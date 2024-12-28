Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

В 2024 году объем торгов метаном на СПбМТСБ составил 9,302 млрд кубометров, что на 3% меньше предыдущего года. Максимальный объем торгов пришелся на прошлый месяц — 1,653 млрд куб. м, а минимальный в сентябре — 208 млн куб. м. Исторически наибольший объем газа был продан в 2017 году — 20,3 млрд куб. м, а наименьший в 2022 году — 5,7 млрд куб. м., сообщает oilcapital.ru.

Ставропольский край

В Ставрополе арестованы два сотрудника Минздрава РФ по обвинению в крупном мошенничестве. По данным Ленинского районного суда, главный врач санатория «Горный воздух» и и.о. директора «НМИЦ реабилитации и курортологии» подделали медицинские карты 84 пациентов, приписав им несуществующую реабилитацию. В результате «НМИЦ РК» получил из бюджета 10,8 млн рублей. Обвиняемые заключены под стражу до 27 февраля, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

Суд в Удмуртии продлил арест экс-начальнику управления водного хозяйства минприроды и руководителю «Удмуртлеса». Р. М. Эмир-Усейнов обвиняется в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, что привело к ущербу федеральному бюджету в размере 23 млн рублей. Обвиняемый и его защитник просили изменить меру пресечения, но суд оставил его под стражей до 5 января 2025 года, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

Минпросвещения РФ сообщило, что скандальный учебник ОБЖ для 9 классов, содержащий раздел о насилии и обнаруженный в школах Ростовской области, не входит в федеральный перечень учебных пособий. Учебник, вызвавший критику за советы, что жертва якобы сама провоцирует нападение своим внешним видом и рекомендации использовать рвоту для борьбы с насильниками, не рекомендован для использования в школах., сообщает rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Татарстане за год сильно выросли цены на овощи и молочные продукты. Inkazan посчитал, какие продукты и на сколько увеличились в цене за период с 25 декабря 2023 года по 23 декабря 2024 года.

Волгоградская область

В Волгоградской области депутат Станислав Коротков подал многомиллионный иск к местным властям. Компания «Стройинвест», соучредителем которой он является, требует от мэрии Волгограда 55,8 миллиона рублей в качестве компенсации убытков, информирует novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Нижегородец жестоко обращался со своей маленькой дочкой. На протяжении полутора лет он избивал свою восьмилетнюю дочь в Княгининском районе, сообщает newsnn.ru. В настоящее время девочка находится в социально-реабилитационном центре. Против 49-летнего мужчины, ранее судимого за кражи, возбуждено уголовное дело за неисполнение обязательств по воспитанию ребенка.

Свердловская область

Суд обязал руководство детского сада в Туринске провести ремонтные работы. Во время проверки прокуратура выявила множество нарушений в обстановке и техническом состоянии дошкольного учреждения, сообщает tagilcity.ru. В садике вскоре заменили пластиковые окна, отремонтировали прачечную и кухню, а также установили теплый пол, системы пожарной сигнализации и очистки воды, а также новую мебель.

Оренбургская область

Дзержинский районный суд Оренбурга рассматривает дело о трагической гибели девушки от взрыва на свалке. Оказавшись на мусорном полигоне для сбора металлолома, она случайно соприкоснулась с боевым элементом от кассетной бомбы, что привело к взрыву и ее смерти, пишет 56orb.ru.

Тюменская область

Владелец лагеря в Тобольске, где произошла авария с хлором, задержан и помещен в СИЗО. Алмаз Речапов, хозяин базы отдыха «Сказка», был арестован силовиками. Суд избрал ему меру пресечения за халатность по статье 238 УК РФ. Он заключен под стражу до 22 февраля 2025 года, сообщает nashgorod.ru.

Омская область

Жительница Омска оспаривает налог на «выигрыш» от известного блогера Лерчек. Как пишет gorod55.ru, заседание по этому делу намечено на 14 января следующего года. Женщина утверждает, что никаких выигрышей не получала. Попытка обратиться в налоговую с просьбой о пересмотре налога не увенчалась успехом.

Карелия

В Петрозаводске мужчина попался на удочку мошенников и потерял свыше миллиона рублей. Как сообщает karelinform.ru, 36-летний житель откликнулся на рекламное предложение о заработке на инвестициях, после чего с ним связался неизвестный и предложил работать с «валютными парами». Он перечислял деньги на чужие счета, полагая, что все это — инвестиции, однако позже не смог вернуть «заработанные» средства.

