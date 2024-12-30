Самолёт «Аэрофлота» сел в Ташкенте из-за плохого самочувствия пассажирки

Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Ферганы в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в международном аэропорту Ташкента из-за плохого самочувствия одной из пассажирок.

«Самолёт, следовавший рейсом SU1971 российской авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Фергана — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Экипаж принял решение идти на запасной аэродром», — уведомила пресс-служба Uzbekistan Airports.

После приземления 70-летнюю пассажирку госпитализировали с подозрением на инсульт.