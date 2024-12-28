Карма, успех, одержимость: Жуков, Пригожин, Волочкова и другие звёзды назвали слово года и подвели итоги 2024-го
Боня выбрала словом года «успех», в Волочкова — «одержимость»
Завершается 2024 год, и многие подводят его итоги. Life.ru узнал у звёзд, с каким словом у них ассоциируется уходящий год. Также Сергей Жуков, Иосиф Пригожин, Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин, Марина Хлебникова, Виктория Боня, Сати Казанова и Эвелина Блёданс рассказали, где будут находиться в момент боя курантов.
Певец Сергей Жуков. Слово года: РУКИ ВВЕРХ
Каким был для меня 2024 год? Год, когда «Руки вверх!» установили рекорд, собрав аншлаг в «Лужниках» третий год подряд. Год, когда на экраны вышел байопик «Руки вверх», который собрал миллиард в прокате! Год, когда вышел новый сезон сериала «Плакса» и стал одним из самых популярных среди молодёжи в стране. Год, когда мы продолжали развивать «Руки вверх! Бары» и запустили «Руки вверх! Beauty». Да отличный год, я вам скажу!
Артист рассказал Life.ru, что в отличие от большинства коллег он не будет работать в Новый год. Жуков встретит праздник дома вместе с семьёй: под бой курантов, речь президента, за огромным столом, с подарками, тостами, поздравлениями.
«Желаю всем читателям почаще проводить время со своими любимыми. Ведь семья, родные, любимые — это самое главное для всех нас! С Новым годом!» — отметил лидер «Руки вверх».
Певец Прохор Шаляпин. Слово года: БЛОГЕРСТВО
Лично у меня год был достаточно интересный в том смысле, что я стал проявлять себя как блогер, что тоже открыло мне какое-то второе дыхание. Дарить людям капельку позитива в Интернете — это, мне кажется, для любого артиста большой успех. Мне удалось людей немного веселить и улыбать. Также я хочу заметить, что я человек эмпатичный. И, соответственно, я, конечно, со своей страной, со своим обществом: все мы верим в лучшее, настраиваемся на лучшее, на победу. Мне очень больно, что были инциденты из-за рубежа, в нашу сторону направлялись беспилотники, страдали люди. Я очень сопереживаю и всегда, просто не всегда это показываю, но у меня всегда волосы дыбом от такого кошмара. Конечно, хочется, чтобы наша страна скорее одержала победу и всё на нашем континенте наладилось. Я верю в нашу страну, верю в наших солдат, верю в нашего президента. Мы должны держаться вместе, как никогда.
При этом Шаляпин выразил надежду, что 2025 год будет продуктивным, призвав верить в лучшее. Певец также обратился к россиянам, напомнив, что наша страна — победитель.
Актриса Эвелина Блёданс. Слово года: КАРМА
2024 год был годом кармы. Мы вместе с моим младшим сыном Семёном встретили его на острове Кармен, на Пхукете. Провели там целый январь. Наш год был прекрасным, интересным, увлекательным. Я отметила свой юбилей в этом году очень красивым праздником. Встречать праздник этого года я буду на сцене с микрофоном в руках, буду работать. Год был високосный, для всех вроде какой-то не очень хороший, а мне он понравился. Жила в мире и гармонии сама с собой и со своими родными людьми. У меня появились новые спектакли, вышли новые проекты, новые роли, новые поездки. Год был великолепный.
Балерина Анастасия Волочкова. Слово года: ОДЕРЖИМОСТЬ
2024 год — год Дракона. Он у меня называется годом одержимости. Вы знаете, каждый человек в жизни одержим чем-то. Я одержима творчеством с пяти лет. 2024 год — это год «Одержимости», моего нового шоу, которое я создала. Это спектакль про мою жизнь, про маленькую девочку, которая захотела стать балериной, но не представляла, каким жестоким и тяжелейшим путём ей придётся пробиваться к своей цели. Также в этом году было две прекрасные поездки на Мальдивы в январе. Это моя традиция. Я наладила полностью отношения со своей семьёй, с моей мамой, с моей дочкой. И просто могу сказать, что благодарна всем моим зрителям за овации, за аншлаги на моих шоу.
Модель Виктория Боня. Слово года: УСПЕХ
Для меня он будет, наверное, самым запоминающимся годом, самым мощным в моей жизни потому, что я свершила мечту, которая теплилась в моей душе много лет, и не одно десятилетие. Я говорю, конечно же, про горы, про то, что мне удалось взойти. Поэтому для меня открылась очень большая часть моей жизни, которая меня наполняет, — это горы. Я стала очень гордиться собой. Я считаю, что сейчас могу называть себя действительно очень успешной потому, что для меня это успех. Поэтому для меня это был год успеха.
Певица Сати Казанова. Слово года: БЛАГОДАРНОСТЬ
2024-й — благословенный совершенно год для нашей семьи, он подарил нам долгожданную, прекрасную, удивительную дочь. Это счастье — испытать опыт родительства, радость материнства лично для меня. 14 февраля, в День влюблённых, я, собственно, и обнаружила, что беременна. Слово, которым я могу описать свой 2024 год, — это благодарность. Сейчас конец года, и я активно кормлю свою малышку, и испытываю нежность и благодарность. 2024 год ещё был очень плодотворным в отношении творчества и концертов. У нас был очень активный концертный тур и весной, и летом.
Продюсер Иосиф Пригожин. Слово года: МИР
Мы неразделимы с обществом и государством. 2024-й был тревожным, беспокойным, в меру результативным. Год ещё не закончился, ещё всё впереди, как говорится. У нас концерт в Новый год, поэтому будем там. А 1 января четыре года будет внучке нашей, поэтому будем праздновать день рождения. Мы записали последний альбом Валерии, который выйдет, скорее всего, 25 января. Сняли новый клип в этом году. Это если говорить про нас — достаточно большую работу провели. Поэтому надеемся, что следующий год у нас будет ярким, активным, плодотворным. В этом году все планы и задачи, которые были поставлены перед нами, выполнены. У нас был трибьют Валерии, шикарно прошёл. Единственное слово, которым я опишу свой 2024 год, — мир.
Певица Марина Хлебникова. Слово года: СЕМЬЯ
Год был очень разнообразным: было много поездок на концерты, много впечатлений. Много времени провела с семьёй и друзьями. Также этот год подарил мне новых друзей. Отличный и весёлый год. Встречать год буду на работе, прямо в ночь с 31-го на 1 января буду выступать в Казани. Слово года — семья.
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