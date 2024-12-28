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28 декабря, 11:12

Карма, успех, одержимость: Жуков, Пригожин, Волочкова и другие звёзды назвали слово года и подвели итоги 2024-го

Боня выбрала словом года «успех», в Волочкова — «одержимость»

Завершается 2024 год, и многие подводят его итоги. Life.ru узнал у звёзд, с каким словом у них ассоциируется уходящий год. Также Сергей Жуков, Иосиф Пригожин, Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин, Марина Хлебникова, Виктория Боня, Сати Казанова и Эвелина Блёданс рассказали, где будут находиться в момент боя курантов.

Певец Сергей Жуков. Слово года: РУКИ ВВЕРХ

Каким был для меня 2024 год? Год, когда «Руки вверх!» установили рекорд, собрав аншлаг в «Лужниках» третий год подряд. Год, когда на экраны вышел байопик «Руки вверх», который собрал миллиард в прокате! Год, когда вышел новый сезон сериала «Плакса» и стал одним из самых популярных среди молодёжи в стране. Год, когда мы продолжали развивать «Руки вверх! Бары» и запустили «Руки вверх! Beauty». Да отличный год, я вам скажу!

Сергей Жуков

Певец

Каким был для меня 2024 год? Год, когда «Руки вверх!» установили рекорд, собрав аншлаг в «Лужниках» третий год подряд. Год, когда на экраны вышел байопик «Руки вверх», который собрал миллиард в прокате! Год, когда вышел новый сезон сериала «Плакса» и стал одним из самых популярных среди молодёжи в стране. Год, когда мы продолжали развивать «Руки вверх! Бары» и запустили «Руки вверх! Beauty». Да отличный год, я вам скажу!
Каким был для меня 2024 год? Год, когда «Руки вверх!» установили рекорд, собрав аншлаг в «Лужниках» третий год подряд. Год, когда на экраны вышел байопик «Руки вверх», который собрал миллиард в прокате! Год, когда вышел новый сезон сериала «Плакса» и стал одним из самых популярных среди молодёжи в стране. Год, когда мы продолжали развивать «Руки вверх! Бары» и запустили «Руки вверх! Beauty». Да отличный год, я вам скажу!

Артист рассказал Life.ru, что в отличие от большинства коллег он не будет работать в Новый год. Жуков встретит праздник дома вместе с семьёй: под бой курантов, речь президента, за огромным столом, с подарками, тостами, поздравлениями.

«Желаю всем читателям почаще проводить время со своими любимыми. Ведь семья, родные, любимые — это самое главное для всех нас! С Новым годом!» — отметил лидер «Руки вверх».

Певец Прохор Шаляпин. Слово года: БЛОГЕРСТВО

Лично у меня год был достаточно интересный в том смысле, что я стал проявлять себя как блогер, что тоже открыло мне какое-то второе дыхание. Дарить людям капельку позитива в Интернете — это, мне кажется, для любого артиста большой успех. Мне удалось людей немного веселить и улыбать. Также я хочу заметить, что я человек эмпатичный. И, соответственно, я, конечно, со своей страной, со своим обществом: все мы верим в лучшее, настраиваемся на лучшее, на победу. Мне очень больно, что были инциденты из-за рубежа, в нашу сторону направлялись беспилотники, страдали люди. Я очень сопереживаю и всегда, просто не всегда это показываю, но у меня всегда волосы дыбом от такого кошмара. Конечно, хочется, чтобы наша страна скорее одержала победу и всё на нашем континенте наладилось. Я верю в нашу страну, верю в наших солдат, верю в нашего президента. Мы должны держаться вместе, как никогда.

