Осталось недолго: В США озвучили сроки полного освобождения Курской области от ВСУ
Bloomberg: ВСУ могут покинуть территорию Курской области весной 2025 года
В ближайшие месяцы Вооружённые силы Украины могут быть выбиты из Курской области, что существенно ослабит позицию Киева на возможных мирных переговорах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Правительстве США.
Согласно заявлениям американских должностных лиц, украинская армия уже утратила около половины ранее захваченных территорий. Дальнейшее скоординированное наступление российских войск либо вынудит ВСУ отступить, либо приведёт к окружению группировки.
«Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление», — отметил один из источников.
В публикации подчеркнули, что Киев рассчитывал использовать Курщину как рычаг давления в мирных переговорах с Россией. Однако дефицит человеческих ресурсов и неопределённость с поставками оружия от союзников сорвали планы Незалежной.
Тем временем в Минобороны РФ сообщили об новых потерях ВСУ под Курском. Как рассказали в ведомстве, киевский режим за сутки потерял более 230 солдат, а также несколько единиц техники. Всего же на этом участке полегли почти 44 тысячи бойцов противника.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine