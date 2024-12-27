Telegram-канал SHOT обновил логотип

Мы умеем смеяться над собой, а весь наш контент — это борьба света и тьмы, добра и зла. Мы не сглаживаем углы и не боимся быть саркастичными, потому что именно через иронию мы показываем мир таким, какой он есть. Наша философия — быть честными и настоящими.