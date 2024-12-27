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Регион
27 декабря, 20:21

Осталось недолго: В США озвучили сроки полного освобождения Курской области от ВСУ

Bloomberg: ВСУ могут покинуть территорию Курской области весной 2025 года

В ближайшие месяцы Вооружённые силы Украины могут быть выбиты из Курской области, что существенно ослабит позицию Киева на возможных мирных переговорах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Правительстве США.

Согласно заявлениям американских должностных лиц, украинская армия уже утратила около половины ранее захваченных территорий. Дальнейшее скоординированное наступление российских войск либо вынудит ВСУ отступить, либо приведёт к окружению группировки.

«Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление», — отметил один из источников.

В публикации подчеркнули, что Киев рассчитывал использовать Курщину как рычаг давления в мирных переговорах с Россией. Однако дефицит человеческих ресурсов и неопределённость с поставками оружия от союзников сорвали планы Незалежной.

Экипаж Су-34 засыпал авиабомбами опорник ВСУ в курском приграничье. Видео от Минобороны
Экипаж Су-34 засыпал авиабомбами опорник ВСУ в курском приграничье. Видео от Минобороны

Тем временем в Минобороны РФ сообщили об новых потерях ВСУ под Курском. Как рассказали в ведомстве, киевский режим за сутки потерял более 230 солдат, а также несколько единиц техники. Всего же на этом участке полегли почти 44 тысячи бойцов противника.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Анатолий Цейко
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