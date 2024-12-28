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Регион
28 декабря, 10:34

Выдавал себя за ветерана: Криминального авторитета Мраза Мытищинского задержали в Крыму

SHOT: Криминального авторитета Мраза Мытищинского задержали в Крыму

Криминального авторитета Мраза Мытищинского задержали в Крыму. У лидера ОПГ, которому уже четыре года как пожизненно закрыт въезд в Россию, нашли поддельное удостоверение ветерана боевых действий и фальшивые госнаграды. Об этом пишет SHOT.

Криминального авторитета Мраза Мытищинского задержали в Крыму. Видео © SHOT

Как стало известно телеграм-каналу, объявленный год назад в федеральный розыск авторитет Мурад Амоян (настоящее имя) нашёлся в Крыму. Там члены местной ОПГ сделали ему поддельные документы почётного дружинника Крыма и ветерана боевых действий. С ними он целый год «кошмарил» чиновников и бизнесменов, забирая себе гуманитарную помощь для новых регионов.

По данным SHOT, Мраза покрывал его близкий друг — депутат Симферопольского района Крыма Гегам Маргарян. Амоян сейчас находится под стражей.

Гегам Маргарян и Мурад Амоян (Мраз Мытищинский). Фото © SHOT

Гегам Маргарян и Мурад Амоян (Мраз Мытищинский). Фото © SHOT

Последний раз Мраза Мытищинского задерживали на территории РФ в 2020 году. В Россию он сбежал из Армении, где был объявлен в розыск за похищения людей. В РФ ОПГ Амояна держала в страхе бизнесменов Кубани и Подмосковья. Именно там его и задержали четыре года назад и экстрадировали в Армению. Но в 2023 году он вернулся в РФ незаконно, после чего был объявлен в розыск уже здесь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Medvedev

Никита Никонов
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