу жизнь ярче. В канун Нового 2025 года хочется верить в чудеса и делиться счастьем с окружающими. Мы подготовили подборку самых лучших поздравлений — для каждого, кто дорог вашему сердцу.
Поздравления с Новым годом 2025 друзьям
Поздравления с Новым 2025 годом для друзей и знакомых. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lucky Business
В Новый год так важно поделиться теплом и радостью с друзьями. Короткие поздравления на Новый год 2025 помогут создать праздничное настроение, а оригинальные поздравления с Новым годом напомнят о вашей заботе. Пусть новогодние пожелания вдохновят на счастливый 2025 год.
Поздравление на Новый год в стихах
«Друзья! Настал и новый год!
Забудьте старые печали,
И скорби дни, и дни забот,
И всё, чем радость убивали;
Но не забудьте ясных дней,
Забав, веселий легкокрылых,
Златых часов, для сердца милых,
И старых искренних друзей».
Дмитрий Веневитинов
Поздравления в прозе на Новый год 2025
«Дорогой друг! От всей души поздравляю тебя с Новым годом! Пусть этот год принесёт море радости, океан удачи и бесконечное счастье. Пусть твои мечты становятся реальностью, а каждый день наполняется теплом и добротой. Спасибо, что ты рядом, ценю нашу дружбу безмерно!»
Поздравления с Новым годом коллегам по работе
Новогодние поздравления коллегам. Фото © Freepik
Праздник — это время выразить признательность коллегам. Поздравления на Новый год создадут атмосферу единства, а короткие поздравления подчеркнут искренность ваших чувств. Подумайте, что можно пожелать на Новый год своими словами, чтобы подчеркнуть важность вашей совместной работы.
Как поздравить с Новым годом коллегу в стихах
«Друзья-коллеги, с Новым годом!
Пусть счастье к вам стучит в дома.
Пусть будет радость вам наградой,
А беды тают, как зола.
Работа пусть не будет сложной,
Зарплата вырастет вдвойне
И всё, что в жизни невозможно,
Свершится, будто бы во сне!»
Поздравления для коллег в прозе
«Дорогие коллеги! С Новым годом! Пусть этот год принесёт новые достижения, успехи и яркие проекты. Пусть наша команда продолжает работать слаженно и продуктивно, вдохновляя друг друга на большие свершения. Пусть в ваших домах всегда будут уют, счастье и здоровье!»
Поздравления с Новым годом родным и близким
Тёплые слова для родных и близких. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi
Когда наступает Новый год 2025, хочется окружить родных теплом и заботой. Оригинальные поздравления с Новым годом помогут выразить вашу любовь, а новогодние пожелания сделают праздник незабываемым. Поделитесь самыми искренними словами!
Поздравления с Новым годом 2025 в стихах
«С Новым годом!» Как ясна улыбка!
«С новым счастьем!» — «Милый, мы вдвоём!»
У окна в аквариуме рыбка
Тихо блещет золотым пером.
Светлым утром у окна в гостиной
Милый образ, милый голос твой…
Поцелуй душистый и невинный…
Новый год! Счастливый! Золотой!
Кто меня счастливее сегодня?
Кто скромнее шутит о судьбе?
Что прекрасней сказки новогодней,
Одинокой сказки — о тебе?»
Владислав Ходасевич
Поздравления для семьи на Новый год 2025 в прозе
«Дорогие мои! Новый год — это время, когда хочется обнять всех, кто так важен, и сказать слова любви. Спасибо вам за тепло, поддержку и свет, который вы приносите в мою жизнь. Пусть этот год принесёт вам здоровье, радость и исполнение всех желаний. С Новым годом!»
Поздравления с Новым годом солдатам
Поздравления солдатам на Новый год. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В Новый год особенно важно поздравить тех, кто защищает нас. Новогодние пожелания для солдат — это знак благодарности за их мужество. Подумайте, как оригинально пожелать счастливого Нового года и здоровья тем, кто служит Родине.
Поздравления с Новым годом солдатам в стихах
«С Новым годом, солдат дорогой,
Служи с честью, с твёрдой рукой.
Пусть невзгоды обходят тебя стороной,
А удача всегда будет рядом с тобой.
С Новым годом! Пусть будет путь светлым и ясным,
Пусть мечты оживают в моментах прекрасных.
Ждёт тебя впереди много славных дорог,
Возвращайся домой, пусть поможет вам Бог!»
Поздравления с Новым годом 2025 солдатам
«Дорогие наши защитники! В этот Новый год хотим пожелать вам стойкости, здоровья и тепла. Пусть ваше мужество будет примером для всех нас. Желаем, чтобы этот год принёс мир, радость и скорейшую встречу с родными. Спасибо за вашу службу и за наш покой!»
Поздравления с Новым годом учителям
Пожелания учителям к Новому году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tequiero
Учителя — это люди, которые помогают нам двигаться вперёд. Поздравления на Новый год подчеркнут вашу благодарность, а новогодние пожелания подарят вдохновение на весь следующий год. Пусть этот праздник станет поводом сказать самые тёплые слова!
Как поздравить учителя с Новым годом 2025 в стихах
«В школе шумно, раздаётся
Беготня и шум детей…
Знать, они не для ученья
Собрались сегодня в ней.
Нет, рождественская ёлка
В ней сегодня зажжена;
Пестротой своей нарядной
Деток радует она.
Детский взор игрушки манят,
Здесь лошадки, там волчок,
Вот железная дорога,
Вот охотничий рожок.
А фонарики, а звёзды,
Что алмазами горят!
Орехи золотые!
Прозрачный виноград!
Будьте ж вы благословенны,
Вы, чья добрая рука
Выбирала эту ёлку
Для малюток!..
Редко, редко озаряет
Радость светлая их дни,
И весь год им будут сниться
Ёлки яркие огни».
Поздравления для учителя в прозе
«Уважаемые учителя! Пусть этот Новый год принесёт вам радость и вдохновение. Спасибо за ваш труд, за ваш вклад в наше будущее. Желаем вам крепкого здоровья, терпения и настоящего счастья. Пусть каждый ваш день будет наполнен благодарностью и любовью учеников!»
Оригинальные поздравления с Новым годом
Поздравляю с Новым годом! Пусть всё старое, что мешало жить, останется позади, а новое — радостное, интересное и счастливое — войдёт в вашу жизнь ярким вихрем! Желаю открывать горизонты, быть смелым и идти навстречу мечтам.
Лучшие короткие СМС-поздравления с Новым годом
Короткие СМС-поздравления с Новым годом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi
Когда не хватает времени или возможностей для длинных поздравлений, короткие СМС-пожелания становятся настоящим спасением. Они не только передают тёплые чувства, но и создают праздничное настроение. Вот несколько примеров для Нового года 2025!
- С Новым годом! Пусть счастье войдёт в ваш дом и останется там навсегда!
- С праздником! Здоровья, радости и исполнения желаний!
- Пусть Новый год принесёт мир, добро и тепло в ваши сердца.
- Желаю успеха, улыбок и любви в 2025 году!
- Новый год — новый старт! Вперёд к мечтам!
Пусть Новый год принесёт вам и вашим близким много счастья и радости. С праздником!