Прохор Шаляпин

Певец

Лично у меня год был достаточно интересный в том смысле, что я стал проявлять себя как блогер, что тоже открыло мне какое-то второе дыхание. Дарить людям капельку позитива в Интернете — это, мне кажется, для любого артиста большой успех. Мне удалось людей немного веселить и улыбать. Также я хочу заметить, что я человек эмпатичный. И, соответственно, я, конечно, со своей страной, со своим обществом: все мы верим в лучшее, настраиваемся на лучшее, на победу. Мне очень больно, что были инциденты из-за рубежа, в нашу сторону направлялись беспилотники, страдали люди. Я очень сопереживаю и всегда, просто не всегда это показываю, но у меня всегда волосы дыбом от такого кошмара. Конечно, хочется, чтобы наша страна скорее одержала победу и всё на нашем континенте наладилось. Я верю в нашу страну, верю в наших солдат, верю в нашего президента. Мы должны держаться вместе, как никогда.
Лично у меня год был достаточно интересный в том смысле, что я стал проявлять себя как блогер, что тоже открыло мне какое-то второе дыхание. Дарить людям капельку позитива в Интернете — это, мне кажется, для любого артиста большой успех. Мне удалось людей немного веселить и улыбать. Также я хочу заметить, что я человек эмпатичный. И, соответственно, я, конечно, со своей страной, со своим обществом: все мы верим в лучшее, настраиваемся на лучшее, на победу. Мне очень больно, что были инциденты из-за рубежа, в нашу сторону направлялись беспилотники, страдали люди. Я очень сопереживаю и всегда, просто не всегда это показываю, но у меня всегда волосы дыбом от такого кошмара. Конечно, хочется, чтобы наша страна скорее одержала победу и всё на нашем континенте наладилось. Я верю в нашу страну, верю в наших солдат, верю в нашего президента. Мы должны держаться вместе, как никогда.

При этом Шаляпин выразил надежду, что 2025 год будет продуктивным, призвав верить в лучшее. Певец также обратился к россиянам, напомнив, что наша страна — победитель.

Актриса Эвелина Блёданс. Слово года: КАРМА

2024 год был годом кармы. Мы вместе с моим младшим сыном Семёном встретили его на острове Кармен, на Пхукете. Провели там целый январь. Наш год был прекрасным, интересным, увлекательным. Я отметила свой юбилей в этом году очень красивым праздником. Встречать праздник этого года я буду на сцене с микрофоном в руках, буду работать. Год был високосный, для всех вроде какой-то не очень хороший, а мне он понравился. Жила в мире и гармонии сама с собой и со своими родными людьми. У меня появились новые спектакли, вышли новые проекты, новые роли, новые поездки. Год был великолепный.

Эвелина Блёданс

Актриса

2024 год был годом кармы. Мы вместе с моим младшим сыном Семёном встретили его на острове Кармен, на Пхукете. Провели там целый январь. Наш год был прекрасным, интересным, увлекательным. Я отметила свой юбилей в этом году очень красивым праздником. Встречать праздник этого года я буду на сцене с микрофоном в руках, буду работать. Год был високосный, для всех вроде какой-то не очень хороший, а мне он понравился. Жила в мире и гармонии сама с собой и со своими родными людьми. У меня появились новые спектакли, вышли новые проекты, новые роли, новые поездки. Год был великолепный.
2024 год был годом кармы. Мы вместе с моим младшим сыном Семёном встретили его на острове Кармен, на Пхукете. Провели там целый январь. Наш год был прекрасным, интересным, увлекательным. Я отметила свой юбилей в этом году очень красивым праздником. Встречать праздник этого года я буду на сцене с микрофоном в руках, буду работать. Год был високосный, для всех вроде какой-то не очень хороший, а мне он понравился. Жила в мире и гармонии сама с собой и со своими родными людьми. У меня появились новые спектакли, вышли новые проекты, новые роли, новые поездки. Год был великолепный.

Балерина Анастасия Волочкова. Слово года: ОДЕРЖИМОСТЬ

2024 год — год Дракона. Он у меня называется годом одержимости. Вы знаете, каждый человек в жизни одержим чем-то. Я одержима творчеством с пяти лет. 2024 год — это год «Одержимости», моего нового шоу, которое я создала. Это спектакль про мою жизнь, про маленькую девочку, которая захотела стать балериной, но не представляла, каким жестоким и тяжелейшим путём ей придётся пробиваться к своей цели. Также в этом году было две прекрасные поездки на Мальдивы в январе. Это моя традиция. Я наладила полностью отношения со своей семьёй, с моей мамой, с моей дочкой. И просто могу сказать, что благодарна всем моим зрителям за овации, за аншлаги на моих шоу.

