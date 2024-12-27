На московский рынок направят больше топлива Столичный НПЗ получил финальную партию современного крупногабаритного оборудования для строительства комплекса глубокой переработки нефти. 27 декабря, 16:53 Московские предприятия становятся более экологичными. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Модернизация Московского НПЗ, который обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона, снабжая в том числе московский авиаузел, позволит выпускать больше топлива.

Сейчас специалисты завершают строительство комплекса глубокой переработки — высокотехнологичной системы для производства бензина и дизеля.

Оборудование для этого комплекса произведено российским машиностроительным предприятием в Волгограде и доставлено в Москву по реке.

Этот маршрут протяжённостью 2,5 тыс. километров колонна весом 368 тонн и длиной 56 метров преодолела за 21 день. Водная часть пути от порта Волгограда до специального причала рядом с Московским НПЗ прошла по Волге, каналу имени Москвы и Москве-реке. К месту установки на предприятии оборудование доставлено с помощью колёсных платформ повышенной грузоподъёмности.

Колонна выполнена из стали с нанесением слоя коррозионно-стойкого жаропрочного покрытия, что гарантирует надёжную работу в течение всего срока эксплуатации.

Авторы Валерия Мишина