Приморский край

Амурский тигр спокойно наблюдал за жителями Приморского края, устроившись на обочине дороги. Как сообщает vostokmedia.com, один из водителей заснял хищника на видео. Причем и тигр, и наблюдающий за ним человек оставались совершенно спокойными, что сильно удивило пассажира автомобиля.

Башкирия

Редакция Mkset выяснила, где в Уфе могут открыть скандальный Центр социализации уголовников. Изначально центр планировали разместить на Кольцевой в Черниковке, но из-за протестов общественности от этой идеи отказались. Теперь власти ищут другое здание, соответствующее требованиям по площади и удаленности от детских садов и школ. Большинство подходящих помещений находятся в подвалах или на первых этажах жилых домов. Рассматриваются несколько вариантов муниципальных помещений согласно карте Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы.

Краснодарский край

На всей территории Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута в Черном море, сообщает KubanPress. Объем нефтепродуктов в воде продолжает возрастать. Глава региона отметил, что благодаря устойчивой теплой погоде нефть не оседает на дно, а поднимается на поверхность, что приводит к появлению её на пляжах.

Хабаровский край

Рестораны Хабаровска оказались среди лучших на Дальнем Востоке. По информации transsibinfo.com, международный ресторанный гид GreatList впервые составил рейтинг лучших ресторанов ДФО, в который вошли двенадцать заведений региона. Пока проект реализуется в РФ и Эмиратах, но в планах его расширение. В этот список попали рестораны «Дом» и «Амур».

Челябинская область

ФСБ провела обыски у заместителя министра правительства Челябинской области, сообщает kursdela.biz. Эти действия связаны с расследованием дела о дорожной организованной преступной группе, в причастности к которой обвиняют генерального директора «Уралдорстроя» Нвера Колозяна. Колозян продолжительное время находится в следственном изоляторе, его арестовали вместе с его сыном Гарником Колозяном, который также занимал руководящую должность в организации, а также несколькими другими лицами.

Хакасия

На этой неделе в Хакасии планируются отключения электроэнергии, сообщает newkhakasiya.online. «Хакасэнерго» информирует о плановых отключениях с 23 по 28 декабря. Эти меры необходимы для подключения новых абонентов, замены счетчиков и повышения надежности системы за счет изменения схем подключения.

ХМАО

В ХМАО наблюдается рост цен на продукты, сообщает muksun.fm. Годовой рост цен на продукты в ноябре составил 8,34%, тогда как в предыдущем месяце он составлял 7,55%. В общем, в ноябре годовая инфляция в ХМАО замедлилась до 7,16% по сравнению с 7,68% в октябре. Тем не менее стоимость продуктов в ноябре выросла на 8,34% по сравнению с 7,55% в октябре.

Приморский край

Жители трех сел в Надеждинском районе Приморского края, сталкивающиеся с постоянными отключениями электричества, собираются подать коллективный иск против «Дальневосточной энергетической компании». Проблемы с электроснабжением становятся хроническими, несмотря на обещания ремонта, сообщает zr.media. Юристы уверены, что компания может понести штраф за нарушение норм, а прокуратура уже приступила к проверке.

Красноярский край

В Манском районе вынесли приговор женщине, которая заставила своего сына проглотить чистящее средство — мальчику одиннадцать лет. 34-летняя мать пришла домой в нетрезвом состоянии, вступила в конфликт с ребенком, ударила его кочергой по голове и заставила выпить «Азелит». Инцидент случился 13 июля в поселке Камарчага, сообщает prmira.ru. Мальчика срочно госпитализировали с химическими ожогами, и он долго находился на лечении в больнице. Женщина утверждала, что не желала ребенку зла, но признала свою вину только частично.

Белгородская область

В Белгородской области жители не сошлись во мнении в вопросе новогодних декораций. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что мнения по этому поводу у людей разные. С одной стороны, недовольство выражают семьи военнослужащих, переживающих утраты. С другой стороны, жители Старого Оскола хотят видеть атмосферу праздника, пишет bel.ru. Гладков подчеркнул, что украшение города отложат до завершения конфликта, а претензии по этому поводу рассмотрит новый мэр.

Пермский край