Анастасия Волочкова

Балерина

2024 год — год Дракона. Он у меня называется годом одержимости. Вы знаете, каждый человек в жизни одержим чем-то. Я одержима творчеством с пяти лет. 2024 год — это год «Одержимости», моего нового шоу, которое я создала. Это спектакль про мою жизнь, про маленькую девочку, которая захотела стать балериной, но не представляла, каким жестоким и тяжелейшим путём ей придётся пробиваться к своей цели. Также в этом году было две прекрасные поездки на Мальдивы в январе. Это моя традиция. Я наладила полностью отношения со своей семьёй, с моей мамой, с моей дочкой. И просто могу сказать, что благодарна всем моим зрителям за овации, за аншлаги на моих шоу.
2024 год — год Дракона. Он у меня называется годом одержимости. Вы знаете, каждый человек в жизни одержим чем-то. Я одержима творчеством с пяти лет. 2024 год — это год «Одержимости», моего нового шоу, которое я создала. Это спектакль про мою жизнь, про маленькую девочку, которая захотела стать балериной, но не представляла, каким жестоким и тяжелейшим путём ей придётся пробиваться к своей цели. Также в этом году было две прекрасные поездки на Мальдивы в январе. Это моя традиция. Я наладила полностью отношения со своей семьёй, с моей мамой, с моей дочкой. И просто могу сказать, что благодарна всем моим зрителям за овации, за аншлаги на моих шоу.

Модель Виктория Боня. Слово года: УСПЕХ

Для меня он будет, наверное, самым запоминающимся годом, самым мощным в моей жизни потому, что я свершила мечту, которая теплилась в моей душе много лет, и не одно десятилетие. Я говорю, конечно же, про горы, про то, что мне удалось взойти. Поэтому для меня открылась очень большая часть моей жизни, которая меня наполняет, — это горы. Я стала очень гордиться собой. Я считаю, что сейчас могу называть себя действительно очень успешной потому, что для меня это успех. Поэтому для меня это был год успеха.

Виктория Боня

Модель, телеведущая

Для меня он будет, наверное, самым запоминающимся годом, самым мощным в моей жизни потому, что я свершила мечту, которая теплилась в моей душе много лет, и не одно десятилетие. Я говорю, конечно же, про горы, про то, что мне удалось взойти. Поэтому для меня открылась очень большая часть моей жизни, которая меня наполняет, — это горы. Я стала очень гордиться собой. Я считаю, что сейчас могу называть себя действительно очень успешной потому, что для меня это успех. Поэтому для меня это был год успеха.
Для меня он будет, наверное, самым запоминающимся годом, самым мощным в моей жизни потому, что я свершила мечту, которая теплилась в моей душе много лет, и не одно десятилетие. Я говорю, конечно же, про горы, про то, что мне удалось взойти. Поэтому для меня открылась очень большая часть моей жизни, которая меня наполняет, — это горы. Я стала очень гордиться собой. Я считаю, что сейчас могу называть себя действительно очень успешной потому, что для меня это успех. Поэтому для меня это был год успеха.

Певица Сати Казанова. Слово года: БЛАГОДАРНОСТЬ

2024-й — благословенный совершенно год для нашей семьи, он подарил нам долгожданную, прекрасную, удивительную дочь. Это счастье — испытать опыт родительства, радость материнства лично для меня. 14 февраля, в День влюблённых, я, собственно, и обнаружила, что беременна. Слово, которым я могу описать свой 2024 год, — это благодарность. Сейчас конец года, и я активно кормлю свою малышку, и испытываю нежность и благодарность. 2024 год ещё был очень плодотворным в отношении творчества и концертов. У нас был очень активный концертный тур и весной, и летом.

