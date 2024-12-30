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30 декабря, 06:25

Самолёт «Аэрофлота» сел в Ташкенте из-за плохого самочувствия пассажирки

Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Ферганы в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в международном аэропорту Ташкента из-за плохого самочувствия одной из пассажирок.

«Самолёт, следовавший рейсом SU1971 российской авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Фергана — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Экипаж принял решение идти на запасной аэродром», — уведомила пресс-служба Uzbekistan Airports.

После приземления 70-летнюю пассажирку госпитализировали с подозрением на инсульт.

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Тем временем спецборт Ил-96 из специального лётного отряда «Россия» совершил полёт в США. Воздушное судно, предназначенное для первых лиц государства, посетило Вашингтон и Нью-Йорк, после чего вернулось в Москву.

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Shutterstock / FOTODOM / Thanakorn.P

Оксана Попова
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