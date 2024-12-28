Карма, успех, одержимость: Жуков, Пригожин, Волочкова и другие звёзды назвали слово года и подвели итоги 2024-го

Лично у меня год был достаточно интересный в том смысле, что я стал проявлять себя как блогер, что тоже открыло мне какое-то второе дыхание. Дарить людям капельку позитива в Интернете — это, мне кажется, для любого артиста большой успех. Мне удалось людей немного веселить и улыбать. Также я хочу заметить, что я человек эмпатичный. И, соответственно, я, конечно, со своей страной, со своим обществом: все мы верим в лучшее, настраиваемся на лучшее, на победу. Мне очень больно, что были инциденты из-за рубежа, в нашу сторону направлялись беспилотники, страдали люди. Я очень сопереживаю и всегда, просто не всегда это показываю, но у меня всегда волосы дыбом от такого кошмара. Конечно, хочется, чтобы наша страна скорее одержала победу и всё на нашем континенте наладилось. Я верю в нашу страну, верю в наших солдат, верю в нашего президента. Мы должны держаться вместе, как никогда.