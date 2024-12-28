Выпивший школьник выпал из окна прямо во время урока в Москве

Выпивший десятиклассник выпал из окна школы во время урока в Москве. Подросток в коме. Об этом сообщает SHOT.

Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, трагедия произошла накануне. У 16-летнего парня на уроке случилась истерика в кабинете на третьем этаже. Успокоить ученика никто не смог. А уже спустя несколько минут его обнаружили под окнами школы с травмами, характерными при падении с высоты. Юноша получил множественные тяжёлые переломы и впал в кому.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, сейчас врачи борются за его жизнь. Оказалось, что перед ЧП парень выпил алкоголя: сумел ли он пронести спиртное в школу или употребил перед уроками, пока выясняется.

По словам одноклассников, парень мог так себя повести из-за того, что боялся какого-то серьёзного разговора с отцом. При этом все знакомые говорят, что семья у него абсолютно благополучная и обеспеченная.