Telegram-канал SHOT обновил логотип
Обновлённый логотип Telegram-канала SHOT. Фото © SHOT
Telegram-канал SHOT, у которого более 1,2 млн подписчиков, решился на изменения к 2025 году: теперь его логотип символизирует пристальное внимание к важным новостям. Создатели SHOT обещают ещё более внимательно следить за событиями и раскрывать детали, которые действительно важны для их читателей.
Интересно, что у SHOT появится маскот с улыбкой. Как утверждает генеральный директор SHOT Денис Арапов, это часть концепции.
Мы умеем смеяться над собой, а весь наш контент — это борьба света и тьмы, добра и зла. Мы не сглаживаем углы и не боимся быть саркастичными, потому что именно через иронию мы показываем мир таким, какой он есть. Наша философия — быть честными и настоящими.
Ресурс, который всегда ориентировался на людей и их проблемы, известен своими расследованиями громких дел и глубоким анализом событий. А открытые комментарии делают телеграм-канал ещё ближе к аудитории, у которой есть возможность обсуждать новости и высказывать своё мнение.
Создатели SHOT анонсируют новые проекты, форматы и достижения, а также обещают, что обновлённый подход к работе будет совмещать жёсткий фактчекинг и самоиронию.