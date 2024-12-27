Митрополит Иларион освобождён от управления Будапештско-Венгерской епархией

Митрополит Иларион (Алфеев) освобождён от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправлен «на покой» решением Священного синода Русской православной церкви. Об этом говорится в журналах Синода, опубликованных на сайте РПЦ. В решении синода обращается внимание на несоответствие митрополита «образу монаха и священнослужителя», пишет ТАСС.

«Освободить преосвященного митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией и почислить его на покой», — указано в постановлении.

Также в постановлении обращается внимание на несоответствие быта Илариона и его характера отношений с ближайшим окружением образу священнослужителя и монаха.

Теперь временно управлять Будапештско-Венгерской епархией будет митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Иларион же продолжит служение в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах (Чехия).

Ещё одно решение Синода касается завершения деятельность комиссии по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии, которая была образована в июле этого года. Однако деятельность комиссии может быть возобновлена, если в Московскую патриархию поступят новые данные об обстоятельствах дела.