Сати Казанова

Певица

2024-й — благословенный совершенно год для нашей семьи, он подарил нам долгожданную, прекрасную, удивительную дочь. Это счастье — испытать опыт родительства, радость материнства лично для меня. 14 февраля, в День влюблённых, я, собственно, и обнаружила, что беременна. Слово, которым я могу описать свой 2024 год, — это благодарность. Сейчас конец года, и я активно кормлю свою малышку, и испытываю нежность и благодарность. 2024 год ещё был очень плодотворным в отношении творчества и концертов. У нас был очень активный концертный тур и весной, и летом.
2024-й — благословенный совершенно год для нашей семьи, он подарил нам долгожданную, прекрасную, удивительную дочь. Это счастье — испытать опыт родительства, радость материнства лично для меня. 14 февраля, в День влюблённых, я, собственно, и обнаружила, что беременна. Слово, которым я могу описать свой 2024 год, — это благодарность. Сейчас конец года, и я активно кормлю свою малышку, и испытываю нежность и благодарность. 2024 год ещё был очень плодотворным в отношении творчества и концертов. У нас был очень активный концертный тур и весной, и летом.

Продюсер Иосиф Пригожин. Слово года: МИР

Мы неразделимы с обществом и государством. 2024-й был тревожным, беспокойным, в меру результативным. Год ещё не закончился, ещё всё впереди, как говорится. У нас концерт в Новый год, поэтому будем там. А 1 января четыре года будет внучке нашей, поэтому будем праздновать день рождения. Мы записали последний альбом Валерии, который выйдет, скорее всего, 25 января. Сняли новый клип в этом году. Это если говорить про нас — достаточно большую работу провели. Поэтому надеемся, что следующий год у нас будет ярким, активным, плодотворным. В этом году все планы и задачи, которые были поставлены перед нами, выполнены. У нас был трибьют Валерии, шикарно прошёл. Единственное слово, которым я опишу свой 2024 год, — мир.

Иосиф Пригожин

Продюсер

Мы неразделимы с обществом и государством. 2024-й был тревожным, беспокойным, в меру результативным. Год ещё не закончился, ещё всё впереди, как говорится. У нас концерт в Новый год, поэтому будем там. А 1 января четыре года будет внучке нашей, поэтому будем праздновать день рождения. Мы записали последний альбом Валерии, который выйдет, скорее всего, 25 января. Сняли новый клип в этом году. Это если говорить про нас — достаточно большую работу провели. Поэтому надеемся, что следующий год у нас будет ярким, активным, плодотворным. В этом году все планы и задачи, которые были поставлены перед нами, выполнены. У нас был трибьют Валерии, шикарно прошёл. Единственное слово, которым я опишу свой 2024 год, — мир.
Мы неразделимы с обществом и государством. 2024-й был тревожным, беспокойным, в меру результативным. Год ещё не закончился, ещё всё впереди, как говорится. У нас концерт в Новый год, поэтому будем там. А 1 января четыре года будет внучке нашей, поэтому будем праздновать день рождения. Мы записали последний альбом Валерии, который выйдет, скорее всего, 25 января. Сняли новый клип в этом году. Это если говорить про нас — достаточно большую работу провели. Поэтому надеемся, что следующий год у нас будет ярким, активным, плодотворным. В этом году все планы и задачи, которые были поставлены перед нами, выполнены. У нас был трибьют Валерии, шикарно прошёл. Единственное слово, которым я опишу свой 2024 год, — мир.

Певица Марина Хлебникова. Слово года: СЕМЬЯ

Год был очень разнообразным: было много поездок на концерты, много впечатлений. Много времени провела с семьёй и друзьями. Также этот год подарил мне новых друзей. Отличный и весёлый год. Встречать год буду на работе, прямо в ночь с 31-го на 1 января буду выступать в Казани. Слово года — семья.

Марина Хлебникова

Певица

Год был очень разнообразным: было много поездок на концерты, много впечатлений. Много времени провела с семьёй и друзьями. Также этот год подарил мне новых друзей. Отличный и весёлый год. Встречать год буду на работе, прямо в ночь с 31-го на 1 января буду выступать в Казани. Слово года — семья.
Год был очень разнообразным: было много поездок на концерты, много впечатлений. Много времени провела с семьёй и друзьями. Также этот год подарил мне новых друзей. Отличный и весёлый год. Встречать год буду на работе, прямо в ночь с 31-го на 1 января буду выступать в Казани. Слово года — семья.
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Екатерина Хмелева
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