Самыми популярными песнями у москвичей стали «Пыяла» и «Ягода малинка» Москвичи не стали добавлять новогоднее настроение в треки, заменяющие гудок. Зимние мелодии составили лишь 1,5% от всей музыкальной базы сервиса «Замени гудок». Самыми популярными песнями среди москвичей стали треки группы Аигел «Пыяла» и певца Хабиба «Ягода малинка». 27 декабря, 12:01 Аналитики назвали самые популярные песни у москвичей. Обложка © TACC / Алексей Белкин

По итогам года самой популярной у москвичей оказалась песня группы Аигел «Пыяла», ставшая одним из самых запоминающихся саундтреков нашумевшего сериала «Слово пацана». Её вместо гудка устанавливали 36% женщин и 64% мужчин, использующих сервис. Вторую строчку занял хит Хабиба «Ягода малинка», популярный у мужчин (56% против 44% женщин). На третьем месте оказался трек Татьяны Куртуковой «Матушка», который предпочли 47% женщин и 53% мужчин. Таковы результаты исследования МегаФона на основе анализа обезличенных данных.

При этом композиция Dj Smash и Nivesta «Позвони», которая в прошлом году занимала третью строчку, в 2024 году спустилась на четвёртую позицию. Пятое место за ремиксованной версией трека Dubai музыканта DNDM.

Уже ставшие культовыми песни «По барам» и «Царица» Anna Asti, возглавлявшие топ в 2023 году, в этом сместились на седьмую и восьмую позиции. Любопытно, что если «По барам» с небольшим перевесом выбирали женщины (51% против 49% мужчин), то «Царица» чаще стояла на гудке у мужчин (53% против 47% женщин).

Установить мелодию вместо гудков, которые слышит звонящий, позволяет сервис «Замени гудок». Сейчас услуга включает в себя более 180 тысяч треков российских и зарубежных исполнителей. Гудки на музыкальные композиции чаще других предпочитают менять мужчины в категориях 40–59 лет и старше (более 62%). При этом среди молодых людей 18–39 лет сервис популярнее у женщин (41%).

Авторы Валерия Мишина