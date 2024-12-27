В ближайшие месяцы Вооружённые силы Украины могут быть выбиты из Курской области, что существенно ослабит позицию Киева на возможных мирных переговорах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Правительстве США.

Согласно заявлениям американских должностных лиц, украинская армия уже утратила около половины ранее захваченных территорий. Дальнейшее скоординированное наступление российских войск либо вынудит ВСУ отступить, либо приведёт к окружению группировки.

«Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление», — отметил один из источников.

В публикации подчеркнули, что Киев рассчитывал использовать Курщину как рычаг давления в мирных переговорах с Россией. Однако дефицит человеческих ресурсов и неопределённость с поставками оружия от союзников сорвали планы Незалежной.